NİĞDE İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. NİĞDE İCRA DAİRESİ



2025/10202 ESAS

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/10202 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

TAŞINMAZIN

Özellikleri : Niğde İl, Merkez İlçe, ALAY/MİLLİYET Mahalle/Köy, 223 Ada, 1 Parsel, Söz konusu taşınmaz köy yerleşik alanı içerisindedir. Alt yapı hizmetlerinden yararlanmaktadır. Üzerinde yapı bulunduğu, etrafında konutların bulunduğu, köy meydanına 450 m uzaklıkta bulunduğu üzerinde zemin katı 326 m² oturum alanlı depo ve müştemilat vasfı taşıyan ve birinci katı 167m² oturumlu mesken yine 318m² oturum alanlı sundurma tarzı ağıl bulunmaktadır.

Adresi : Alay/Millet Mahallesi Dağ Yolu MevkiiNiğde Merkez / NİĞDE

Yüzölçümü : 3.067,05 m2

İmar Durumu :Var

Kıymeti : 8.897.980,00 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler:



Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 15/02/2027 - 14:00

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Bitiş Tarih ve Saati : 22/02/2027 - 14:00 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 15/03/2027 - 14:00

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Bitiş Tarih ve Saati : 22/03/2027 - 14:00

(İİK m.114 ve m.126)(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

Basın No: ILN02595542

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