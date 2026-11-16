KAYSERİ BANKA ALACAKLARI İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. KAYSERİ BANKA ALACAKLARI İCRA DAİRESİ



TAŞINMAZ KIYMET TAKDİRİ RAPORUNUN İLANEN TEBLİĞİ



KONU : İLANEN TEBLİĞ

DOSYA NO : 2025/25647 ESAS

ALACAKLI : KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI ANONİM ŞİRKETİ,

VEKİLİ : Av. Fatih İşçi(TBB No: 53080)

Sahabiye Mah.İstasyon Cad.Avukat Plaza Kat:5 Kocasinan / KAYSERİ

BORÇLU : MEHMET ÇETİN, 37840746324TC Nolu,

Alpaslan Mahallesi Şehit Üsteğmen Mustafa Şimşek Bulvarı Birdal Apartmanı 83/9 Melikgazi / KAYSERİ

BORÇ MİKTARI : 753.431,12 TL.

Borçlunun yukarıda yazılı yerleşim yerine Kayseri Gayrimenkul icra Dairesi 2026/636tal sayılı dosyası üzerinden düzenlettirilen 30.09.2026 tarihli taşınmaz bilirkişi kıymet takdiri raporu tebliğe gönderilmiş, borçlunun yerleşim yerinden ayrıldığından bahisle kıymet takdiri raporu bila infaz iade edilmiştir. Zabıtaca yaptırılan araştırmada borçlunun tebligata yarar yerleşim yeri tespit edilemediğinden kıymet takdiri raporunun ilanen tebliğine karar verilmiştir.

KIYMET TAKDİRİ RAPORU : Alpaslan Mahallesi, Aşık Veysel Bulvarı, Temka Sitesi, No: 16, K: 14, D: 28 Melikgazi / KAYSERİ adresinde yer alan tapu kaydında Kayseri İli, Melikgazi İlçesi, Melikgazi Mahallesi, 4673 Ada, 1 Parsel, B Giriş, 28 Bağımsız Bölüm nolu "Dubleks Mesken" nitelikli taşınmazın

Ana Taşınmazın Özellikleri:Ana gayrimenkul; 4673 ada, 1 parsel üzerine, ayrık nizam, betonarme karkas yapı tarzında inşa edilmiştir. Parsel üzerinde A-B olmak üzere 2 girişli 1 adet bina bulunmaktadır. Kıymet takdirine konu olan taşınmazın yer aldığı B giriş; bodrum + zemin + asma + 14 normal kat + çatı arası katı olmak üzere toplam 18 kattan oluşmaktadır. Binanın bodrum katında; sığınak, klima odası, hidrofor odası ve kalorifer dairesi, zemin katında; 2 adet dükkan ve pano odası, asma katında; dükkan asma kat ekleri ve kapıcı dairesi, normal katlarının her birinde 2'şer adet daire olmak üzere toplam 30 adet bağımsız bölüm bulunmaktadır. 14. Normal katta yer alan daireler dublekstir. Bina girişi zemin kattan ve doğu cepheden sağlanmaktadır. Bina giriş kapısı alüminyum doğrama, kat sahanlıkları seramik döşemedir. 2 adet asansörü olan ve açık otopark imkanı bulunan binanın dış cephesi akrilik esaslı dış cephe boyası ile boyalıdır. 05/11/2026

Kıymet Takdiri Tarihi : 30/09/2026

Kıymet Takdiri Bedeli :8.000.000,-TL

İş bu ilanın yayın tarihinden itibaren 7 (yedi) gün içerisinde muhataba tebliğ edilmiş sayılacağı ve tebliğ tarihinden itibaren 7 (yedi) gün içerisinde İcra Hukuk Mahkemeleri nezdinde kıymet takdiri raporuna karşı itiraz davası açabileceğiniz aksi takdirde kıymet takdiri raporunun kesinleşeceği ihtar ve tebliğ olunur.

Basın No: ILN02597039

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