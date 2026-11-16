EDİRNE 2. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C. EDİRNE 2. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ



İ L A N

DOSYA NO : 2026/290 Esas

KARAR NO : 2026/457

Askeri Yasak Bölgelere Girme suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 08/10/2026 tarihli ilamı ile 332/1 maddesi gereğince Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasına İlişkin Kararı,

Baro Jan ve Khayesta Mala'dan olma, 01/01/2000 Nangarhar doğumlu AFGANİSTAN İSLAM CUMHURİYETİ vatandaşı. T.C. Kimlik Numarası: 98005324832, JAMRUDDIN SHINWARI,ile

Veli ve Hicran'dan olma, 01/01/1986 Pakistan doğumlu, PAKİSTAN vatandaşı. T.C. Kimlik Numarası: 98068358850 SABİR HAN,

Tüm aramalara rağmen bulunamamış, mahkememizin Askeri Yasak Bölgelere girme suçundan yukarıda kimlikleri belirtilen sanıklar hakkında ayrı ayrı verilen HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASINA ilişkin gerekçeli kararı tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin Basın ilan Kurumu aracılığıyla yurt genelinde trajı yüksek Gazete ve bir internet haber sitesi ve ayrıcı Basın İlan Kurumu İlan portalında TEBLİĞİNE,

2- İlanın yayımlandığı tarihten itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı, bu tarihten itibaren 15 günlük yasal süresi içerisinde Tekirdağ Bölge Adliye Mahkemesine istinaf başvurusunda bulunulabilecekleri hususu İLAN OLUNUR.12.11.2026

Basın No: ILN02595816

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