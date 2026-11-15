Örnek No:55*

T.C. SİLİVRİ İCRA DAİRESİ

2025/1654 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/1654 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İstanbul İl, Silivri İlçe, Semizkumlar Mahallesi, Menzilcambaz Mevkii, 8639 Ada, 1 Parsel, ORION-57 BLOK /ZEMİN KAT/ A GİRİŞ /1 BAĞIMSIZ BÖLÜM, Dava konusu olan Silivri İlçesi, Semizkumlar Mahallesi, Ebubekir Caddesinde tapunun 272 ada,1 parsel numarasında kayıtlı,97.296,48m2 miktarlı kat mülkiyeti tesisli 57 adet 2 katlı ikiz bina ve arsası vasıflı SinpaşSealybria Sitesinde 93/18000 arsa paylı Orıon-57 blok Zemin kat A girişi (1) bağımsız bölüm numaralı "Mesken"in tamamı niteliğinde olup Semizkumlar Mahallesi Ebubekir Caddesi üzerinde yer alan SinpaşSealybria Sitesinde 57/A dış kapı numarası alan taşınmazdır. Silivri belediyesi imar arşivinde yer alan mimari projesine göre bodrum kat + zemin kattan meydana gelmiş olup yerinde yapılan tespite göre mimari projesine aykırı olarak dahili merdiven yapılarak tapu kaydına göre (2) b.b. numaralı çatı piyesli mesken ile birleştirilmiş ve bodrum katlı tripleks villa olarak kullanımı sağlanmıştır. Zemin katın 146,57m2 alana sahip olup, giriş holü, antre, banyo-WC, salon, iki oda, teras, koridor, mutfaktan meydana gelmiştir. Bodrum katın sauna hamam, su deposu, makine dairesi, spor odası ve wc den meydana geldiği projesinden tespit edilmiştir. Davaya konu olan taşınmazlardan 1 ve 2 nolu bağımsız bölümlerin projelendirilirken her ne kadar bodrum kat + zemin katın 1 nolu bağımsız bölüm olarak, 1. Kat ve çatı arasının ise 2 nolu bağımsız bölüm olarak kullanıldığı görülse de yerinde içten merdiven yapılarak birbirine bağlandığı ve 4 kat olarak bir bütün villa olarak kullanıldığı yerinde görülmüştür. Bu sebepten dolayı 1 ve 2 bağımsız bölüm numaralı taşınmazlar ekonomik ve fiziki bütünlük arz etmekte olup her iki taşınmazında beraber satılması gerekeceği kanaatine varılmıştır. Taşınmazın toplam kullanım alanı 1 ve 2 bağımsız bölümler ve kömürlük alanları dahil edilerek yaklaşık 300,00m2'dir. Bahçesinde müstakil yüzme havuzu bulunmaktadır. Malzeme özelliği olarak: Zeminler parke ve seramik, duvarlar sıvalı ve boyalı, ahşap kapılı, mutfakta sabit tezgâh üstü ahşap dolaplı, dış kapının çelik kapı, iç kapıların 1. Sınıf ahşap doğrama, pencerelerin p.v.c, ısıtma sisteminin doğalgaz - petek, su ve ısı izolasyonların yapılmış olduğu tespit edilmiştir.

Adresi : Semizkumlar Mah, Ebubekir Cad.Sinpaşsealybria Sitesi Silivri / İSTANBUL

Ana Taşınmaz Yüzölçümü :97.296,48 m2

Arsa Pay/Payda :93/18000

İmar Durumu:İnşaat tarzı Dosyasında bulunan Silivri Belediye Başkanlığı Plan ve Proje Müdürlüğü tarafından tanzim ve tasdik edilmiş olan 1520706 sayılı imar durum belgesine göre; ? Silivri İlçesi, Semizkumlar Mahallesi 8639 ada 1 parsel sayılı taşınmaz 29.11.2021 Tasdiktarihli Silivri Merkez Sahil Bölgesi Uygulama İmar Planı kapsamında konut alanında kalmaktadır. Konut alanında yapılaşma şartları; Yapı düzeni: Ayrık Nizam, Emsal: 0.45, Kat Adedi: 2 olarak imar durumu mevcuttur.

Kıymeti : 22.000.000,00 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: Tapu Kaydında Olduğu Gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 11/01/2027 - 14:55

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Bitiş Tarih ve Saati : 18/01/2027 - 14:55 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 15/02/2027 - 14:55

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Bitiş Tarih ve Saati : 22/02/2027 - 14:55

11/11/2026 (İİK m.114 ve m.126) (*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

Basın No: ILN02596509

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