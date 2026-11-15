Örnek No:55*

T.C.

KARASU İCRA DAİRESİ

2026/413 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/413 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Sakarya İl, Karasu İlçe, AŞAĞIAZİZİYE Mahalle/Köy, KARASU KIRMASI Mevkii, 1242 Ada, 2 Parsel, Tapuda tamamı BORÇLU adına kayıtlı olan taşınmaz, Sakarya ili, Karasu ilçesi, Aşağıaziziye Mahallesi hudutlarında kâin; tapunun 1242 ada, 2 parsel numarasında kayıtlı 1.820,50 m² yüzölçümlü arsa üzerindeki sitede tesis edilen kat irtifakına göre B blok, Zemin+1.Kat, 4 Bağımsız Bölüm Nolu, 1/12 Arsa Paylı Dubleks Meskenden ibarettir. Tamamı BORÇLUYAait kıymet takdirine konu dubleks meskenin de içinde yer aldığı ana taşınmaz Aziziye Mahallesi, 574.Sokak üzerinde bulunan 13BB dış kapı numaralı villa sitesinin B blok, zemin + 1.kat, Daire No: 4 Karasu/Sakarya adresinde yer almaktadır. Konum olarak güneyde ve doğuda imar yoluna cepheli olup diğer yönlerde komşu parsellere sınırdır. Taşınmazın çevresinde yapılaşmalar yüksek derecede yoğunluktadır. Konu taşınmaz Karasu Belediyesi'nin 2.95 km güneydoğusunda, Karasu Adliyesinin 1.22 km güneydoğusunda yer almakta olup sahile 1 km mesafededir. Topoğrafik olarak düz bir arazi üzerinde yer almakta olup,altyapı ve belediye hizmetlerinden de kısmen yararlanmaktadır. Yerleşim alanı içerisinde olduğundan ulaşım sorunu yoktur.Kıymet takdirine konu villanındaiçinde yer aldığı 1 yıllık betonarme yapının dış cepheleri akrilik boyalı olup çatısı teras tip çatıdır. Site etrafı kile site içi bağımsız bölümler arası bahçe alanları demir doğrama paneller ile çevrili olup sitede peyzaj düzenlemesi bulunmaktadır. Sitede yatayda kat irtifakı kurulu her blokta 4 adet bitişik dubleks villa olmak üzere toplamda 12 adet bağımsız bölüm bulunmaktadır. Her villanın önünde ayrı açık yüzme havuzu bulunmaktadır. İcra Takibine Konu Olan B blok 4 Bağımsız Bölüm Nolu Dubleks Mesken; Zemin katta girişte 1 salon + açık mutfak, 1 banyo-wc ve kombi odası; 1.katta 1 hol, 3 oda, 1 banyo-wc, 1 çamaşır odası ve 1 balkon; Teras katında merdiven holü ve açık teras alanından ibarettir. Meskenin zeminleri zemin katın tamamında seramik kaplı, üsk kat odalarda laminant parke kaplı, duvarlar saten boyalı, dış kapı çelik kapı, pencereler PVC doğrama ve ısıcamlıdır. Mutfakta granit tezgâh ve mutfak alt-üst dolapları mevcuttur. Doğalgaz kombi ısıtmalı dubleks meskenin toplam net alanı 100 m², brüt alanı 117 m²dir.

Adresi : Aziziye Mahallesi, 574.Sokak, B Blok, No13Bb,D4 Karasu / SAKARYA

İmar Durumu: İnşaat tarzı1/1000 Ölçekli uygulama imar planına göre Ayrık nizam, Emsal: 0.60, 2 kata imarlı olup Ticaret + Turizm + Konut sahasına isabet etmektedir.

Kıymeti : 7.605.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: TAPU KAYDINDAKİ GİBİDİR.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 08/02/2027 - 13:41

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Bitiş Tarih ve Saati : 15/02/2027 - 13:41 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 09/03/2027 - 13:41

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Bitiş Tarih ve Saati : 16/03/2027 - 13:41

13/11/2026 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

Basın No: ILN02597040

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