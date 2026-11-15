Örnek No:55*

T.C. BAKIRKÖY GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

2026/661 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/661 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

TAŞINMAZIN;

TAPU KAYDI: İstanbul İli, Bakırköy İlçesi, Kartaltepe Mahallesi, 144 Ada, 195 Parselde Kayıtlı, 2.263,00 M2 Yüzölçümlü Arsa Nitelikli Ana Taşınmazda Kain, 96/3024 Arsa Paylı, B Blok, 2. Kat, 8 Numaralı Mesken Nitelikli Bağımsız Bölümün Tamamı Satışa Konudur.

ÖZELLİKLERİ: Satışa konu taşınmaz; Müdürlüğümüz dosyasında mevcut 14.08.2026 tarihli bilirkişi raporuna göre " 3-TAŞINMAZIN KONUMU, ULAŞIMI VE ÇEVRESEL ÖZELLİKLERİ: Konu taşınmaz, İstanbul İli, Bakırköy İlçesi, Zuhuratbaba Mahallesi, Bakır Sokak üzerinde Haznedar Sitesi, 2B kapı numaralı B Blok'ta yer almaktadır. Taşınmazın bulunduğu yakın çevrede konut apartmanları ve konut siteleri şeklinde yapılaşma söz konusudur. Yapılaşmanın yüksek yoğunlukta olduğu bölgede, sosyal yaşamın gerektirdiği alışveriş, sağlık ocağı, okul, market vb. sosyal ihtiyaçlar kısa mesafelerde karşılanabilmektedir. Bölge orta/orta üst gelir grubuna sahip insanların ikamet etmeyi tercih ettikleri bir bölge özelliğini taşımakta olup, toplu taşıma araçlarının da güzergahına olan yakınlığı ulaşımda rahatlık yaşanmasını sağlamaktadır. Bölgenin her türlü teknik altyapısı tamamlanmış ve kamu hizmetlerinden istifadesi tamdır. ADRES: Zuhuratbaba Mahallesi, Bakır Sokak, Haznedar Sitesi, B Blok, No:2B, K:2, D:8 Bakırköy/ İstanbul 4-TAŞINMAZIN HALİHAZIR DURUMU : Kıymet takdirine konu taşınmazın yer aldığı Haznedar Sitesi, 2263,00 m2 alanlı 144 ada 195 nolu parsel üzerine3 bloklu olarak inşa edilmiştir. Site etrafı betonarme duvar ile çevrili olup sitede açık otopark bulunmaktadır. Taşınmazın yer aldığı B Blok, betonarme karkas yapı tarzında ve ayrık yapı nizamında 2 bodrum + zemin + 4 normal katlı olarak inşa edilmiştir. Projesine göre 2.bodrum katta sığınak, kazan dairesi, kömürlük,1.bodrum, zemin ve normal katların her birinde 2'şer adet mesken olmak üzere blokta toplam 12 adet bağımsız bölüm yer almaktadır. 4. Kattaki meskenler çatı katı ile bağlantılı olup dubleks mesken niteliğindedir. Bloğun dış cephesi akrilik olup, giriş zemini, kat arası sahanlıkları ve merdivenleri mermer döşeli, blok içi yan duvarları saten boyalıdır. Bloğa giriş 1. Bodrum kattan sağlanmaktadır. Blokta 1 adet asansör bulunmaktadır. B Blok, 2. Kat 8 bb nolu Mesken;B Blok ,2. Kat 8 bağımsız bölüm numaralı Mesken, blok girişine göre sağ cephede yer almaktadır. Taşınmaz mimari projesinde net 135 m² + 6 m² balkon,brüt160 m² alanlı olup projesinde salon, 4 adet oda, mutfak, 2 adet banyo, koridor, hol, 3 adet balkon bölümlüdür. Taşınmaza giriş kapısı çelik, iç mekanlara açılan kapları panel kapı, pencereleri pvc doğramadır. Salon ve odalarının zeminleri laminat parke kaplı, duvarları saten boyalıdır. Mutfakta mdf dolaplar, granit tezgah mevcuttur. Banyoda duşyeri, duşakabin, lavabo ve klozet, bulunmaktadır. Taşınmazın ısınması doğalgaz kombili sistem ile sağlanmakta olup tüm bölümlerinde panel radyatör bulunmaktadır." denilmektedir.

SON İMAR DURUMU: Bakırköy Belediye Başkanlığı Yazı İşleri Müdürlüğü'nce tanzim ve tasdik edilmiş olan 20.07.2026 tarih, E-81912396-804-2026.106568.1 sayılı yazısında "Kartaltepe Mahallesi, 144 Ada, 195 Parselin, 15.03.2025/16.09.2025 onanlı 1/1000 ölçekli Bakırköy Merkez Demiryolu Kuzey ve Güneyine İlişkin Revizyon Uygulama İmar Planı' nda ayrık nizam, Taks:0.4, 6 kat yapılaşma şartlarında ''Konut Alanı''nda ve kısmen de ''Yol Alanı''nda kaldığı bildirilmiştir. İmar işlem dosyasında yapılan incelemede 1990/4483 sayılı yapı izin belgesinin görüldüğü, 90/4113 sayılı proje üzerinde 8 numaralı bağımsız bölümün net alanının 134.94 m² olduğu bildirilmiştir. 01.01.2013 tarihi itibariyle herhangi bir proje onayı ve ruhsat belgesine rastlanılmadığı bilgisi verilmiştir." denmektedir.

Kıymeti: 14.000.000,00 TL

KDV Oranı: %1

Kaydındaki Şerhler: Beyan: YÖNETİM PLANI: 21/08/1991 (Şerhler ve beyanlar tapu kaydındaki gibidir.)

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 12/01/2027 - 14:50

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Bitiş Tarih ve Saati : 19/01/2027 - 14:50 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 12/02/2027 - 14:50

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Bitiş Tarih ve Saati : 19/02/2027 - 14:50

02/11/2026 (İİK m.114 ve m.126)(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

Basın No: ILN02595977

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