(DOĞANBEY VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ)

Doğanbey Vergi Dairesi mükelleflerinden olup vergi borçları karşılığında yukarıda adı,soyadı ünvanı,vergi sicil numarası,T.C. Kimlik numarası,vergi türü, dönemi,miktarı,adresi,takip ve ana takip numaraları yazılı şahıslar adına 6183 sayılı A.A.T.U.H.K.'na göre düzenlenen ödeme emirleri mükelleflerin V.U.K. 101. madde kapsamında bilinen adresleri bulunmadığından dolayı tebliğ edilememiştir. 213 sayılı V.U.K'nun 103 ve 104.maddeleri gereğince ilgililerin ilan tarihinden başlayarak 1 ay içerisinde bizzat veya bilvekalen müracaatta bulunmaları veya taahhütlü mektup veya telgraf ile açık adreslerini bildirmeleri halinde bu süre ile kayıtlı ilan yapılacağı ilanın yayın tarihinden itibaren başlayarak 1 ay içinde müracaatta bulunmayan,adreslerini bildirmeyenlere ödeme emrinin 1 aylık sürenin sonunda tebliğ olunacağı ilan olunur.