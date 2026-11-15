DOĞANBEY VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ
Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
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T.C.
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GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI
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ANKARA DEFTERDARLIĞI
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(DOĞANBEY VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ)
|Vergi No
|TC Kimlik No
|Soyad Ad/Unvan
|Adres
|Vergi Dönemi
|Ana Vergi Kodu
|Vergi Kodu
|Ana Takip Dosya No
|Takip Dosya No
|Vergi Aslı Borcu Toplamı
|Ceza Toplamı
|Toplam Borç
|6420204115
|12145030972
|BUĞRA FAİK ONARAN
|HACI BAYRAM MAH. AYKUT SK. Kapı No:10 A- Daire No:- Tel: ALTINDAĞ ANKARA
|202409202409
|0015
|0015
|2026051166DjJ0000001
|2026051114DjX0000002
|5.447.485,66
|,00
|5.447.485,66
|Doğanbey Vergi Dairesi mükelleflerinden olup vergi borçları karşılığında yukarıda adı,soyadı ünvanı,vergi sicil numarası,T.C. Kimlik numarası,vergi türü, dönemi,miktarı,adresi,takip ve ana takip numaraları yazılı şahıslar adına 6183 sayılı A.A.T.U.H.K.'na göre düzenlenen ödeme emirleri mükelleflerin V.U.K. 101. madde kapsamında bilinen adresleri bulunmadığından dolayı tebliğ edilememiştir. 213 sayılı V.U.K'nun 103 ve 104.maddeleri gereğince ilgililerin ilan tarihinden başlayarak 1 ay içerisinde bizzat veya bilvekalen müracaatta bulunmaları veya taahhütlü mektup veya telgraf ile açık adreslerini bildirmeleri halinde bu süre ile kayıtlı ilan yapılacağı ilanın yayın tarihinden itibaren başlayarak 1 ay içinde müracaatta bulunmayan,adreslerini bildirmeyenlere ödeme emrinin 1 aylık sürenin sonunda tebliğ olunacağı ilan olunur.
Basın No: ILN02597038
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