DAVUTPAŞA VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ
Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
|
İSTANBUL DEFTERDARLIĞI İLANEN TEBLİĞ
|Sıra No
|Vergi K.No
|T.C. Kimlik Numarası
|SoyadıAdı(Unvanı)
|Adres
|İhbarname Fiş No
|Vergi Dönemi
|V. Kodu
|C. Nevi
|Vergi Toplamı
|Ceza Toplamı
|1
|8750332239
|22370499376
|TÜRELİ NECDET
|Seyitnizam Mah. Demirciler Sitesi 8 Cad. Dış kapı no:42 İç kapı no:42 Zeytinburnu/ İSTANBUL
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|202101202112
|0001
|3080
|135.855 TL
|135.855 TL
|2
|9961152880
|YÜZYIL POLİMER PLASTİK SANAYİ TİCARET VE LİMİTED ŞİRKETİ
|MALTEPE MAH LTROS MALTEPE YOLU SK. ÇELİK 1 11E ZEYTİNBURNU İSTANBUL
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|202105202105
|0015
|3080
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|3
|9961152880
|YÜZYIL POLİMER PLASTİK SANAYİ TİCARET VE LİMİTED ŞİRKETİ
|MALTEPE MAH LTROS MALTEPE YOLU SK. ÇELİK 1 11E ZEYTİNBURNU İSTANBUL
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|202104202104
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|3080
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|4
|9961152880
|YÜZYIL POLİMER PLASTİK SANAYİ TİCARET VE LİMİTED ŞİRKETİ
|MALTEPE MAH LTROS MALTEPE YOLU SK. ÇELİK 1 11E ZEYTİNBURNU İSTANBUL
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|202103202103
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|5
|9961152880
|YÜZYIL POLİMER PLASTİK SANAYİ TİCARET VE LİMİTED ŞİRKETİ
|MALTEPE MAH LTROS MALTEPE YOLU SK. ÇELİK 1 11E ZEYTİNBURNU İSTANBUL
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|202101202101
|0010
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|6
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|YÜZYIL POLİMER PLASTİK SANAYİ TİCARET VE LİMİTED ŞİRKETİ
|MALTEPE MAH LTROS MALTEPE YOLU SK. ÇELİK 1 11E ZEYTİNBURNU İSTANBUL
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|202101202101
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|7
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|YÜZYIL POLİMER PLASTİK SANAYİ TİCARET VE LİMİTED ŞİRKETİ
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|8
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|YÜZYIL POLİMER PLASTİK SANAYİ TİCARET VE LİMİTED ŞİRKETİ
|MALTEPE MAH LTROS MALTEPE YOLU SK. ÇELİK 1 11E ZEYTİNBURNU İSTANBUL
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|9
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|YÜZYIL POLİMER PLASTİK SANAYİ TİCARET VE LİMİTED ŞİRKETİ
|MALTEPE MAH LTROS MALTEPE YOLU SK. ÇELİK 1 11E ZEYTİNBURNU İSTANBUL
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|10
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|ZEYTİNDALI AJANS ELE KTRİK ELEKTRONİK İNŞ
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|ZEYTİNDALI AJANS ELE KTRİK ELEKTRONİK İNŞ
|KALE MAH. KONTEYNIR BARINMA MERKEZİ KÜME EVLERİ NO:1/190 SAMSAT ADIYAMAN
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|13
|9981607125
|ZEYTİNDALI AJANS ELE KTRİK ELEKTRONİK İNŞ
|KALE MAH. KONTEYNIR BARINMA MERKEZİ KÜME EVLERİ NO:1/190 SAMSAT ADIYAMAN
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|9981607125
|ZEYTİNDALI AJANS ELE KTRİK ELEKTRONİK İNŞ
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|ZEYTİNDALI AJANS ELE KTRİK ELEKTRONİK İNŞ
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|16
|9981607125
|ZEYTİNDALI AJANS ELE KTRİK ELEKTRONİK İNŞ
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|17
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|ZEYTİNDALI AJANS ELE KTRİK ELEKTRONİK İNŞ
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|ZEYTİNDALI AJANS ELE KTRİK ELEKTRONİK İNŞ
|KALE MAH. KONTEYNIR BARINMA MERKEZİ KÜME EVLERİ NO:1/190 SAMSAT ADIYAMAN
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|ZEYTİNDALI AJANS ELE KTRİK ELEKTRONİK İNŞ
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|21
|9981607125
|ZEYTİNDALI AJANS ELE KTRİK ELEKTRONİK İNŞ
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|ZEYTİNDALI AJANS ELE KTRİK ELEKTRONİK İNŞ
|KALE MAH. KONTEYNIR BARINMA MERKEZİ KÜME EVLERİ NO:1/190 SAMSAT ADIYAMAN
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|ZEYTİNDALI AJANS ELE KTRİK ELEKTRONİK İNŞ
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|9981607125
|ZEYTİNDALI AJANS ELE KTRİK ELEKTRONİK İNŞ
|KALE MAH. KONTEYNIR BARINMA MERKEZİ KÜME EVLERİ NO:1/190 SAMSAT ADIYAMAN
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|25
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|ZEYTİNDALI AJANS ELE KTRİK ELEKTRONİK İNŞ
|KALE MAH. KONTEYNIR BARINMA MERKEZİ KÜME EVLERİ NO:1/190 SAMSAT ADIYAMAN
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|ZEYTİNDALI AJANS ELE KTRİK ELEKTRONİK İNŞ
|KALE MAH. KONTEYNIR BARINMA MERKEZİ KÜME EVLERİ NO:1/190 SAMSAT ADIYAMAN
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|27
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|ZEYTİNDALI AJANS ELE KTRİK ELEKTRONİK İNŞ
|KALE MAH. KONTEYNIR BARINMA MERKEZİ KÜME EVLERİ NO:1/190 SAMSAT ADIYAMAN
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|ZEYTİNDALI AJANS ELE KTRİK ELEKTRONİK İNŞ
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|ZEYTİNDALI AJANS ELE KTRİK ELEKTRONİK İNŞ
|KALE MAH. KONTEYNIR BARINMA MERKEZİ KÜME EVLERİ NO:1/190 SAMSAT ADIYAMAN
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|ZEYTİNDALI AJANS ELE KTRİK ELEKTRONİK İNŞ
|KALE MAH. KONTEYNIR BARINMA MERKEZİ KÜME EVLERİ NO:1/190 SAMSAT ADIYAMAN
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|ZEYTİNDALI AJANS ELE KTRİK ELEKTRONİK İNŞ
|KALE MAH. KONTEYNIR BARINMA MERKEZİ KÜME EVLERİ NO:1/190 SAMSAT ADIYAMAN
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|3080
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|32
|9981607125
|ZEYTİNDALI AJANS ELE KTRİK ELEKTRONİK İNŞ
|KALE MAH. KONTEYNIR BARINMA MERKEZİ KÜME EVLERİ NO:1/190 SAMSAT ADIYAMAN
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|11.576,17-TL
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|33
|9981607125
|ZEYTİNDALI AJANS ELE KTRİK ELEKTRONİK İNŞ
|KALE MAH. KONTEYNIR BARINMA MERKEZİ KÜME EVLERİ NO:1/190 SAMSAT ADIYAMAN
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|34
|9981607125
|ZEYTİNDALI AJANS ELE KTRİK ELEKTRONİK İNŞ
|KALE MAH. KONTEYNIR BARINMA MERKEZİ KÜME EVLERİ NO:1/190 SAMSAT ADIYAMAN
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|35
|9981607125
|ZEYTİNDALI AJANS ELE KTRİK ELEKTRONİK İNŞ
|KALE MAH. KONTEYNIR BARINMA MERKEZİ KÜME EVLERİ NO:1/190 SAMSAT ADIYAMAN
|2026110313AVr0000026
|202104202106
|0033
|3080
|188.988,00-TL
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|36
|9981607125
|ZEYTİNDALI AJANS ELE KTRİK ELEKTRONİK İNŞ
|KALE MAH. KONTEYNIR BARINMA MERKEZİ KÜME EVLERİ NO:1/190 SAMSAT ADIYAMAN
|2026110313AVr0000025
|202101202103
|0033
|3080
|12.862,41-TL
|38.587,23-TL
|37
|9981607125
|ZEYTİNDALI AJANS ELE KTRİK ELEKTRONİK İNŞ
|KALE MAH. KONTEYNIR BARINMA MERKEZİ KÜME EVLERİ NO:1/190 SAMSAT ADIYAMAN
|2026110313AVr0000024
|202101202112
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|3080
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|41
|9991238597
|ZİRVE POYRAZ KAĞIT MATBAA VE MAKİNA SAN.
|SURURİ MEHMET EFENDİ MAH. EHİL SOK. KAYA İNS. NO:1 D:6 BEYOĞLU İSTANBUL
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|3080
|26.373,52-TL
|79.120,56-TL
|43
|9991238597
|ZİRVE POYRAZ KAĞIT MATBAA VE MAKİNA SAN.
|SURURİ MEHMET EFENDİ MAH. EHİL SOK. KAYA İNS. NO:1 D:6 BEYOĞLU İSTANBUL
|2026090713AVr0000012
|202110202112
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|3080
|36.629,89-TL
|109.889,67-TL
|44
|9991238597
|ZİRVE POYRAZ KAĞIT MATBAA VE MAKİNA SAN.
|SURURİ MEHMET EFENDİ MAH. EHİL SOK. KAYA İNS. NO:1 D:6 BEYOĞLU İSTANBUL
|2026090713AVr0000011
|202101202112
|0010
|3080
|36.629,89-TL
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|45
|0250927777
|AKILLIFİKİR BİLGİSAYAR VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRK
|MALTEPE MAH. ESKİ ÇIRPICI YOLU SK. PARİMA Kapı No:8 Daire No:176 ZEYTİNBURNU İSTANBUL
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|202101202112
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|46
|0250927777
|AKILLIFİKİR BİLGİSAYAR VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRK
|MALTEPE MAH. ESKİ ÇIRPICI YOLU SK. PARİMA Kapı No:8 Daire No:176 ZEYTİNBURNU İSTANBUL
|2026033013AVZ0000010
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|47
|0250927777
|AKILLIFİKİR BİLGİSAYAR VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRK
|MALTEPE MAH. ESKİ ÇIRPICI YOLU SK. PARİMA Kapı No:8 Daire No:176 ZEYTİNBURNU İSTANBUL
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|79.200,00 TL
|0,00 TL
|48
|0250927777
|AKILLIFİKİR BİLGİSAYAR VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRK
|MALTEPE MAH. ESKİ ÇIRPICI YOLU SK. PARİMA Kapı No:8 Daire No:176 ZEYTİNBURNU İSTANBUL
|2026033013AVZ0000013
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|69.866,18 TL
|0,00 TL
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|0250927777
|AKILLIFİKİR BİLGİSAYAR VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRK
|MALTEPE MAH. ESKİ ÇIRPICI YOLU SK. PARİMA Kapı No:8 Daire No:176 ZEYTİNBURNU İSTANBUL
|2026033013AVZ0000014
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|0015
|82.035,44 TL
|0,00 TL
|50
|0250927777
|AKILLIFİKİR BİLGİSAYAR VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRK
|MALTEPE MAH. ESKİ ÇIRPICI YOLU SK. PARİMA Kapı No:8 Daire No:176 ZEYTİNBURNU İSTANBUL
|2026033013AVZ0000009
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|0010
|45.664,38 TL
|0,00 TL
|51
|0250927777
|AKILLIFİKİR BİLGİSAYAR VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRK
|MALTEPE MAH. ESKİ ÇIRPICI YOLU SK. PARİMA Kapı No:8 Daire No:176 ZEYTİNBURNU İSTANBUL
|2026033013AVZ0000010
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|0,00 TL
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|AKILLIFİKİR BİLGİSAYAR VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRK
|MALTEPE MAH. ESKİ ÇIRPICI YOLU SK. PARİMA Kapı No:8 Daire No:176 ZEYTİNBURNU İSTANBUL
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|202107202107
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|0,00 TL
|53
|31930553
|YOUSEF ABDELSALAM
|MERKEZEFENDİ MAH. MEVLANA CAD. TERCÜMAN SITESI SİTESİ A6 BLOK NO: 122 İÇ KAPI NO: 37 ZEYTİNBURNU / İSTANBUL
|2026051413AVZ0000020
|202501202512
|3080
|0,00 TL
|84.325,75 TL
|54
|3430284270
|EMRE ERDEM-BAYRAMPAŞA
|ORTA MAH. ASMA SK. İKBAL APT. NO: 61 İÇ KAPI NO: 2 BAYRAMPAŞA / İSTANBUL
|2026091113AVf0000120
|202201202212
|0012
|3080
|53.199,27 TL
|53.199,27 TL
|55
|3720678408
|OĞULCAN YALÇIN ERTEKİN-MERNİS KAYDI YOK – SAMSUN
|Mernis İşlem Hatası: Kayıt Bulunamadı.
|2026091113AVf0000124
|202201202212
|0012
|3080
|71.758,90 TL
|71.758,90 TL
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|3960773187
|EFE GİREK
|MALTEPE MAH. ASKERİ FIRIN SK. G BLOK İN İSTANBUL SİTESİ İN İSTANBUL NO: 3B İÇ KAPI NO: 299 ZEYTİNBURNU / İSTANBUL
|2026091113AVf0000126
|202201202212
|0012
|3080
|71.094,91 TL
|71.094,91 TL
|57
|1911058228
|ENES BUSA
|MALTEPE MAH. 324. SK. BEYAZ REZIDANS SİTESİ B1 NO: 6A İÇ KAPI NO: 13 ZEYTİNBURNU / İSTANBUL
|2026092313AVb0000002
|202401202412
|0012
|3080
|222.015,21 TL
|222.015,21 TL
|58
|1970876702
|OSMAN CAN-MERNİS KAYDI YOK -KÜÇÜKÇEKMECE
|Mernis İşlem Hatası: Kayıt Bulunamadı.
|2026092313AVb0000004
|202401202412
|0012
|3080
|235.133,66 TL
|235.133,66 TL
|59
|1270916771
|AHMED AZAIZ-3080 -yabancı ülke
|Ülke:_x0001_İSVEÇ KRALLIĞI Şehir:_x0001_TYRESÖ Açık Adres:_x0001_NYPÖNGRÄND 4, LGH 1406 135 37 TYRESÖ / İSVEÇ KRALLIĞI
|2026072813AVb0000079
|202201202212
|0012
|3080
|19.892,50 TL
|19.892,50 TL
|60
|861444179
|NASIR ASLA
|Mernis İşlem Hatası: Kayıt Bulunamadı.
|2026092313AVZ0000006
|202401202412
|0012
|3080
|15.600,00 TL
|15.600,00 TL
|61
|3961676032
|GLOBAL İPLİK KUMAŞÇILIK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED
|TELSİZ MAH. ORKİDE SK. Kapı No:36 A Daire No: ZEYTİNBURNU İSTANBUL
|2026021013AVf0000019
|202105202105
|0015
|3080
|11.916,00-TL
|35.748,00-TL
|62
|3961676032
|GLOBAL İPLİK KUMAŞÇILIK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED
|TELSİZ MAH. ORKİDE SK. Kapı No:36 A Daire No: ZEYTİNBURNU İSTANBUL
|2026021013AVf0000020
|202106202106
|0015
|3080
|15.529,9-TL
|46.589,70-TL
|63
|3961676032
|GLOBAL İPLİK KUMAŞÇILIK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED
|TELSİZ MAH. ORKİDE SK. Kapı No:36 A Daire No: ZEYTİNBURNU İSTANBUL
|2026021013AVf0000021
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|3080
|12.744,22-TL
|38.232,66-TL
|64
|3961676032
|GLOBAL İPLİK KUMAŞÇILIK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED
|TELSİZ MAH. ORKİDE SK. Kapı No:36 A Daire No: ZEYTİNBURNU İSTANBUL
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|202111202111
|0015
|3080
|17.699,4-TL
|53.098,20-TL
|65
|3881493957
|FLOWERS İŞ ELBİSELERİ REKLAM MATBAA PROMOSYON ÜRÜN
|MALTEPE Mahallesi ESKİ ÇIRPICI YOLU SOKAK Kapı No:1 Daire No:301 ZEYTİNBURNU İSTANBUL
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|202106202106
|0015
|3080
|22.222,05-TL
|66.666,15-TL
|66
|3881493957
|FLOWERS İŞ ELBİSELERİ REKLAM MATBAA PROMOSYON ÜRÜN
|MALTEPE Mahallesi ESKİ ÇIRPICI YOLU SOKAK Kapı No:1 Daire No:301 ZEYTİNBURNU İSTANBUL
|2026110413AVf0000017
|202107202107
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|3080
|21.103,01-TL
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|67
|3881493957
|FLOWERS İŞ ELBİSELERİ REKLAM MATBAA PROMOSYON ÜRÜN
|MALTEPE Mahallesi ESKİ ÇIRPICI YOLU SOKAK Kapı No:1 Daire No:301 ZEYTİNBURNU İSTANBUL
|2026110413AVf0000019
|202109202109
|0015
|3080
|72.130,96-TL
|216.397,83-TL
|68
|3881493957
|FLOWERS İŞ ELBİSELERİ REKLAM MATBAA PROMOSYON ÜRÜN
|MALTEPE Mahallesi ESKİ ÇIRPICI YOLU SOKAK Kapı No:1 Daire No:301 ZEYTİNBURNU İSTANBUL
|2026110413AVf0000020
|202110202110
|0015
|3080
|60.823,04-TL
|182.474,07-TL
|69
|3881493957
|FLOWERS İŞ ELBİSELERİ REKLAM MATBAA PROMOSYON ÜRÜN
|MALTEPE Mahallesi ESKİ ÇIRPICI YOLU SOKAK Kapı No:1 Daire No:301 ZEYTİNBURNU İSTANBUL
|2026110413AVf0000021
|202111202111
|0015
|3080
|45.474,38-TL
|136.428,09-TL
|70
|3881493957
|FLOWERS İŞ ELBİSELERİ REKLAM MATBAA PROMOSYON ÜRÜN
|MALTEPE Mahallesi ESKİ ÇIRPICI YOLU SOKAK Kapı No:1 Daire No:301 ZEYTİNBURNU İSTANBUL
|2026110413AVf0000022
|202112202112
|0015
|3080
|11.928,19-TL
|35.789,52-TL
|71
|3881493957
|FLOWERS İŞ ELBİSELERİ REKLAM MATBAA PROMOSYON ÜRÜN
|MALTEPE Mahallesi ESKİ ÇIRPICI YOLU SOKAK Kapı No:1 Daire No:301 ZEYTİNBURNU İSTANBUL
|2026110413AVf0000023
|202101202112
|0015
|3080
|341.221,93-TL
|1.023.670,74-TL
|72
|3881493957
|FLOWERS İŞ ELBİSELERİ REKLAM MATBAA PROMOSYON ÜRÜN
|MALTEPE Mahallesi ESKİ ÇIRPICI YOLU SOKAK Kapı No:1 Daire No:301 ZEYTİNBURNU İSTANBUL
|2026110413AVf0000024
|202104202106
|0015
|3080
|37.340,98-TL
|112.027,89-TL
|73
|3881493957
|FLOWERS İŞ ELBİSELERİ REKLAM MATBAA PROMOSYON ÜRÜN
|MALTEPE Mahallesi ESKİ ÇIRPICI YOLU SOKAK Kapı No:1 Daire No:301 ZEYTİNBURNU İSTANBUL
|2026110413AVf0000025
|202107202109
|0015
|3080
|139.678,72-TL
|419.041,11-TL
|74
|3881493957
|FLOWERS İŞ ELBİSELERİ REKLAM MATBAA PROMOSYON ÜRÜN
|MALTEPE Mahallesi ESKİ ÇIRPICI YOLU SOKAK Kapı No:1 Daire No:301 ZEYTİNBURNU İSTANBUL
|2026110413AVf0000026
|202110202112
|0015
|3080
|164.202,23-TL
|492.611,64-TL
|75
|6320755713
|NUR ÖRGÜ KUMAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
|
MALTEPE MAH.DAVUTPAŞA ÇİFTE HAVUZLAR SK. HAYDARBEY SANAYİ SİTESİ 9/89 ZEYTİNBURNU / İSTANBUL
|2026102713AVl0000003
|202201202203
|0033
|3080
|520.152,62 TL
|1.560.457,86 TL
|76
|6320755713
|NUR ÖRGÜ KUMAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
|
MALTEPE MAH.DAVUTPAŞA ÇİFTE HAVUZLAR SK. HAYDARBEY SANAYİ SİTESİ 9/89 ZEYTİNBURNU / İSTANBUL
|2026102713AVl0000004
|202204202206
|0033
|3080
|180.394,03 TL
|541.182,09 TL
|77
|6320755713
|NUR ÖRGÜ KUMAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
|
MALTEPE MAH.DAVUTPAŞA ÇİFTE HAVUZLAR SK. HAYDARBEY SANAYİ SİTESİ 9/89 ZEYTİNBURNU / İSTANBUL
|2026102713AVl0000005
|202207202209
|0033
|3080
|67.404,53 TL
|253.343,77 TL
|78
|6320755713
|NUR ÖRGÜ KUMAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
|
MALTEPE MAH.DAVUTPAŞA ÇİFTE HAVUZLAR SK. HAYDARBEY SANAYİ SİTESİ 9/89 ZEYTİNBURNU / İSTANBUL
|2026102613AVl0000022
|202201202212
|0010
|3080
|843.918,04 TL
|2.582.884,30 TL
|79
|6320755713
|NUR ÖRGÜ KUMAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
|
MALTEPE MAH.DAVUTPAŞA ÇİFTE HAVUZLAR SK. HAYDARBEY SANAYİ SİTESİ 9/89 ZEYTİNBURNU / İSTANBUL
|2026102613AVl0000023
|202101202103
|0033
|3080
|139.843,40 TL
|419.530,20 TL
|80
|6320755713
|NUR ÖRGÜ KUMAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
|
MALTEPE MAH.DAVUTPAŞA ÇİFTE HAVUZLAR SK. HAYDARBEY SANAYİ SİTESİ 9/89 ZEYTİNBURNU / İSTANBUL
|2026102613AVl0000024
|202104202106
|0033
|3080
|561.475,63 TL
|1.684.426,89 TL
|81
|6131208358
|BAKRI MAZKATLI
|ÇIRPICI MAH. 3. TAŞOCAĞI (G/4) SK. 4/8 ZEYTİNBURNU / İSTANBUL
|2026051113AVl0000001
|202201202212
|0001
|3080
|151.856,62 TL
|151.856,62 TL
|82
|6131208358
|BAKRI MAZKATLI
|ÇIRPICI MAH. 3. TAŞOCAĞI (G/4) SK. 4/8 ZEYTİNBURNU / İSTANBUL
|2026051113AVl0000005
|202201202201
|0015
|3080
|36.950,70 TL
|36.950,70 TL
|83
|4380070497
|OKAN GÜNİZİ
|GÖZTEPE MAH. IHLAMUR SK. ÇAY APT 4/18 KADIKÖY/İSTANBUL
|2026010213AVh0000002
|202103202103
|3080
|115.897,88 TL
|84
|4380070497
|OKAN GÜNİZİ
|GÖZTEPE MAH. IHLAMUR SK. ÇAY APT 4/18 KADIKÖY/İSTANBUL
|2026010213AVh0000003
|202104202104
|3080
|128.147,36 TL
|85
|4380070497
|OKAN GÜNİZİ
|GÖZTEPE MAH. IHLAMUR SK. ÇAY APT 4/18 KADIKÖY/İSTANBUL
|2026010213AVh0000004
|202105202105
|3080
|151.938,28 TL
|86
|4380070497
|OKAN GÜNİZİ
|GÖZTEPE MAH. IHLAMUR SK. ÇAY APT 4/18 KADIKÖY/İSTANBUL
|2026010213AVh0000005
|202106202106
|3080
|124.176,80 TL
|87
|4380070497
|OKAN GÜNİZİ
|GÖZTEPE MAH. IHLAMUR SK. ÇAY APT 4/18 KADIKÖY/İSTANBUL
|2026010213AVh0000006
|202107202107
|3080
|513.082,54 TL
|88
|4380070497
|OKAN GÜNİZİ
|GÖZTEPE MAH. IHLAMUR SK. ÇAY APT 4/18 KADIKÖY/İSTANBUL
|2026010213AVh0000007
|202108202108
|3080
|366.404,60 TL
|89
|4380070497
|OKAN GÜNİZİ
|GÖZTEPE MAH. IHLAMUR SK. ÇAY APT 4/18 KADIKÖY/İSTANBUL
|2026010213AVh0000008
|202109202109
|3080
|418.334,13 TL
|90
|4380070497
|OKAN GÜNİZİ
|GÖZTEPE MAH. IHLAMUR SK. ÇAY APT 4/18 KADIKÖY/İSTANBUL
|2026010213AVh0000009
|202110202110
|3080
|828.229,56 TL
|91
|4380070497
|OKAN GÜNİZİ
|GÖZTEPE MAH. IHLAMUR SK. ÇAY APT 4/18 KADIKÖY/İSTANBUL
|2026010213AVh0000010
|202111202111
|3080
|1.358.724,97 TL
|92
|4380070497
|OKAN GÜNİZİ
|GÖZTEPE MAH. IHLAMUR SK. ÇAY APT 4/18 KADIKÖY/İSTANBUL
|2026010213AVh0000011
|202112202112
|3080
|597.489,54 TL
|93
|4380070497
|OKAN GÜNİZİ
|GÖZTEPE MAH. IHLAMUR SK. ÇAY APT 4/18 KADIKÖY/İSTANBUL
|2026010213AVh0000012
|202201202201
|3080
|114.001,06 TL
|94
|4380070497
|OKAN GÜNİZİ
|GÖZTEPE MAH. IHLAMUR SK. ÇAY APT 4/18 KADIKÖY/İSTANBUL
|2026010213AVh0000013
|202202202202
|3080
|238.491,52 TL
|95
|4380070497
|OKAN GÜNİZİ
|GÖZTEPE MAH. IHLAMUR SK. ÇAY APT 4/18 KADIKÖY/İSTANBUL
|2026010213AVh0000014
|202203202203
|3080
|54.583,37 TL
|96
|4380070497
|OKAN GÜNİZİ
|GÖZTEPE MAH. IHLAMUR SK. ÇAY APT 4/18 KADIKÖY/İSTANBUL
|2026010213AVh0000015
|202204202204
|3080
|98.661,31 TL
|97
|4380070497
|OKAN GÜNİZİ
|GÖZTEPE MAH. IHLAMUR SK. ÇAY APT 4/18 KADIKÖY/İSTANBUL
|2026010213AVh0000016
|202205202205
|3080
|42.516,62 TL
|98
|4380070497
|OKAN GÜNİZİ
|GÖZTEPE MAH. IHLAMUR SK. ÇAY APT 4/18 KADIKÖY/İSTANBUL
|2026010213AVh0000017
|202207202207
|3080
|52.751,37 TL
|99
|4380070497
|OKAN GÜNİZİ
|GÖZTEPE MAH. IHLAMUR SK. ÇAY APT 4/18 KADIKÖY/İSTANBUL
|2026010213AVh0000018
|202210202210
|3080
|47.179,22 TL
|100
|4380070497
|OKAN GÜNİZİ
|GÖZTEPE MAH. IHLAMUR SK. ÇAY APT 4/18 KADIKÖY/İSTANBUL
|2026010213AVh0000019
|202211202211
|3080
|12.273,09 TL
|101
|4380070497
|OKAN GÜNİZİ
|GÖZTEPE MAH. IHLAMUR SK. ÇAY APT 4/18 KADIKÖY/İSTANBUL
|2026102613AVh0000001
|202101202212
|3080
|6.406.092,88 TL
|102
|4380070497
|OKAN GÜNİZİ
|GÖZTEPE MAH. IHLAMUR SK. ÇAY APT 4/18 KADIKÖY/İSTANBUL
|2026102613AVh0000002
|202201202212
|3080
|843.918,04 TL
|103
|4380070497
|OKAN GÜNİZİ
|GÖZTEPE MAH. IHLAMUR SK. ÇAY APT 4/18 KADIKÖY/İSTANBUL
|2026102613AVh0000003
|202101202103
|3080
|139.843,40 TL
|104
|4380070497
|OKAN GÜNİZİ
|GÖZTEPE MAH. IHLAMUR SK. ÇAY APT 4/18 KADIKÖY/İSTANBUL
|2026102613AVh0000004
|202104202106
|3080
|561.475,63 TL
|105
|4380070497
|OKAN GÜNİZİ
|GÖZTEPE MAH. IHLAMUR SK. ÇAY APT 4/18 KADIKÖY/İSTANBUL
|2026102713AVh0000001
|202107202109
|3080
|1.802.529,56 TL
|106
|4380070497
|OKAN GÜNİZİ
|GÖZTEPE MAH. IHLAMUR SK. ÇAY APT 4/18 KADIKÖY/İSTANBUL
|2026102713AVh0000003
|202110202112
|3080
|3.867.283,45 TL
|107
|4380070497
|OKAN GÜNİZİ
|GÖZTEPE MAH. IHLAMUR SK. ÇAY APT 4/18 KADIKÖY/İSTANBUL
|2026102713AVh0000005
|202204202206
|3080
|180.394,03 TL
|108
|4380070497
|OKAN GÜNİZİ
|GÖZTEPE MAH. IHLAMUR SK. ÇAY APT 4/18 KADIKÖY/İSTANBUL
|2026102713AVh0000006
|202207202209
|3080
|67.404,53 TL
|109
|4380070497
|OKAN GÜNİZİ
|GÖZTEPE MAH. IHLAMUR SK. ÇAY APT 4/18 KADIKÖY/İSTANBUL
|2026102713AVh0000007
|202201202203
|3080
|520.152,62 TL
|110
|6320755713
|NUR ÖRGÜ KUMAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
|
MALTEPE MAH.DAVUTPAŞA ÇİFTE HAVUZLAR SK. HAYDARBEY SANAYİ SİTESİ 9/89 ZEYTİNBURNU / İSTANBUL
|2026102713AVl0000001
|202107202109
|0033
|3080
|1.802.529,56 TL
|5.407.588,68 TL
|111
|6320755713
|NUR ÖRGÜ KUMAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
|
MALTEPE MAH.DAVUTPAŞA ÇİFTE HAVUZLAR SK. HAYDARBEY SANAYİ SİTESİ 9/89 ZEYTİNBURNU / İSTANBUL
|2026102713AVl0000002
|202110202112
|0033
|3080
|3.867.283,45 TL
|11.601.850,35 TL
|112
|6320755713
|NUR ÖRGÜ KUMAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
|
MALTEPE MAH.DAVUTPAŞA ÇİFTE HAVUZLAR SK. HAYDARBEY SANAYİ SİTESİ 9/89 ZEYTİNBURNU / İSTANBUL
|2026102613AVl0000020
|202101202112
|0010
|3080
|6.406.092,88 TL
|19.218.278,64 TL
|"Davutpaşa Vergi Dairesi Mükelleflerine ait olup yukarıda adı,soyadı ve unvanı yazılı mükellefler adına salınan vergi ve cezalar nedeniyle tanzim olunan ihbarnameler bilinen adreslerinde bulunamamaları nedeniyle tebliğ edilemediğinden 213 sayılı V.U.K nın 103-106. maddelerine istinaden ilgililerin ilan tarihinden başlayarak bir ay içerisinde vergi dairesine bizzat veya bilvekale müracaatta bulunmaları veya taahhütlü mektup veya telgrafla açık adreslerini bildirmeleri halinde kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı bir ayın hitamında müracaatta bulunmayan veya açık adresini bildirmeyenler hakkında işbu ilanın tarihinden itibaren bir ayın sonunda tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur."
Basın No: ILN02597092
#ilan.gov.tr