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DAVUTPAŞA VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
İSTANBUL DEFTERDARLIĞI İLANEN TEBLİĞ
Sıra No Vergi K.No T.C. Kimlik Numarası SoyadıAdı(Unvanı) Adres İhbarname Fiş No Vergi Dönemi V. Kodu C. Nevi Vergi Toplamı Ceza Toplamı
1 8750332239 22370499376 TÜRELİ NECDET Seyitnizam Mah. Demirciler Sitesi 8 Cad. Dış kapı no:42 İç kapı no:42 Zeytinburnu/ İSTANBUL 2026101513AVp0000006 202101202112 0001 3080 135.855 TL 135.855 TL
2 9961152880 YÜZYIL POLİMER PLASTİK SANAYİ TİCARET VE LİMİTED ŞİRKETİ MALTEPE MAH LTROS MALTEPE YOLU SK. ÇELİK 1 11E ZEYTİNBURNU İSTANBUL 2026110313AVr0000002 202105202105 0015 3080 35.169,72-TL 105.509,16-TL
3 9961152880 YÜZYIL POLİMER PLASTİK SANAYİ TİCARET VE LİMİTED ŞİRKETİ MALTEPE MAH LTROS MALTEPE YOLU SK. ÇELİK 1 11E ZEYTİNBURNU İSTANBUL 2026110313AVr0000003 202104202104 0015 3080 51.714,86-TL 155.144,58-TL
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7 9961152880 YÜZYIL POLİMER PLASTİK SANAYİ TİCARET VE LİMİTED ŞİRKETİ MALTEPE MAH LTROS MALTEPE YOLU SK. ÇELİK 1 11E ZEYTİNBURNU İSTANBUL 2026110313AVr0000010 202104202104 0033 3080 120.673,00-TL 362.019,00-TL
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44 9991238597 ZİRVE POYRAZ KAĞIT MATBAA VE MAKİNA SAN. SURURİ MEHMET EFENDİ MAH. EHİL SOK. KAYA İNS. NO:1 D:6 BEYOĞLU İSTANBUL 2026090713AVr0000011 202101202112 0010 3080 36.629,89-TL 110.086,88-TL
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46 0250927777 AKILLIFİKİR BİLGİSAYAR VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRK MALTEPE MAH. ESKİ ÇIRPICI YOLU SK. PARİMA Kapı No:8 Daire No:176 ZEYTİNBURNU İSTANBUL 2026033013AVZ0000010 202110202112 0033 36.138,85 TL 0,00 TL
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49 0250927777 AKILLIFİKİR BİLGİSAYAR VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRK MALTEPE MAH. ESKİ ÇIRPICI YOLU SK. PARİMA Kapı No:8 Daire No:176 ZEYTİNBURNU İSTANBUL 2026033013AVZ0000014 202109202109 0015 82.035,44 TL 0,00 TL
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51 0250927777 AKILLIFİKİR BİLGİSAYAR VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRK MALTEPE MAH. ESKİ ÇIRPICI YOLU SK. PARİMA Kapı No:8 Daire No:176 ZEYTİNBURNU İSTANBUL 2026033013AVZ0000010 202110202112 0033 36.138,85 TL 0,00 TL
52 0250927777 AKILLIFİKİR BİLGİSAYAR VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRK MALTEPE MAH. ESKİ ÇIRPICI YOLU SK. PARİMA Kapı No:8 Daire No:176 ZEYTİNBURNU İSTANBUL 2026033013AVZ0000012 202107202107 0015 79.200,00 TL 0,00 TL
53 31930553 YOUSEF ABDELSALAM MERKEZEFENDİ MAH. MEVLANA CAD. TERCÜMAN SITESI SİTESİ A6 BLOK NO: 122 İÇ KAPI NO: 37 ZEYTİNBURNU / İSTANBUL 2026051413AVZ0000020 202501202512 3080 0,00 TL 84.325,75 TL
54 3430284270 EMRE ERDEM-BAYRAMPAŞA ORTA MAH. ASMA SK. İKBAL APT. NO: 61 İÇ KAPI NO: 2 BAYRAMPAŞA / İSTANBUL 2026091113AVf0000120 202201202212 0012 3080 53.199,27 TL 53.199,27 TL
55 3720678408 OĞULCAN YALÇIN ERTEKİN-MERNİS KAYDI YOK – SAMSUN Mernis İşlem Hatası: Kayıt Bulunamadı. 2026091113AVf0000124 202201202212 0012 3080 71.758,90 TL 71.758,90 TL
56 3960773187 EFE GİREK MALTEPE MAH. ASKERİ FIRIN SK. G BLOK İN İSTANBUL SİTESİ İN İSTANBUL NO: 3B İÇ KAPI NO: 299 ZEYTİNBURNU / İSTANBUL 2026091113AVf0000126 202201202212 0012 3080 71.094,91 TL 71.094,91 TL
57 1911058228 ENES BUSA MALTEPE MAH. 324. SK. BEYAZ REZIDANS SİTESİ B1 NO: 6A İÇ KAPI NO: 13 ZEYTİNBURNU / İSTANBUL 2026092313AVb0000002 202401202412 0012 3080 222.015,21 TL 222.015,21 TL
58 1970876702 OSMAN CAN-MERNİS KAYDI YOK -KÜÇÜKÇEKMECE Mernis İşlem Hatası: Kayıt Bulunamadı. 2026092313AVb0000004 202401202412 0012 3080 235.133,66 TL 235.133,66 TL
59 1270916771 AHMED AZAIZ-3080 -yabancı ülke Ülke:_x0001_İSVEÇ KRALLIĞI Şehir:_x0001_TYRESÖ Açık Adres:_x0001_NYPÖNGRÄND 4, LGH 1406 135 37 TYRESÖ / İSVEÇ KRALLIĞI 2026072813AVb0000079 202201202212 0012 3080 19.892,50 TL 19.892,50 TL
60 861444179 NASIR ASLA Mernis İşlem Hatası: Kayıt Bulunamadı. 2026092313AVZ0000006 202401202412 0012 3080 15.600,00 TL 15.600,00 TL
61 3961676032 GLOBAL İPLİK KUMAŞÇILIK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED TELSİZ MAH. ORKİDE SK. Kapı No:36 A Daire No: ZEYTİNBURNU İSTANBUL 2026021013AVf0000019 202105202105 0015 3080 11.916,00-TL 35.748,00-TL
62 3961676032 GLOBAL İPLİK KUMAŞÇILIK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED TELSİZ MAH. ORKİDE SK. Kapı No:36 A Daire No: ZEYTİNBURNU İSTANBUL 2026021013AVf0000020 202106202106 0015 3080 15.529,9-TL 46.589,70-TL
63 3961676032 GLOBAL İPLİK KUMAŞÇILIK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED TELSİZ MAH. ORKİDE SK. Kapı No:36 A Daire No: ZEYTİNBURNU İSTANBUL 2026021013AVf0000021 202107202107 0015 3080 12.744,22-TL 38.232,66-TL
64 3961676032 GLOBAL İPLİK KUMAŞÇILIK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED TELSİZ MAH. ORKİDE SK. Kapı No:36 A Daire No: ZEYTİNBURNU İSTANBUL 2026021013AVf0000025 202111202111 0015 3080 17.699,4-TL 53.098,20-TL
65 3881493957 FLOWERS İŞ ELBİSELERİ REKLAM MATBAA PROMOSYON ÜRÜN MALTEPE Mahallesi ESKİ ÇIRPICI YOLU SOKAK Kapı No:1 Daire No:301 ZEYTİNBURNU İSTANBUL 2026110413AVf0000016 202106202106 0015 3080 22.222,05-TL 66.666,15-TL
66 3881493957 FLOWERS İŞ ELBİSELERİ REKLAM MATBAA PROMOSYON ÜRÜN MALTEPE Mahallesi ESKİ ÇIRPICI YOLU SOKAK Kapı No:1 Daire No:301 ZEYTİNBURNU İSTANBUL 2026110413AVf0000017 202107202107 0015 3080 21.103,01-TL 63.313,98-TL
67 3881493957 FLOWERS İŞ ELBİSELERİ REKLAM MATBAA PROMOSYON ÜRÜN MALTEPE Mahallesi ESKİ ÇIRPICI YOLU SOKAK Kapı No:1 Daire No:301 ZEYTİNBURNU İSTANBUL 2026110413AVf0000019 202109202109 0015 3080 72.130,96-TL 216.397,83-TL
68 3881493957 FLOWERS İŞ ELBİSELERİ REKLAM MATBAA PROMOSYON ÜRÜN MALTEPE Mahallesi ESKİ ÇIRPICI YOLU SOKAK Kapı No:1 Daire No:301 ZEYTİNBURNU İSTANBUL 2026110413AVf0000020 202110202110 0015 3080 60.823,04-TL 182.474,07-TL
69 3881493957 FLOWERS İŞ ELBİSELERİ REKLAM MATBAA PROMOSYON ÜRÜN MALTEPE Mahallesi ESKİ ÇIRPICI YOLU SOKAK Kapı No:1 Daire No:301 ZEYTİNBURNU İSTANBUL 2026110413AVf0000021 202111202111 0015 3080 45.474,38-TL 136.428,09-TL
70 3881493957 FLOWERS İŞ ELBİSELERİ REKLAM MATBAA PROMOSYON ÜRÜN MALTEPE Mahallesi ESKİ ÇIRPICI YOLU SOKAK Kapı No:1 Daire No:301 ZEYTİNBURNU İSTANBUL 2026110413AVf0000022 202112202112 0015 3080 11.928,19-TL 35.789,52-TL
71 3881493957 FLOWERS İŞ ELBİSELERİ REKLAM MATBAA PROMOSYON ÜRÜN MALTEPE Mahallesi ESKİ ÇIRPICI YOLU SOKAK Kapı No:1 Daire No:301 ZEYTİNBURNU İSTANBUL 2026110413AVf0000023 202101202112 0015 3080 341.221,93-TL 1.023.670,74-TL
72 3881493957 FLOWERS İŞ ELBİSELERİ REKLAM MATBAA PROMOSYON ÜRÜN MALTEPE Mahallesi ESKİ ÇIRPICI YOLU SOKAK Kapı No:1 Daire No:301 ZEYTİNBURNU İSTANBUL 2026110413AVf0000024 202104202106 0015 3080 37.340,98-TL 112.027,89-TL
73 3881493957 FLOWERS İŞ ELBİSELERİ REKLAM MATBAA PROMOSYON ÜRÜN MALTEPE Mahallesi ESKİ ÇIRPICI YOLU SOKAK Kapı No:1 Daire No:301 ZEYTİNBURNU İSTANBUL 2026110413AVf0000025 202107202109 0015 3080 139.678,72-TL 419.041,11-TL
74 3881493957 FLOWERS İŞ ELBİSELERİ REKLAM MATBAA PROMOSYON ÜRÜN MALTEPE Mahallesi ESKİ ÇIRPICI YOLU SOKAK Kapı No:1 Daire No:301 ZEYTİNBURNU İSTANBUL 2026110413AVf0000026 202110202112 0015 3080 164.202,23-TL 492.611,64-TL
75 6320755713 NUR ÖRGÜ KUMAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
MALTEPE MAH.DAVUTPAŞA ÇİFTE HAVUZLAR SK. HAYDARBEY SANAYİ SİTESİ 9/89 ZEYTİNBURNU / İSTANBUL		 2026102713AVl0000003 202201202203 0033 3080 520.152,62 TL 1.560.457,86 TL
76 6320755713 NUR ÖRGÜ KUMAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
MALTEPE MAH.DAVUTPAŞA ÇİFTE HAVUZLAR SK. HAYDARBEY SANAYİ SİTESİ 9/89 ZEYTİNBURNU / İSTANBUL		 2026102713AVl0000004 202204202206 0033 3080 180.394,03 TL 541.182,09 TL
77 6320755713 NUR ÖRGÜ KUMAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
MALTEPE MAH.DAVUTPAŞA ÇİFTE HAVUZLAR SK. HAYDARBEY SANAYİ SİTESİ 9/89 ZEYTİNBURNU / İSTANBUL		 2026102713AVl0000005 202207202209 0033 3080 67.404,53 TL 253.343,77 TL
78 6320755713 NUR ÖRGÜ KUMAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
MALTEPE MAH.DAVUTPAŞA ÇİFTE HAVUZLAR SK. HAYDARBEY SANAYİ SİTESİ 9/89 ZEYTİNBURNU / İSTANBUL		 2026102613AVl0000022 202201202212 0010 3080 843.918,04 TL 2.582.884,30 TL
79 6320755713 NUR ÖRGÜ KUMAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
MALTEPE MAH.DAVUTPAŞA ÇİFTE HAVUZLAR SK. HAYDARBEY SANAYİ SİTESİ 9/89 ZEYTİNBURNU / İSTANBUL		 2026102613AVl0000023 202101202103 0033 3080 139.843,40 TL 419.530,20 TL
80 6320755713 NUR ÖRGÜ KUMAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
MALTEPE MAH.DAVUTPAŞA ÇİFTE HAVUZLAR SK. HAYDARBEY SANAYİ SİTESİ 9/89 ZEYTİNBURNU / İSTANBUL		 2026102613AVl0000024 202104202106 0033 3080 561.475,63 TL 1.684.426,89 TL
81 6131208358 BAKRI MAZKATLI ÇIRPICI MAH. 3. TAŞOCAĞI (G/4) SK. 4/8 ZEYTİNBURNU / İSTANBUL 2026051113AVl0000001 202201202212 0001 3080 151.856,62 TL 151.856,62 TL
82 6131208358 BAKRI MAZKATLI ÇIRPICI MAH. 3. TAŞOCAĞI (G/4) SK. 4/8 ZEYTİNBURNU / İSTANBUL 2026051113AVl0000005 202201202201 0015 3080 36.950,70 TL 36.950,70 TL
83 4380070497 OKAN GÜNİZİ GÖZTEPE MAH. IHLAMUR SK. ÇAY APT 4/18 KADIKÖY/İSTANBUL 2026010213AVh0000002 202103202103 3080 115.897,88 TL
84 4380070497 OKAN GÜNİZİ GÖZTEPE MAH. IHLAMUR SK. ÇAY APT 4/18 KADIKÖY/İSTANBUL 2026010213AVh0000003 202104202104 3080 128.147,36 TL
85 4380070497 OKAN GÜNİZİ GÖZTEPE MAH. IHLAMUR SK. ÇAY APT 4/18 KADIKÖY/İSTANBUL 2026010213AVh0000004 202105202105 3080 151.938,28 TL
86 4380070497 OKAN GÜNİZİ GÖZTEPE MAH. IHLAMUR SK. ÇAY APT 4/18 KADIKÖY/İSTANBUL 2026010213AVh0000005 202106202106 3080 124.176,80 TL
87 4380070497 OKAN GÜNİZİ GÖZTEPE MAH. IHLAMUR SK. ÇAY APT 4/18 KADIKÖY/İSTANBUL 2026010213AVh0000006 202107202107 3080 513.082,54 TL
88 4380070497 OKAN GÜNİZİ GÖZTEPE MAH. IHLAMUR SK. ÇAY APT 4/18 KADIKÖY/İSTANBUL 2026010213AVh0000007 202108202108 3080 366.404,60 TL
89 4380070497 OKAN GÜNİZİ GÖZTEPE MAH. IHLAMUR SK. ÇAY APT 4/18 KADIKÖY/İSTANBUL 2026010213AVh0000008 202109202109 3080 418.334,13 TL
90 4380070497 OKAN GÜNİZİ GÖZTEPE MAH. IHLAMUR SK. ÇAY APT 4/18 KADIKÖY/İSTANBUL 2026010213AVh0000009 202110202110 3080 828.229,56 TL
91 4380070497 OKAN GÜNİZİ GÖZTEPE MAH. IHLAMUR SK. ÇAY APT 4/18 KADIKÖY/İSTANBUL 2026010213AVh0000010 202111202111 3080 1.358.724,97 TL
92 4380070497 OKAN GÜNİZİ GÖZTEPE MAH. IHLAMUR SK. ÇAY APT 4/18 KADIKÖY/İSTANBUL 2026010213AVh0000011 202112202112 3080 597.489,54 TL
93 4380070497 OKAN GÜNİZİ GÖZTEPE MAH. IHLAMUR SK. ÇAY APT 4/18 KADIKÖY/İSTANBUL 2026010213AVh0000012 202201202201 3080 114.001,06 TL
94 4380070497 OKAN GÜNİZİ GÖZTEPE MAH. IHLAMUR SK. ÇAY APT 4/18 KADIKÖY/İSTANBUL 2026010213AVh0000013 202202202202 3080 238.491,52 TL
95 4380070497 OKAN GÜNİZİ GÖZTEPE MAH. IHLAMUR SK. ÇAY APT 4/18 KADIKÖY/İSTANBUL 2026010213AVh0000014 202203202203 3080 54.583,37 TL
96 4380070497 OKAN GÜNİZİ GÖZTEPE MAH. IHLAMUR SK. ÇAY APT 4/18 KADIKÖY/İSTANBUL 2026010213AVh0000015 202204202204 3080 98.661,31 TL
97 4380070497 OKAN GÜNİZİ GÖZTEPE MAH. IHLAMUR SK. ÇAY APT 4/18 KADIKÖY/İSTANBUL 2026010213AVh0000016 202205202205 3080 42.516,62 TL
98 4380070497 OKAN GÜNİZİ GÖZTEPE MAH. IHLAMUR SK. ÇAY APT 4/18 KADIKÖY/İSTANBUL 2026010213AVh0000017 202207202207 3080 52.751,37 TL
99 4380070497 OKAN GÜNİZİ GÖZTEPE MAH. IHLAMUR SK. ÇAY APT 4/18 KADIKÖY/İSTANBUL 2026010213AVh0000018 202210202210 3080 47.179,22 TL
100 4380070497 OKAN GÜNİZİ GÖZTEPE MAH. IHLAMUR SK. ÇAY APT 4/18 KADIKÖY/İSTANBUL 2026010213AVh0000019 202211202211 3080 12.273,09 TL
101 4380070497 OKAN GÜNİZİ GÖZTEPE MAH. IHLAMUR SK. ÇAY APT 4/18 KADIKÖY/İSTANBUL 2026102613AVh0000001 202101202212 3080 6.406.092,88 TL
102 4380070497 OKAN GÜNİZİ GÖZTEPE MAH. IHLAMUR SK. ÇAY APT 4/18 KADIKÖY/İSTANBUL 2026102613AVh0000002 202201202212 3080 843.918,04 TL
103 4380070497 OKAN GÜNİZİ GÖZTEPE MAH. IHLAMUR SK. ÇAY APT 4/18 KADIKÖY/İSTANBUL 2026102613AVh0000003 202101202103 3080 139.843,40 TL
104 4380070497 OKAN GÜNİZİ GÖZTEPE MAH. IHLAMUR SK. ÇAY APT 4/18 KADIKÖY/İSTANBUL 2026102613AVh0000004 202104202106 3080 561.475,63 TL
105 4380070497 OKAN GÜNİZİ GÖZTEPE MAH. IHLAMUR SK. ÇAY APT 4/18 KADIKÖY/İSTANBUL 2026102713AVh0000001 202107202109 3080 1.802.529,56 TL
106 4380070497 OKAN GÜNİZİ GÖZTEPE MAH. IHLAMUR SK. ÇAY APT 4/18 KADIKÖY/İSTANBUL 2026102713AVh0000003 202110202112 3080 3.867.283,45 TL
107 4380070497 OKAN GÜNİZİ GÖZTEPE MAH. IHLAMUR SK. ÇAY APT 4/18 KADIKÖY/İSTANBUL 2026102713AVh0000005 202204202206 3080 180.394,03 TL
108 4380070497 OKAN GÜNİZİ GÖZTEPE MAH. IHLAMUR SK. ÇAY APT 4/18 KADIKÖY/İSTANBUL 2026102713AVh0000006 202207202209 3080 67.404,53 TL
109 4380070497 OKAN GÜNİZİ GÖZTEPE MAH. IHLAMUR SK. ÇAY APT 4/18 KADIKÖY/İSTANBUL 2026102713AVh0000007 202201202203 3080 520.152,62 TL
110 6320755713 NUR ÖRGÜ KUMAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
MALTEPE MAH.DAVUTPAŞA ÇİFTE HAVUZLAR SK. HAYDARBEY SANAYİ SİTESİ 9/89 ZEYTİNBURNU / İSTANBUL		 2026102713AVl0000001 202107202109 0033 3080 1.802.529,56 TL 5.407.588,68 TL
111 6320755713 NUR ÖRGÜ KUMAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
MALTEPE MAH.DAVUTPAŞA ÇİFTE HAVUZLAR SK. HAYDARBEY SANAYİ SİTESİ 9/89 ZEYTİNBURNU / İSTANBUL		 2026102713AVl0000002 202110202112 0033 3080 3.867.283,45 TL 11.601.850,35 TL
112 6320755713 NUR ÖRGÜ KUMAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
MALTEPE MAH.DAVUTPAŞA ÇİFTE HAVUZLAR SK. HAYDARBEY SANAYİ SİTESİ 9/89 ZEYTİNBURNU / İSTANBUL		 2026102613AVl0000020 202101202112 0010 3080 6.406.092,88 TL 19.218.278,64 TL
"Davutpaşa Vergi Dairesi Mükelleflerine ait olup yukarıda adı,soyadı ve unvanı yazılı mükellefler adına salınan vergi ve cezalar nedeniyle tanzim olunan ihbarnameler bilinen adreslerinde bulunamamaları nedeniyle tebliğ edilemediğinden 213 sayılı V.U.K nın 103-106. maddelerine istinaden ilgililerin ilan tarihinden başlayarak bir ay içerisinde vergi dairesine bizzat veya bilvekale müracaatta bulunmaları veya taahhütlü mektup veya telgrafla açık adreslerini bildirmeleri halinde kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı bir ayın hitamında müracaatta bulunmayan veya açık adresini bildirmeyenler hakkında işbu ilanın tarihinden itibaren bir ayın sonunda tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur."

Basın No: ILN02597092
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