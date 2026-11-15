BATMAN 6. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

İLAN

İLGİLİLER/ :1-Berat AYDIN : Fethi Oğlu 2006 doğumlu, Yakuplu Mah. 2. Sk. No:2 /3 Beylikdüzü / İstanbul

DAVALILAR 2-Gülhan ÖZALP : Mehmet Emin oğlu 1981 doğumlu, Sparrendal 100 Maassluıs 3142 LH Hollanda

3-Edip ÖZALP : Halil oğlu 1973 doğumlu, Mirzabey Küme Evleri No:44 Bismil/ Diyarbakır

4-Emine ÖZALP : Zübeyir kızı 1982 doğumlu, Güneykent Mah. 94032 Sk. No:1/1 Toroslar / Mersin

5-Hediye KUTLU : Ahmet Kızı 1957 doğumlu, Van Beethovenlaan 183 Maassluis / Hollanda

6-Zeliha ATEŞ : Osman kızı 1948 doğumlu, Moosbichlstr 182319 Baverya Starnberg/Almanya

7-Nurşen TEKİN : Mehmet Salih oğlu, 1988 doğumlu, Seringenstraat 6 3142 NW Maassluis /Hollanda

Mahkememizin 2024/42 Esas sayılı, yukarıda adı geçen davalıların da bulunduğu kişiler aleyhine açılan Batman Girbereşik Köyü 90 parselden ifrazen 129 ada 15 ve 129 ada 35 parsel nolu taşınmazların tapu kaydının iptali, davacılar adına tescili talepli Kadastro Öncesi Nedene Dayalı Tapu İptali ve Tescil davasında verilen 04/11/2025 tarih, 2025/181 sayılı Gerekçeli Karar ile hak düşürücü süre nedeniyle davanın reddine karar verildiği, Davacılar Vekili 13/01/2026 tarihli dilekçesiyle tescilin yolsuz olduğu, hukuki sebepten yoksun olduğu, mahkemece eksik inceleme ve araştırma yapıldığı, deliller arasındaki çelişkinin giderilmediği, ispat yükü konusunda hata yapıldığı gerekçesiyle İstinaf Kanun Yoluna başvurduğu, tebliğ ilandan yedi gün sonra yapılmış sayıldığından tebliğden itibaren Gerekçeli Karara karşı 2 hafta içinde istinaf kanun yoluna başvurulabileceği, İstinaf Dilekçesine karşı 2 hafta içinde cevap dilekçesi verebileceği İLANEN TEBLİĞ olunur.

Basın No: ILN02595806

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