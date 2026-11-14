T.C. KANDIRA (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2025/42 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/42 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Kocaeli İl, Kandıra İlçe, KERPE Mahalle/Köy, 204 Ada, 6 Parsel,

Yüzölçümü : 14.006,56 m2 Kıymeti : 7.262.261,29 TL KDV Oranı : %10

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 17/12/2026 - 10:31

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Bitiş Tarih ve Saati : 24/12/2026 - 10:31 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 21/01/2027 - 10:31

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Bitiş Tarih ve Saati : 28/01/2027 - 10:31

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Kocaeli İl, Kandıra İlçe, KERPE Mahalle/Köy, 222 Ada, 41 Parsel,

Yüzölçümü : 1.985,94 m2 Kıymeti : 4.468.365,00 TL KDV Oranı : %10

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 17/12/2026 - 11:31

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Bitiş Tarih ve Saati : 24/12/2026 - 11:31 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 21/01/2027 - 11:31

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Bitiş Tarih ve Saati : 28/01/2027 - 11:31

3 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Kocaeli İl, Kandıra İlçe, KERPE Mahalle/Köy, 210 Ada, 164 Parsel,

Yüzölçümü : 6.343,86 m2 Kıymeti : 12.687.720,00 TL KDV Oranı : %10

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 17/12/2026 - 14:31

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Bitiş Tarih ve Saati : 24/12/2026 - 14:31 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 21/01/2027 - 14:31

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Bitiş Tarih ve Saati : 28/01/2027 - 14:31

4 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Kocaeli İl, Kandıra İlçe, KERPE Mahalle/Köy, 210 Ada, 23 Parsel,

Yüzölçümü : 8.638,65 m2 Kıymeti : 7.018.615,01 TL KDV Oranı : %10

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 18/12/2026 - 10:31

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Bitiş Tarih ve Saati : 25/12/2026 - 10:31 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 22/01/2027 - 10:31

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Bitiş Tarih ve Saati : 29/01/2027 - 10:31

5 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Kocaeli İl, Kandıra İlçe, KERPE Mahalle/Köy, 214 Ada, 117 Parsel,

Yüzölçümü : 2.365,88 m2 Kıymeti : 1.840.037,15 TL KDV Oranı : %10

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 18/12/2026 - 11:31

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Bitiş Tarih ve Saati : 25/12/2026 - 11:31 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 22/01/2027 - 11:31

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Bitiş Tarih ve Saati : 29/01/2027 - 11:31

6 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Kocaeli İl, Kandıra İlçe, KERPE Mahalle/Köy, 217 Ada, 96 Parsel,

Yüzölçümü : 1.192,05 m2 Kıymeti : 1.050.716,98 TL KDV Oranı : %10

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 18/12/2026 - 14:31

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Bitiş Tarih ve Saati : 25/12/2026 - 14:31 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 22/01/2027 - 14:31

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Bitiş Tarih ve Saati : 29/01/2027 - 14:31

11/11/2026

Basın No: ILN02594456

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