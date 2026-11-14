T.C. KAĞIZMAN ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NDEN
T.C. KAĞIZMAN ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN
Davacı KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ vekili tarafından davalılar aleyhine Mahkememize açılan ve aşağıda dava esas numaraları belirtilen Kamulaştırma Bedelinin Tespiti ve Tescil davalarının yapılan tensiplerinde verilen ara kararlar gereğince: Davacı vekili dilekçelerinde özetle; ili, ilçesi, mahallesi/köyü, mevkii ve parsel numaraları aşağıda belirtilen taşınmazların kamulaştırma bedelinin tespiti ile taşınmazın mülkiyetinin hazine adına tesciline karar verilmesini talep etmiştir.Maliklerin tebligat veya ilan tarihinden itibaren 30 gün süre içerisinde kamulaştırma işlemine ve davacı KARAYOLLARI Genel Müdürlüğü'ne karşı idari yargıda iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabileceği, açılacak davalarda husumetin KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'ne yöneltilmesinin gerektiği, 30 gün içinde kamulaştırma işlemlerine karşı idari yargıda iptal davası açanların dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkememizce tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden dava konusu taşınmazlar için talep edilen irtifak ve mülkiyet haklarının kamulaştırmayı yapan idare adına tesciline karar verileceği, mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedelinin hak sahipleri adına T.C. Ziraat Bankası Kağızman Şubesi'ne yatırılacağı, taşınmazın mali değerine ilişkin tüm savunma ve delillerini tebliğ tarihinden itibaren 10 günlük süre içinde Mahkememizin aşağıda belirtilen Esas sayılı dava dosyalarına sunulması 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilanen tebliğ olunur.05/11/2026
1) Dava Esas No :2026/312 Esas
Davalı :Mehmet ATAŞ
Taşınmaz :Kars, Kağızman, Çukurayva köyü, 130 ada, 16 parsel
Kamulaştırılacak alan : 757,55 m2 kamulaştırılacak miktar
2) Dava Esas No :2026/313 Esas
Davalı :Farize BİLBAY, Leyla BİLBAY, İdris KÖSE, Zeki KÖSE,
Taşınmaz :Kars, Kağızman, Gümüştepe köyü, 124 ada, 98 parsel
Kamulaştırılacak alan : 760,00 m2 kamulaştırılacak miktar
3) Dava Esas No :2026/314 Esas
Davalı :Rukiyet GÜZEL
Taşınmaz :Kars, Kağızman, Çukurayva köyü, 135 ada, 12 parsel
Kamulaştırılacak alan : 65,15 m2 kamulaştırılacak miktar
4) Dava Esas No :2026/315 Esas
Davalı :Temiz Ali ATİLLA, Mansur Ali ATİLLA, Hacer ATİLLA vs.
Taşınmaz :Kars, Kağızman, Kötek köyü, 118 ada, 9 parsel
Kamulaştırılacak alan : 1.772,47 m2 kamulaştırılacak miktar
5) Dava Esas No :2026/316 Esas
Davalı :Burhan KIZILKAYA, Bülent KIZILKAYA, Yazgül KIZILKAYA
Taşınmaz :Kars, Kağızman, Gümüştepe köyü, 106 ada, 71 parsel
Kamulaştırılacak alan : 1007,67 m2 kamulaştırılacak miktar
6) Dava Esas No :2026/317 Esas
Davalı :Gülten ÇİL
Taşınmaz :Kars, Kağızman, Tunçkaya köyü, 111 ada, 100 parsel
Kamulaştırılacak alan : 129,90 m2 kamulaştırılacak miktar
7) Dava Esas No :2026/318 Esas
Davalı :Gülşen İNCE, Fatih AKSU, Neşe KAM, Murat AKSU.
Taşınmaz :Kars, Kağızman, Camuşlu köyü, 134 ada, 10 parsel
Kamulaştırılacak alan : 2320,29 m2 kamulaştırılacak miktar
Taşınmaz :Kars, Kağızman, Camuşlu köyü, 134 ada, 25 parsel
Kamulaştırılacak alan : 275,40 m2 kamulaştırılacak miktar
8) Dava Esas No :2026/319 Esas
Davalı :Abdurrahman AKSU, Nevin AKSU, Maksut AKSU, Özgen AKSU
Taşınmaz :Kars, Kağızman, Çilehane köyü, 104 ada, 113 parsel
Kamulaştırılacak alan : 1689,75 m2 kamulaştırılacak miktar
9) Dava Esas No :2026/320 Esas
Davalı :İdris KARADENİZ
Taşınmaz :Kars, Kağızman, Çilehane köyü, 107 ada, 107 parsel
Kamulaştırılacak alan : 395,30 m2 kamulaştırılacak miktar
10) Dava Esas No :2026/321 Esas
Davalı :İdris ATMACA
Taşınmaz :Kars, Kağızman, Çilehane köyü, 106 ada, 33 parsel
Kamulaştırılacak alan : 573,29 m2 kamulaştırılacak miktar
Taşınmaz :Kars, Kağızman, Çilehane köyü, 106 ada, 32 parsel
Kamulaştırılacak alan : 1.611,63 m2 kamulaştırılacak miktar
11) Dava Esas No :2026/322 Esas
Davalı :Esat TAŞ
Taşınmaz :Kars, Kağızman, Aşağı Karagüney köyü, 122 ada, 17 parsel
Kamulaştırılacak alan : 2.663,36 m2 kamulaştırılacak miktar
12) Dava Esas No :2026/323 Esas
Davalı : Tuncay GÜNDÜZ
Taşınmaz :Kars, Kağızman, Aşağı Karagüney köyü, 115 ada, 6 parsel
Kamulaştırılacak alan : 1962,00 m2 kamulaştırılacak miktar
13) Dava Esas No :2026/324 Esas
Davalı : Zahir PARLAK
Taşınmaz :Kars, Kağızman, Aydınkavak köyü, 110 ada, 10 parsel
Kamulaştırılacak alan : 378,38 m2 kamulaştırılacak miktar
14) Dava Esas No :2026/325 Esas
Davalı : Cemile PARLAK, Fuat PARLAK, Günaydın YILDIZ,
Taşınmaz :Kars, Kağızman, Aydınkavak köyü, 107 ada, 52 parsel
Kamulaştırılacak alan : 1467,12 m2 kamulaştırılacak miktar
15) Dava Esas No :2026/326 Esas
Davalı : GÜVEN DOLGUN, MEMET DOLGUN, METE DOLGUN,
Taşınmaz :Kars, Kağızman, Aşağı Karagüney köyü 122 ada 15 parsel
Kamulaştırılacak alan : 1467,12 m2 kamulaştırılacak miktar
16) Dava Esas No :2026/327 Esas
Davalı : ORHAN AHMET PARLAK
Taşınmaz :Kars, Kağızman, Aydınkavak köyü 107 ada 71 parsel
Kamulaştırılacak alan : 1.179,66 m2 kamulaştırılacak miktar
17) Dava Esas No :2026/328 Esas
Davalı : FARUK ARAS
Taşınmaz :Kars, Kağızman, Yağlıca köyü 143 ada 24 parsel
Kamulaştırılacak alan : 8.223,03 m2 kamulaştırılacak miktar
18) Dava Esas No :2026/329 Esas
Davalı : MEHMET EMİN ARAS
Taşınmaz :Kars, Kağızman, Yağlıca köyü 142 ada 47 parsel
Kamulaştırılacak alan : 2.400,16 m2 kamulaştırılacak miktar
19) Dava Esas No :2026/330 Esas
Davalı : KEMAL ÇELİK
Taşınmaz :Kars, Kağızman, Akçay köyü 116 ada 13 parsel
Kamulaştırılacak alan : 167,81 m2 kamulaştırılacak miktar
20) Dava Esas No :2026/331 Esas
Davalı :İBRAHİM YILDIRIM
Taşınmaz :Kars, Kağızman, Paslı köyü 101 ada 11 parsel
Kamulaştırılacak alan : 903,85 m2 kamulaştırılacak miktar
21) Dava Esas No :2026/332 Esas
Davalı : TEMAM ÖZCAN
Taşınmaz :Kars, Kağızman, Paslı köyü 125 ada 57 parsel
Kamulaştırılacak alan : 2.377,92 m2 kamulaştırılacak miktar
22) Dava Esas No :2026/333 Esas
Davalı : ÖNDER ŞAHAN
Taşınmaz :Kars, Kağızman, Paslı köyü 103 ada 3 parsel
Kamulaştırılacak alan : 1.049,22 m2 kamulaştırılacak miktar
23) Dava Esas No :2026/334 Esas
Davalı : CEZMİNUR AYDIN, CUMHUR AYDIN, ERCAN AYDIN,
Taşınmaz :Kars, Kağızman, Paslı köyü 124 ada 91 parsel
Kamulaştırılacak alan : 259,59 m2 kamulaştırılacak miktar
24) Dava Esas No :2026/335 Esas
Davalı :EMİNE, EYYÜP, MİNE, NAZİME
Taşınmaz :Kars, Kağızman, Kötek köyü 118 ada 8 parsel
Kamulaştırılacak alan : 103,83 m2 kamulaştırılacak miktar
25) Dava Esas No :2026/336 Esas
Davalı :ALBO HACI SABİT ÇOCUĞU
Taşınmaz :Kars, Kağızman, Kötek köyü 118 ada 11 parsel
Kamulaştırılacak alan : 862,28 m2 kamulaştırılacak miktar
Basın No: ILN02594871
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