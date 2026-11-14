İLAN

T.C. KAĞIZMAN ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

Davacı KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ vekili tarafından davalılar aleyhine Mahkememize açılan ve aşağıda dava esas numaraları belirtilen Kamulaştırma Bedelinin Tespiti ve Tescil davalarının yapılan tensiplerinde verilen ara kararlar gereğince: Davacı vekili dilekçelerinde özetle; ili, ilçesi, mahallesi/köyü, mevkii ve parsel numaraları aşağıda belirtilen taşınmazların kamulaştırma bedelinin tespiti ile taşınmazın mülkiyetinin hazine adına tesciline karar verilmesini talep etmiştir.Maliklerin tebligat veya ilan tarihinden itibaren 30 gün süre içerisinde kamulaştırma işlemine ve davacı KARAYOLLARI Genel Müdürlüğü'ne karşı idari yargıda iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabileceği, açılacak davalarda husumetin KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'ne yöneltilmesinin gerektiği, 30 gün içinde kamulaştırma işlemlerine karşı idari yargıda iptal davası açanların dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkememizce tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden dava konusu taşınmazlar için talep edilen irtifak ve mülkiyet haklarının kamulaştırmayı yapan idare adına tesciline karar verileceği, mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedelinin hak sahipleri adına T.C. Ziraat Bankası Kağızman Şubesi'ne yatırılacağı, taşınmazın mali değerine ilişkin tüm savunma ve delillerini tebliğ tarihinden itibaren 10 günlük süre içinde Mahkememizin aşağıda belirtilen Esas sayılı dava dosyalarına sunulması 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilanen tebliğ olunur.05/11/2026

1) Dava Esas No :2026/312 Esas

Davalı :Mehmet ATAŞ

Taşınmaz :Kars, Kağızman, Çukurayva köyü, 130 ada, 16 parsel

Kamulaştırılacak alan : 757,55 m2 kamulaştırılacak miktar



2) Dava Esas No :2026/313 Esas

Davalı :Farize BİLBAY, Leyla BİLBAY, İdris KÖSE, Zeki KÖSE,

Taşınmaz :Kars, Kağızman, Gümüştepe köyü, 124 ada, 98 parsel

Kamulaştırılacak alan : 760,00 m2 kamulaştırılacak miktar



3) Dava Esas No :2026/314 Esas

Davalı :Rukiyet GÜZEL

Taşınmaz :Kars, Kağızman, Çukurayva köyü, 135 ada, 12 parsel

Kamulaştırılacak alan : 65,15 m2 kamulaştırılacak miktar



4) Dava Esas No :2026/315 Esas

Davalı :Temiz Ali ATİLLA, Mansur Ali ATİLLA, Hacer ATİLLA vs.

Taşınmaz :Kars, Kağızman, Kötek köyü, 118 ada, 9 parsel

Kamulaştırılacak alan : 1.772,47 m2 kamulaştırılacak miktar



5) Dava Esas No :2026/316 Esas

Davalı :Burhan KIZILKAYA, Bülent KIZILKAYA, Yazgül KIZILKAYA

Taşınmaz :Kars, Kağızman, Gümüştepe köyü, 106 ada, 71 parsel

Kamulaştırılacak alan : 1007,67 m2 kamulaştırılacak miktar



6) Dava Esas No :2026/317 Esas

Davalı :Gülten ÇİL

Taşınmaz :Kars, Kağızman, Tunçkaya köyü, 111 ada, 100 parsel

Kamulaştırılacak alan : 129,90 m2 kamulaştırılacak miktar



7) Dava Esas No :2026/318 Esas

Davalı :Gülşen İNCE, Fatih AKSU, Neşe KAM, Murat AKSU.

Taşınmaz :Kars, Kağızman, Camuşlu köyü, 134 ada, 10 parsel

Kamulaştırılacak alan : 2320,29 m2 kamulaştırılacak miktar

Taşınmaz :Kars, Kağızman, Camuşlu köyü, 134 ada, 25 parsel

Kamulaştırılacak alan : 275,40 m2 kamulaştırılacak miktar



8) Dava Esas No :2026/319 Esas

Davalı :Abdurrahman AKSU, Nevin AKSU, Maksut AKSU, Özgen AKSU

Taşınmaz :Kars, Kağızman, Çilehane köyü, 104 ada, 113 parsel

Kamulaştırılacak alan : 1689,75 m2 kamulaştırılacak miktar



9) Dava Esas No :2026/320 Esas

Davalı :İdris KARADENİZ

Taşınmaz :Kars, Kağızman, Çilehane köyü, 107 ada, 107 parsel

Kamulaştırılacak alan : 395,30 m2 kamulaştırılacak miktar



10) Dava Esas No :2026/321 Esas

Davalı :İdris ATMACA

Taşınmaz :Kars, Kağızman, Çilehane köyü, 106 ada, 33 parsel

Kamulaştırılacak alan : 573,29 m2 kamulaştırılacak miktar

Taşınmaz :Kars, Kağızman, Çilehane köyü, 106 ada, 32 parsel

Kamulaştırılacak alan : 1.611,63 m2 kamulaştırılacak miktar



11) Dava Esas No :2026/322 Esas

Davalı :Esat TAŞ

Taşınmaz :Kars, Kağızman, Aşağı Karagüney köyü, 122 ada, 17 parsel

Kamulaştırılacak alan : 2.663,36 m2 kamulaştırılacak miktar



12) Dava Esas No :2026/323 Esas

Davalı : Tuncay GÜNDÜZ

Taşınmaz :Kars, Kağızman, Aşağı Karagüney köyü, 115 ada, 6 parsel

Kamulaştırılacak alan : 1962,00 m2 kamulaştırılacak miktar



13) Dava Esas No :2026/324 Esas

Davalı : Zahir PARLAK

Taşınmaz :Kars, Kağızman, Aydınkavak köyü, 110 ada, 10 parsel

Kamulaştırılacak alan : 378,38 m2 kamulaştırılacak miktar



14) Dava Esas No :2026/325 Esas

Davalı : Cemile PARLAK, Fuat PARLAK, Günaydın YILDIZ,

Taşınmaz :Kars, Kağızman, Aydınkavak köyü, 107 ada, 52 parsel

Kamulaştırılacak alan : 1467,12 m2 kamulaştırılacak miktar



15) Dava Esas No :2026/326 Esas

Davalı : GÜVEN DOLGUN, MEMET DOLGUN, METE DOLGUN,

Taşınmaz :Kars, Kağızman, Aşağı Karagüney köyü 122 ada 15 parsel

Kamulaştırılacak alan : 1467,12 m2 kamulaştırılacak miktar



16) Dava Esas No :2026/327 Esas

Davalı : ORHAN AHMET PARLAK

Taşınmaz :Kars, Kağızman, Aydınkavak köyü 107 ada 71 parsel

Kamulaştırılacak alan : 1.179,66 m2 kamulaştırılacak miktar



17) Dava Esas No :2026/328 Esas

Davalı : FARUK ARAS

Taşınmaz :Kars, Kağızman, Yağlıca köyü 143 ada 24 parsel

Kamulaştırılacak alan : 8.223,03 m2 kamulaştırılacak miktar



18) Dava Esas No :2026/329 Esas

Davalı : MEHMET EMİN ARAS

Taşınmaz :Kars, Kağızman, Yağlıca köyü 142 ada 47 parsel

Kamulaştırılacak alan : 2.400,16 m2 kamulaştırılacak miktar



19) Dava Esas No :2026/330 Esas

Davalı : KEMAL ÇELİK

Taşınmaz :Kars, Kağızman, Akçay köyü 116 ada 13 parsel

Kamulaştırılacak alan : 167,81 m2 kamulaştırılacak miktar



20) Dava Esas No :2026/331 Esas

Davalı :İBRAHİM YILDIRIM

Taşınmaz :Kars, Kağızman, Paslı köyü 101 ada 11 parsel

Kamulaştırılacak alan : 903,85 m2 kamulaştırılacak miktar



21) Dava Esas No :2026/332 Esas

Davalı : TEMAM ÖZCAN

Taşınmaz :Kars, Kağızman, Paslı köyü 125 ada 57 parsel

Kamulaştırılacak alan : 2.377,92 m2 kamulaştırılacak miktar



22) Dava Esas No :2026/333 Esas

Davalı : ÖNDER ŞAHAN

Taşınmaz :Kars, Kağızman, Paslı köyü 103 ada 3 parsel

Kamulaştırılacak alan : 1.049,22 m2 kamulaştırılacak miktar



23) Dava Esas No :2026/334 Esas

Davalı : CEZMİNUR AYDIN, CUMHUR AYDIN, ERCAN AYDIN,

Taşınmaz :Kars, Kağızman, Paslı köyü 124 ada 91 parsel

Kamulaştırılacak alan : 259,59 m2 kamulaştırılacak miktar



24) Dava Esas No :2026/335 Esas

Davalı :EMİNE, EYYÜP, MİNE, NAZİME

Taşınmaz :Kars, Kağızman, Kötek köyü 118 ada 8 parsel

Kamulaştırılacak alan : 103,83 m2 kamulaştırılacak miktar



25) Dava Esas No :2026/336 Esas

Davalı :ALBO HACI SABİT ÇOCUĞU

Taşınmaz :Kars, Kağızman, Kötek köyü 118 ada 11 parsel

Kamulaştırılacak alan : 862,28 m2 kamulaştırılacak miktar

Basın No: ILN02594871

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