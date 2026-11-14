Örnek No:55*

T.C. İSTANBUL GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

2026/191 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/191 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

Taşınmazın Özellikleri: İSTANBUL İl , SARIYER İlçe , YENİMAHALLE Mahalle/Mevki , 746 Ada No , 2 Parsel No , 12.680,72m² Yüz Ölçümlü, Tarla Ahpaş Ev ve Ahşap İki Oda nitelikli taşınmazın 1/4 hissesi niteliğindedir. Adresi: Yenimahalle Mahallesi, Yeniselimiye Sokak, No 41Sarıyer / İstanbul

Kıymeti: 102.432.980,00TL KDV Oranı: %20

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 06/01/2027 - 10:50

Bitiş Tarih ve Saati : 13/01/2027 - 10:50 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 04/02/2027 - 10:50

Bitiş Tarih ve Saati : 11/02/2027 - 10:50

11/11/2026(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

Basın No: ILN02594893

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