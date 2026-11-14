T.C. İSTANBUL 6. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Dosya No : 2026/387 Esas

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Basit Yaralama suçundan sanığın TCK'nun 86/2-1.cümle ve 53. maddeleri uyarınca cezalandırılması talebi ile İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca düzenlenen iddianame ile açılan kamu davasının 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunun'un 251. maddesi gereğince basit yargılama usulüne göre yürütülmesine karar verilmiş olup;

Davlat Uglı ve Munıra oğlu, 01.03.2005 ÖZBEKİSTAN doğumlu sanık AKBARALI SHODIMURODOV Pasaport No:FB0770637 tüm aramalara rağmen bulunamamış ve basit yargılama usulüne ilişkin iddianame ve tensip zabtı tebliğ edilememiştir.

5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunun'un 251. maddesi gereğince Basit Yargılama Usulü uygulanarak duruşmasız olarak görülen kamu davasında iddianameye konu olan olayla ilgili olarak toplanmasını istediğiniz deliller ile savunmalarınızı iki hafta içerisinde yazılı olarak mahkememize veyabaşka yerdeki emsal mahkeme aracılığı ile sunarak ve hakime onaylatılması yolu ile sunmanız, belirtilen süre içerisinde yazılı savunmada / beyanda bulunmadığınız takdirde de duruşmasız yargılamaya devam olunacağı, yargılama sonucunda hakkınızda açılan kamu davasında mahkumiyet kararı verilmesi halinde Basit Yargılama Usulü uygulanmış olması sebebiyle sonuç cezadan 1/4 oranında indirime gidileceği, 7201 sayılı tebligat kanununun 28. Maddesi gereğince Resmi Gazetede ilan edilerek ilan edilen bu metnin yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı ilanen tebliğ olunur. 12.11.2026

Basın No: ILN02595555

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