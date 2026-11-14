SEYHAN VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ
Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
|
ADANA DEFTERDARLIĞI
SEYHAN VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ KASIM 2026 ÖDEME EMRİ İLAN LİSTESİ (TAKİP)
|
|
Vergi No
|
Adı Soyadı
|
Adres
|
Vergi Dönemi
|
Ana Vergi Kodu
|
Vergi Kodu
|
Ana Takip Dosya No
|
Takip Dosya No
|
Vergi Aslı Borcu Toplamı
|
Kesinleşen G.Z.
|
Vergi Cezası Toplamı
|
Toplam Vergi Borcu
|1
|2301068114
|ÇAPAR KİMYA KAĞIT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 19729069700 T.C. Murat ÇAPAR KANUNİ TEMSİLCİ
|MERNİS KAYDI YOKTUR
|01/2026-12/2026
|9179
|9179
|2026091366HyU0000021
|2026090914Hyt0001623
|117.188.501,60
|0,00
|0,00
|117.188.501,60
|2
|6750187280
|ARİF ÖZDEMİR
|irfan nadir sokak no:10 GİRNE / KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ
|12/2025-12/2025
|15
|15
|2026033166HyY0000002
|2026033114Hyx0000007
|7.429.712,68
|0,00
|0,00
|7.429.712,68
|Yukarıda adı soyadı (unvanı) ile vergi ve ceza nevileri yazılı Seyhan Vergi Dairesi'ne ait vergi mükellefleri adına tanzim olunan ödeme emirleri 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 93 ve müteakip maddeleri gereğince posta ile bilinen adreslerinde bulunamadığından tebliğ yapılamamıştır. 213 sayılı Kanunun 105'nci maddesi gereğince adları geçen mükelleflerin ilan tarihinden itibaren bir ay içerisinde Seyhan Vergi Dairesi'ne bizzat veya bilvekale müracaat etmeleri, taahhütlü mektup veya telgrafla adreslerini bildirmeleri; kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı, riayet edilmediği takdirde anılan Kanunun 106'ncı maddesi gereğince işbu ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 1 aylık sürenin sonunda adı geçen mükelleflere tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur.
|Duvar ilan listesi 20/10/2026 tarihinde Dairemiz ilan mahallinde ilan edilmiştir.
Basın No: ILN02594358
#ilan.gov.tr