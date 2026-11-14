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SEYHAN VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ADANA DEFTERDARLIĞI

SEYHAN VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ KASIM 2026 ÖDEME EMRİ İLAN LİSTESİ (TAKİP)
Vergi No
Adı Soyadı
Adres
Vergi Dönemi
Ana Vergi Kodu
Vergi Kodu
Ana Takip Dosya No
Takip Dosya No
Vergi Aslı Borcu Toplamı
Kesinleşen G.Z.
Vergi Cezası Toplamı
Toplam Vergi Borcu
1 2301068114 ÇAPAR KİMYA KAĞIT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 19729069700 T.C. Murat ÇAPAR KANUNİ TEMSİLCİ MERNİS KAYDI YOKTUR 01/2026-12/2026 9179 9179 2026091366HyU0000021 2026090914Hyt0001623 117.188.501,60 0,00 0,00 117.188.501,60
2 6750187280 ARİF ÖZDEMİR irfan nadir sokak no:10 GİRNE / KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ 12/2025-12/2025 15 15 2026033166HyY0000002 2026033114Hyx0000007 7.429.712,68 0,00 0,00 7.429.712,68
Yukarıda adı soyadı (unvanı) ile vergi ve ceza nevileri yazılı Seyhan Vergi Dairesi'ne ait vergi mükellefleri adına tanzim olunan ödeme emirleri 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 93 ve müteakip maddeleri gereğince posta ile bilinen adreslerinde bulunamadığından tebliğ yapılamamıştır. 213 sayılı Kanunun 105'nci maddesi gereğince adları geçen mükelleflerin ilan tarihinden itibaren bir ay içerisinde Seyhan Vergi Dairesi'ne bizzat veya bilvekale müracaat etmeleri, taahhütlü mektup veya telgrafla adreslerini bildirmeleri; kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı, riayet edilmediği takdirde anılan Kanunun 106'ncı maddesi gereğince işbu ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 1 aylık sürenin sonunda adı geçen mükelleflere tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur.
Duvar ilan listesi 20/10/2026 tarihinde Dairemiz ilan mahallinde ilan edilmiştir.

Basın No: ILN02594358
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