İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI MECİDİYEKÖY VERGİ DAİRESİ
Giriş Tarihi:
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İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI MECİDİYEKÖY VERGİ DAİRESİNDEN İLANEN TEBLİĞ
|Vergi Kimlik No
|Ad Soyad / Unvan
|İhbarname Fiş No
|Vergilendirme Dönemi
|Ana Vergi Kodu
|Vergi Kodu
|Vergi Tutarı
|Ceza V.Kodu
|Ceza Tutarı
|Adres
|4780897449
|TASF.HAL.İPAR PRODÜKSİYON REKLAM MENAJERLİK HİZMETLERİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
|2025111013PIw0000008
|01/2021-12/2021
|3074
|3074
|0,00
|3074
|190.000,00
|19 MAYIS MAH. 19 MAYIS CAD. NO: 3 İÇ KAPI NO: 9 ŞİŞLİ/İSTANBUL
|4780897449
|TASF.HAL.İPAR PRODÜKSİYON REKLAM MENAJERLİK HİZMETLERİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
|2025111213PIw0000001
|012021-01/2021
|0015
|0015
|359.979,12
|3080
|1.079.937,36
|19 MAYIS MAH. 19 MAYIS CAD. NO: 3 İÇ KAPI NO: 9 ŞİŞLİ/İSTANBUL
|4780897449
|TASF.HAL.İPAR PRODÜKSİYON REKLAM MENAJERLİK HİZMETLERİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
|2025111213PIw0000002
|02/2021-02/2021
|0015
|0015
|148.622,76
|3080
|445.868,28
|19 MAYIS MAH. 19 MAYIS CAD. NO: 3 İÇ KAPI NO: 9 ŞİŞLİ/İSTANBUL
|4780897449
|TASF.HAL.İPAR PRODÜKSİYON REKLAM MENAJERLİK HİZMETLERİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
|2025111213PIw0000003
|03/2021-03/2021
|0015
|0015
|166.326,77
|3080
|498.980,31
|19 MAYIS MAH. 19 MAYIS CAD. NO: 3 İÇ KAPI NO: 9 ŞİŞLİ/İSTANBUL
|4780897449
|TASF.HAL.İPAR PRODÜKSİYON REKLAM MENAJERLİK HİZMETLERİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
|2025111213PIw0000005
|05/2021-05/2021
|0015
|0015
|36.473,96
|3080
|109.421,88
|19 MAYIS MAH. 19 MAYIS CAD. NO: 3 İÇ KAPI NO: 9 ŞİŞLİ/İSTANBUL
|4780897449
|TASF.HAL.İPAR PRODÜKSİYON REKLAM MENAJERLİK HİZMETLERİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
|2025111213PIw0000006
|04/2021-04/2021
|0015
|0015
|63.039,64
|3080
|189.118,92
|19 MAYIS MAH. 19 MAYIS CAD. NO: 3 İÇ KAPI NO: 9 ŞİŞLİ/İSTANBUL
|4780897449
|TASF.HAL.İPAR PRODÜKSİYON REKLAM MENAJERLİK HİZMETLERİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
|2025111213PIw0000007
|06/2021-06/2021
|0015
|0015
|36.384,97
|3080
|109.154,91
|19 MAYIS MAH. 19 MAYIS CAD. NO: 3 İÇ KAPI NO: 9 ŞİŞLİ/İSTANBUL
|3350829105
|ENS SAHNE SES IŞIK MEDYA PRODÜKSİYON REKLAM TANITIM LİMİTED ŞİRKETİ
|2026111213PIv0000041
|01/2021-12/2021
|0010
|0010
|154.134,44
|3080
|462.403,32
|FULYA MAH. ORTAKLAR CAD. NO: 21 İÇ KAPI NO: 7 ŞİŞLİ/İSTANBUL
|3350829105
|ENS SAHNE SES IŞIK MEDYA PRODÜKSİYON REKLAM TANITIM LİMİTED ŞİRKETİ
|2026111213PIv0000060
|10/2021-12/2021
|0033
|0033
|145.722,82
|3080
|437.168,46
|FULYA MAH. ORTAKLAR CAD. NO: 21 İÇ KAPI NO: 7 ŞİŞLİ/İSTANBUL
|3350829105
|ENS SAHNE SES IŞIK MEDYA PRODÜKSİYON REKLAM TANITIM LİMİTED ŞİRKETİ
|2026111213PIv0000063
|12/2021-12/2021
|0015
|0015
|58.425,30
|3080
|175.275,90
|FULYA MAH. ORTAKLAR CAD. NO: 21 İÇ KAPI NO: 7 ŞİŞLİ/İSTANBUL
|3350829105
|ENS SAHNE SES IŞIK MEDYA PRODÜKSİYON REKLAM TANITIM LİMİTED ŞİRKETİ
|2026111213PIv0000070
|11/2021-11/2021
|0015
|0015
|17.117,53
|3080
|51.352,59
|FULYA MAH. ORTAKLAR CAD. NO: 21 İÇ KAPI NO: 7 ŞİŞLİ/İSTANBUL
|3350829105
|ENS SAHNE SES IŞIK MEDYA PRODÜKSİYON REKLAM TANITIM LİMİTED ŞİRKETİ
|2026111213PIv0000072
|10/2021-10/2021
|0015
|0015
|29.377,59
|3080
|88.132,77
|FULYA MAH. ORTAKLAR CAD. NO: 21 İÇ KAPI NO: 7 ŞİŞLİ/İSTANBUL
|4730524320
|CÜNEYT İLMEN
|2026111213PIw0000018
|01/2021-12/2021
|0001
|0001
|24.818,01
|3080
|74.454,03
|19 MAYIS MAH. HALASKARGAZİ CAD. ÇİFTKURT NO: 226 İÇ KAPI NO: 24 ŞİŞLİ/İSTANBUL
|4740917623
|İLYAS YORULMAZ ADİ ORT.
|2026111213PIw0000032
|08/2021-08/021
|0015
|0015
|81.379,26
|3080
|244.137,78
|19 MAYIS MAH. HALASKARGAZİ CAD. ÇİFTKURT NO: 226 İÇ KAPI NO: 24 ŞİŞLİ/İSTANBUL
|9991138592
|ZMT TEKSTİL İNŞAAT KİMYA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
|2026111313PJ10000002
|01/2021-12/2021
|0010
|0010
|14.755,21
|3080
|44.265,63
|19 MAYIS MAH. KÜÇÜK SK. ERAK 1.AP. NO: 1 İÇ KAPI NO: 1 ŞİŞLİ/İSTANBUL
|9991138592
|ZMT TEKSTİL İNŞAAT KİMYA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
|2026111313PJ10000004
|04/2021-06/2021
|0033
|0033
|13.309,81
|3080
|39.929,43
|19 MAYIS MAH. KÜÇÜK SK. ERAK 1.AP. NO: 1 İÇ KAPI NO: 1 ŞİŞLİ/İSTANBUL
|4190470703
|HASAN FEHMİ GÜLERMEN
|2026111113PIw0000005
|01/2020-12/2020
|0001
|0001
|16.514,30
|3080
|49.542,90
|KOCA MUSTAFAPAŞA MAH. BÜYÜK KULELİ SK. ARI APT NO: 28 İÇ KAPI NO: 3 FATİH/İSTANBUL
|4250219997
|MURAT GÜMÜŞSUYU
|2026111113PIw0000063
|07/2020-09/2020
|0001
|0001
|16.514,30
|3080
|49.542,90
|GAYRETTEPE MAH. YILDIZ POSTA CAD. AKIN SITESI NO: 6 İÇ KAPI NO: 20 BEŞİKTAŞ/İSTANBUL
|Mecidiyeköy Vergi Dairesi Müdürlüğü mükellefine ait olup yukarıda adı soyadı ve ünvanı yazılı mükellefler adına salınan vergi ve cezalar nedeniyle tanzim olunan ihbarnamelerin, bilinen adreslerinde bulunmaması nedeniyle tebliğ edilemediğinden; 213 Sayılı V.U.K.'un 103-106.maddelerine istinaden vergi dairesince İlan koymaya mahsus yerine asılmasını izleyen on beşince günü ilan tarihi olduğu ilgililerin ilan tarihinden başlayarak bir ay içinde vergi dairesine bizzat veya bilvekale müracatta bulunmaları veyahut taahhütlü mektup veya telgrafla açık adreslerini bildirmeleri halinde kendilerine süre ile kayıtlı resimli tebliğ yapılacağı, bir ayın sonunda müracatta bulunmayan veya açık adreslerini bildirmeyenler hakkında işbu ilanın neşri tarihinden itibaren bir ayın sonunda tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur.
Basın No: ILN02596588
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