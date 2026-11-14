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İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI MECİDİYEKÖY VERGİ DAİRESİ

Giriş Tarihi:
İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI MECİDİYEKÖY VERGİ DAİRESİNDEN İLANEN TEBLİĞ
Vergi Kimlik No Ad Soyad / Unvan İhbarname Fiş No Vergilendirme Dönemi Ana Vergi Kodu Vergi Kodu Vergi Tutarı Ceza V.Kodu Ceza Tutarı Adres
4780897449 TASF.HAL.İPAR PRODÜKSİYON REKLAM MENAJERLİK HİZMETLERİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 2025111013PIw0000008 01/2021-12/2021 3074 3074 0,00 3074 190.000,00 19 MAYIS MAH. 19 MAYIS CAD. NO: 3 İÇ KAPI NO: 9 ŞİŞLİ/İSTANBUL
4780897449 TASF.HAL.İPAR PRODÜKSİYON REKLAM MENAJERLİK HİZMETLERİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 2025111213PIw0000001 012021-01/2021 0015 0015 359.979,12 3080 1.079.937,36 19 MAYIS MAH. 19 MAYIS CAD. NO: 3 İÇ KAPI NO: 9 ŞİŞLİ/İSTANBUL
4780897449 TASF.HAL.İPAR PRODÜKSİYON REKLAM MENAJERLİK HİZMETLERİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 2025111213PIw0000002 02/2021-02/2021 0015 0015 148.622,76 3080 445.868,28 19 MAYIS MAH. 19 MAYIS CAD. NO: 3 İÇ KAPI NO: 9 ŞİŞLİ/İSTANBUL
4780897449 TASF.HAL.İPAR PRODÜKSİYON REKLAM MENAJERLİK HİZMETLERİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 2025111213PIw0000003 03/2021-03/2021 0015 0015 166.326,77 3080 498.980,31 19 MAYIS MAH. 19 MAYIS CAD. NO: 3 İÇ KAPI NO: 9 ŞİŞLİ/İSTANBUL
4780897449 TASF.HAL.İPAR PRODÜKSİYON REKLAM MENAJERLİK HİZMETLERİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 2025111213PIw0000005 05/2021-05/2021 0015 0015 36.473,96 3080 109.421,88 19 MAYIS MAH. 19 MAYIS CAD. NO: 3 İÇ KAPI NO: 9 ŞİŞLİ/İSTANBUL
4780897449 TASF.HAL.İPAR PRODÜKSİYON REKLAM MENAJERLİK HİZMETLERİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 2025111213PIw0000006 04/2021-04/2021 0015 0015 63.039,64 3080 189.118,92 19 MAYIS MAH. 19 MAYIS CAD. NO: 3 İÇ KAPI NO: 9 ŞİŞLİ/İSTANBUL
4780897449 TASF.HAL.İPAR PRODÜKSİYON REKLAM MENAJERLİK HİZMETLERİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 2025111213PIw0000007 06/2021-06/2021 0015 0015 36.384,97 3080 109.154,91 19 MAYIS MAH. 19 MAYIS CAD. NO: 3 İÇ KAPI NO: 9 ŞİŞLİ/İSTANBUL
3350829105 ENS SAHNE SES IŞIK MEDYA PRODÜKSİYON REKLAM TANITIM LİMİTED ŞİRKETİ 2026111213PIv0000041 01/2021-12/2021 0010 0010 154.134,44 3080 462.403,32 FULYA MAH. ORTAKLAR CAD. NO: 21 İÇ KAPI NO: 7 ŞİŞLİ/İSTANBUL
3350829105 ENS SAHNE SES IŞIK MEDYA PRODÜKSİYON REKLAM TANITIM LİMİTED ŞİRKETİ 2026111213PIv0000060 10/2021-12/2021 0033 0033 145.722,82 3080 437.168,46 FULYA MAH. ORTAKLAR CAD. NO: 21 İÇ KAPI NO: 7 ŞİŞLİ/İSTANBUL
3350829105 ENS SAHNE SES IŞIK MEDYA PRODÜKSİYON REKLAM TANITIM LİMİTED ŞİRKETİ 2026111213PIv0000063 12/2021-12/2021 0015 0015 58.425,30 3080 175.275,90 FULYA MAH. ORTAKLAR CAD. NO: 21 İÇ KAPI NO: 7 ŞİŞLİ/İSTANBUL
3350829105 ENS SAHNE SES IŞIK MEDYA PRODÜKSİYON REKLAM TANITIM LİMİTED ŞİRKETİ 2026111213PIv0000070 11/2021-11/2021 0015 0015 17.117,53 3080 51.352,59 FULYA MAH. ORTAKLAR CAD. NO: 21 İÇ KAPI NO: 7 ŞİŞLİ/İSTANBUL
3350829105 ENS SAHNE SES IŞIK MEDYA PRODÜKSİYON REKLAM TANITIM LİMİTED ŞİRKETİ 2026111213PIv0000072 10/2021-10/2021 0015 0015 29.377,59 3080 88.132,77 FULYA MAH. ORTAKLAR CAD. NO: 21 İÇ KAPI NO: 7 ŞİŞLİ/İSTANBUL
4730524320 CÜNEYT İLMEN 2026111213PIw0000018 01/2021-12/2021 0001 0001 24.818,01 3080 74.454,03 19 MAYIS MAH. HALASKARGAZİ CAD. ÇİFTKURT NO: 226 İÇ KAPI NO: 24 ŞİŞLİ/İSTANBUL
4740917623 İLYAS YORULMAZ ADİ ORT. 2026111213PIw0000032 08/2021-08/021 0015 0015 81.379,26 3080 244.137,78 19 MAYIS MAH. HALASKARGAZİ CAD. ÇİFTKURT NO: 226 İÇ KAPI NO: 24 ŞİŞLİ/İSTANBUL
9991138592 ZMT TEKSTİL İNŞAAT KİMYA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 2026111313PJ10000002 01/2021-12/2021 0010 0010 14.755,21 3080 44.265,63 19 MAYIS MAH. KÜÇÜK SK. ERAK 1.AP. NO: 1 İÇ KAPI NO: 1 ŞİŞLİ/İSTANBUL
9991138592 ZMT TEKSTİL İNŞAAT KİMYA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 2026111313PJ10000004 04/2021-06/2021 0033 0033 13.309,81 3080 39.929,43 19 MAYIS MAH. KÜÇÜK SK. ERAK 1.AP. NO: 1 İÇ KAPI NO: 1 ŞİŞLİ/İSTANBUL
4190470703 HASAN FEHMİ GÜLERMEN 2026111113PIw0000005 01/2020-12/2020 0001 0001 16.514,30 3080 49.542,90 KOCA MUSTAFAPAŞA MAH. BÜYÜK KULELİ SK. ARI APT NO: 28 İÇ KAPI NO: 3 FATİH/İSTANBUL
4250219997 MURAT GÜMÜŞSUYU 2026111113PIw0000063 07/2020-09/2020 0001 0001 16.514,30 3080 49.542,90 GAYRETTEPE MAH. YILDIZ POSTA CAD. AKIN SITESI NO: 6 İÇ KAPI NO: 20 BEŞİKTAŞ/İSTANBUL
Mecidiyeköy Vergi Dairesi Müdürlüğü mükellefine ait olup yukarıda adı soyadı ve ünvanı yazılı mükellefler adına salınan vergi ve cezalar nedeniyle tanzim olunan ihbarnamelerin, bilinen adreslerinde bulunmaması nedeniyle tebliğ edilemediğinden; 213 Sayılı V.U.K.'un 103-106.maddelerine istinaden vergi dairesince İlan koymaya mahsus yerine asılmasını izleyen on beşince günü ilan tarihi olduğu ilgililerin ilan tarihinden başlayarak bir ay içinde vergi dairesine bizzat veya bilvekale müracatta bulunmaları veyahut taahhütlü mektup veya telgrafla açık adreslerini bildirmeleri halinde kendilerine süre ile kayıtlı resimli tebliğ yapılacağı, bir ayın sonunda müracatta bulunmayan veya açık adreslerini bildirmeyenler hakkında işbu ilanın neşri tarihinden itibaren bir ayın sonunda tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur.

Basın No: ILN02596588
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