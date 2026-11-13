T.C.SAMSUN 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ

(Tasfiye Memurluğu)

ESAS NO : 2025/26 Tereke

TEREKENİN İFLAS HÜKÜMLERİNE GÖRE AÇILDIĞINA VE BASİT USULDE YAPILDIĞINA DAİR İLAN MAHKEMESİ : Samsun 1. Sulh Hukuk Mahkemesi'nin 2025/26 Tereke - 2026/16 K. sayılı Terekenin İflas Hükümlerine göre tasfiyesine ilişkin karar.

MURİS REHA OĞUZ-(T.C.59440406798) Rüştü ve Asiye oğlu, 1956 d.lu, 13/03/2018 tarihinde vefat eden, Trabzon İli, Beşikdüzü İlçesi, Adacık Mah. nüfusuna kayıtlı

Murisin terekesi yukarıda numarası yazılı memurluğumuz dosyasından İİK 218 maddesi uyarınca basit usulde tasfiye edilecektir.

Karar gereğince Müflisin tasfiyesine başlanıldığı, alacaklıların bu ilan tarihinden itibaren 30 (otuz) gün içerisinde alacaklarını ve iddialarını bildirmeleri, bu bildirim yapılırken alacak kaydı masaya kayıt harcını (başvurma harcı) 1.206,00 TL yatırarak, alacak ve faizin ayrı ayrı tasfiye memurluğumuza bilgi verilmesi, bu müddet içerisinde alacaklılardan birinin giderini peşin vermek suretiyle tasfiyenin adi şekilde yapılmasını isteyebileceği İİK.nun 218 maddesi gereğince TEBLİĞ ve İLAN olunur. Tasfiye Memuru 99372

Basın No: ILN02593120

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