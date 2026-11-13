T.C.SAMSUN 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ

(Tasfiye Memurluğu)

ESAS NO : 2021/47 Tereke

TEREKENİN İFLAS HÜKÜMLERİNE GÖRE TASFİYESİNDE TASFİYENİN TATİLİ İLANI

Samsun 1.Sulh Hukuk Mahkemesinin 2021/47 Tereke Esas 2022/42 karar sayılı Terekenin İflas Hükümlerine göre tasfiyesine ilişkin karar

MİRAS BIRAKAN: Yunus KARTAL - 10438611600 TC Nolu, Aydın ve Emine oğlu, Patnos 01/01/2002 d.lu, Ağrı Patnos Alpaslan Mahallesi, Cilt No:2, Hane No: 32, BSN: 15'de nüfusa kayıtlı,

Mahkememizce yapılan araştırmalar sonucunda miras bırakanın tüm araştırmalara rağmen menkul veya gayrimenkul malı ile 3.şahıslardaki hak ve alacaklarının bulunmadığı anlaşıldığından, terekenin iflas hükümlerine göre tasfiyesinin tatiline karar verilmiş olup, alacaklılar tarafından otuz gün içinde tasfiye avansı peşin olarak yatırılmak suretiyle iflas usulü tasfiye işlemlerine devam edilmesi talep edilmediği takdirde sıra cetveli yapılmaksızın ve alacaklılara aciz belgesi verilmeksizin Mahkememizce müteveffanın terekesinin iflas usulü tasfiyesinin kapatılmasına karar verileceği İ.İ.K. nun 217 nci maddesi uyarınca ilan olunur. 20/10/2026

Basın No: ILN02593866

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