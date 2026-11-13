SAKARYA 2. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. SAKARYA 2. İCRA DAİRESİ

2026/75 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/75 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.



Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:



1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Sakarya İli, Adapazarı İlçesi, Karaman Mah. 1461 Ada 1 Parsel,1 Blok Zemin Kat2 nolu Bağ.Bölü. sayılı taşınmaz

Adresi : Karaman Mahallesi 1461 Küme Evler 1 Blok Daire 2 (Karaman Deprem Konutları) Adapazarı/ SAKARYA

Yüzölçümü : 110 m2

Arsa Payı : 1/24

İmar Durumu : dosyasında

Kıymeti : 2.900.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler: dosyasında



Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 04/01/2027 - 13:52

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Bitiş Tarih ve Saati : 11/01/2027 - 13:52 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 04/02/2027 - 13:52

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Bitiş Tarih ve Saati : 11/02/2027 - 13:52

11/11/2026 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

Basın No: ILN02594087

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