T.C. KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI



GAYRIMENKUL SATIŞ İLANI



İlçesi

Mah. Ada

Parsel

m²'si

Hisse

Vasfı İmar Durumu

Muhammen Bedeli

Geçici Teminat

Ödeme Şekli İhale

Saati Karatay Fevziçakmak 34723 2 4.170,16 Tam Arsa Sanayi Alanı

Emsal:1,00 Taks:0,50

Y ençok: 10,50 m. 33.365.000,00 TL 1.000.950,00 TL. Peşin veya en az %25'i peşin kalanı iki yılda 12 taksitte vade farkı uygulanarak ödenebilir 15.00 Karatay Fevziçakmak 34984 8 4.807,75 Tam Arsa Ticaret Alanı (T)

Emsal:0,60 Taks:0,30

Y ençok: 2 Kat 76.925.000,00 TL. 2.307.750,00 TL. Peşin veya en az %25'i peşin kalanı iki yılda 12 taksitte vade farkı uygulanarak ödenebilir 15.10 Karatay Hacıyusufmescit 36434 3 4.012,77 Tam Küçük Sanayi Alanı Küçük Sanayi Alanı

Emsal: 1,00 Taks:0,60

Y ençok: 12.50 m. 32.105.000,00 TL 963.150,00 TL. Peşin veya en az %25'i peşin kalanı iki yılda 12 taksitte vade farkı uygulanarak ödenebilir 15.20 Karatay Hacıyusufmescit 36434 4 4.012,77 Tam Küçük Sanayi Alanı Küçük Sanayi Alanı

Emsal: 1,00 Taks:0,60

Y ençok: 12.50 m. 32.105.000,00 TL 963.150,00 TL. Peşin veya en az %25'i peşin kalanı iki yılda 12 taksitte vade farkı uygulanarak ödenebilir 15.30 Karatay Hacıyusufmescit 36435 2 4.833,52 Tam Arsa Ticaret (T3) Alanı

Emsal:0,80 Taks:0,40

Y ençok: 2 Kat 72.510.000,00 TL 2.175.300,00 TL. Peşin veya en az %25'i peşin kalanı iki yılda 12 taksitte vade farkı uygulanarak ödenebilir 15.40 Karatay Hacıyusufmescit 36435 3 4.833,51 Tam Arsa Ticaret (T3) Alanı

Emsal:0,80 Taks:0,40

Y ençok: 2 Kat 72.505.000,00 TL 2.175.150,00 TL. Peşin veya en az %25'i peşin kalanı iki yılda 12 taksitte vade farkı uygulanarak ödenebilir 15.50 Karatay Hacıyusufmescit 36445 1 10.787,18 Tam Küçük Sanayi Alanı Küçük Sanayi Alanı

Emsal:1,00 Taks:0,60

Y ençok: 12,50 m. 89.000.000,00 TL 2.670.000,00 TL. Peşin veya en az %25'i peşin kalanı iki yılda 12 taksitte vade farkı uygulanarak ödenebilir 16.00 Meram Çomaklı 41834 2 4.233,97 Tam Arsa Ticaret Sahası

Emsal:0,40

Y ençok: 7.50 m. 29.640.000,00 TL 889.200,00 TL. Peşin veya en az %25'i peşin kalanı iki yılda 12 taksitte vade farkı uygulanarak ödenebilir 16.10 Meram Çomaklı 41836 2 7.666,13 Tam Arsa Sanayi Sahası

Taks: 0,70

Kaks:0,70

Y ençok: 10.50 m. 44.085.000,00 TL 1.322,550,00 TL. Peşin veya en az %25'i peşin kalanı iki yılda 12 taksitte vade farkı uygulanarak ödenebilir 16.20 Selçuklu Aşağıpınarbaşı 45523 9 7.147,16 Tam Arsa 6 Kat Blok Konut Sahası

Emsal: 1,00 48.245.000,00 TL 1.447,350,00 TL. Peşin veya en az %25'i peşin kalanı iki yılda 12 taksitte vade farkı uygulanarak ödenebilir 16.30 Selçuklu Dikilitaş 20899 1 1.429,40 Tam Arsa Ticaret Sahası

Emsal: 0,80

Taks: 0,40

Y ençok: 2 Kat 70.000.000,00 TL 2.100.000,00 TL. Peşin veya en az %25'i peşin kalanı iki yılda 12 taksitte vade farkı uygulanarak ödenebilir 16.40 Selçuklu Sancak 44698 2 2.300,66 Tam Arsa Mesken Sahası

Emsal: 1,10

Taks: 0,25

Y ençok: 6 Kat 28.760.000,00 TL 862.800,00 TL. Peşin veya en az %25'i peşin kalanı iki yılda 12 taksitte vade farkı uygulanarak ödenebilir 16.50 Selçuklu Sancak 44700 6 3.129,45 Tam Arsa Konut Sahası

Emsal: 1,10

Taks: 0,25

Y ençok: 6 Kat. 40.685.000,00 TL 1.220,550,00 TL. Peşin veya en az %25'i peşin kalanı iki yılda 12 taksitte vade farkı uygulanarak ödenebilir 17.00 Selçuklu Yazır 46104 2 3.663,86 Tam Akaryakıt Bakım Alanı Akaryakıt ve Servis İstasyonu Alanı

Emsal: 0,30

Taks: 0,15

Y ençok: 7.50 m. 150.000.000,00 TL 4.500.000,00 TL. Peşin veya en az %25'i peşin kalanı iki yılda 12 taksitte vade farkı uygulanarak ödenebilir 17.10 Plan Notları: Yukarıda tapu kaydı belirtilen gayrimenkullerin plan notu imar çaplarında mevcut olup, www.konya.bel.tr ihale ilanları portalında yayınlanacak olan ilan metninin eklerinden görülebilir. Not: 1) Söz konusu yukarıda belirtilen gayrimenkuller KDV'den muaftır.

2) Ödeme Şekli: Peşin veya İhale alıcısının talep etmesi durumunda en az %25 Peşin olmak üzere kalan miktar İki yılda 12 taksitle vade farkı uygulanmak üzere ödeyebilecektir. (Vade farkı ilgili kanun ve yönetmeliklere göre uygulanacaktır.)

3) İmar çapında belirtilen değerler (Emsal, Taks, Kaks ve Y ençok) maksimum değerleri ifade etmektedir.

4) İlimiz, Karatay İlçesi, Hacıyusufmescit Mahallesi, 36434 Ada, 3 Parsel nolu taşınmaz, Belediyemiz tarafından ihaleyi alana teminat mektubu veya ipotekli şekilde devredilmeyecektir.

5) İlimiz, Karatay İlçesi, Hacıyusufmescit Mahallesi, 36434 Ada, 4 Parsel nolu taşınmaz, Belediyemiz tarafından ihaleyi alana teminat mektubu veya ipotekli şekilde devredilmeyecektir.

6) İlimiz, Karatay İlçesi, Hacıyusufmescit Mahallesi, 36435 Ada, 2 Parsel nolu taşınmaz, Belediyemiz tarafından ihaleyi alana teminat mektubu veya ipotekli şekilde devredilmeyecektir.

7) İlimiz, Karatay İlçesi, Hacıyusufmescit Mahallesi, 36435 Ada, 3 Parsel nolu taşınmaz, Belediyemiz tarafından ihaleyi alana teminat mektubu veya ipotekli şekilde devredilmeyecektir.

8) İlimiz, Karatay İlçesi, Hacıyusufmescit Mahallesi, 36445 Ada, 1 Parsel nolu taşınmaz, Belediyemiz tarafından ihaleyi alana teminat mektubu veya ipotekli şekilde devredilmeyecektir.

9) İlimiz, Meram İlçesi, Çomaklı Mahallesi, 41834 Ada, 2 Parsel nolu taşınmaz, Belediyemiz tarafından ihaleyi alana teminat mektubu veya ipotekli şekilde devredilmeyecektir.

10) İlimiz, Meram İlçesi, Çomaklı Mahallesi, 41836 Ada, 2 Parsel nolu taşınmaz, Belediyemiz tarafından ihaleyi alana teminat mektubu veya ipotekli şekilde devredilmeyecektir.

11) İlimiz, Selçuklu İlçesi, Aşağı pınarbaşı Mahallesi, 45523 Ada, 9 Parsel nolu taşınmaz, Belediyemiz tarafından ihaleyi alana teminat mektubu veya ipotekli şekilde devredilmeyecektir. Ayrıca bu taşınmaz için;

-Emsal:1.00

-TAKS: 0.35'i geçemez.

-Yençok:6 kat

-Konut altı ticaret yapılamaz.

-Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından alana özel hazırlanacak olan "Kentsel Tasarım Rehberi" dikkate alınarak uygulama yapılacaktır.

-Yapı ruhsatı düzenlenmeden önce Konya Büyükşehir Belediyesi Mimari Estetik Komisyonunun uygun görüş alınacak Kentsel Tasarım Projesi hazırlanması zorunludur.

1-Mülkiyeti Belediyemize ait, yukarıda tapu kaydı belirtilen gayrimenkuller, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 35 (a) maddesi ve İhale Şartnamesi dâhilinde kapalı teklif (artırma) ihale usulü ile satılacaktır.

2-İhale, 24.11.2026 Salı günü Belediye Encümeni tarafından Konevi Mh. Millet Cd. A Blok No:14 Meram/KONYA adresindeki Büyükşehir Belediyesi Konevi toplantı salonunda yapılacaktır.

3-İhaleyi yapıp-yapmamakta ve uygun bedeli tespitte Belediye Encümeni tamamen serbesttir.

4-Gayrimenkulün muhammen bedeli, geçici teminatı, ödeme şekli ve ihale saati yukarıda belirtilmiştir.

5-İsteklilerin, 24.11.2026 Salı günü en geç saat 11.00'e kadar teklif zarflarını Konevi Mh. Millet Cd. No:14/5 Meram/KONYA adresinde bulunan Belediyemiz Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığına bağlı Kararlar Şube Müdürlüğüne vermeleri şarttır. Belirtilen saatten sonra gelen teklifler ve posta ile başvurulması halinde postadaki gecikmeler kabul edilmeyecektir.

6-2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 40. maddesine göre, geçerli en yüksek teklifin altında olmamak üzere, oturumda hazır bulunan isteklilerden sözlü veya yazılı teklif alınmak suretiyle ihale sonuçlandırılır. Ancak Komisyon, uygun gördüğü her aşamada oturumda hazır bulunan isteklilerden yazılı son tekliflerini alarak ihaleyi sonuçlandırabilir. Bu husus, ihale komisyonunca ikinci bir tutanakla tespit edilir.

7-İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için istenen belgeler:



7.1 Dilekçe,

7.2 Tebligat için adres beyanı,

7.3 Gerçek kişi olması halinde:

7.3.1 Nüfus Cüzdan Fotokopisi veya Sürücü Belgesi Fotokopisi (T.C. Kimlik Numaralı),

7.3.2 İmza beyannamesi,

7.4 Tüzel kişi olması halinde:

7.4.1 İlgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirtilen son durumu gösterir Ticaret Sicili Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler,

7.4.2 Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihaleye ilişkin ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış belge,

7.4.3 Tüzel kişiliğin imza sirküleri,

7.5 İhaleye katılacak olan gerçek veya tüzel kişilerin Konya Büyükşehir Belediyesine herhangi bir borcu bulunmadığına dair belge, (Konevi Mh. Millet Cd. No:14/8 Kat:1/104 Meram/KONYA adresinde bulunan Tahsilat Şefliği Bürosundan alınacaktır.)

7.6 Usulüne uygun teklif mektubunu içeren iç zarf,

7.7 İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise, istekli adına ihaleye katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin Noter tasdikli vekâletnamesi ile Noter tasdikli imza beyannamesi,

7.8 Ortak girişim olması halinde ortak girişim beyannamesi,

7.9 Geçici teminat olarak belirtilen bedeli Belediyemiz veznesine ya da Vakıflar Bankasındaki TR27 0001 5001 5800 7309 7530 04 Nolu İban hesabımıza yatırarak aldıkları makbuz veya 2886 sayılı DİK'in 26. maddesinde belirtilen teminat yerine geçen belgelerden herhangi birisi. (Teminat mektubu verilmesi halinde geçici teminat mektubunun süresiz ve limit içi olması, 2886 sayılı DİK'e göre düzenlenmiş olması gerekmektedir.)



8- Şartnameleri mesai saatleri içerisinde aşağıda iletişim bilgileri belirtilen Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı Gelir Şube Müdürlüğü Gelir Şefliğinde bedelsiz olarak görülebilir.

a- Adres : Konevi Mh. Millet Cd. No:14/8 Kat:1/105 Meram/KONYA b- Telefon : 444 55 42 Dahili : 4916-4956-4931-4924. İlan olunur.

Basın No: ILN02589526

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