KONYA 6. SULH HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C. KONYA 6. SULH HUKUK MAHKEMESİ

ESAS NO : 2026/281 Esas

KARAR NO : 2026/1140

DAVACI : SEVDA ARSLAN - 56248187584

DAVALILAR :



1- AHMET BEDİR -56236187930

2- FATMA BANAZ -56239187876

3- HASİBE BEDİR -56284186336

4- HATİCE BEDİR -16502517434

5- MEHMET ÜNAL -60193056000

6- MÜSLÜME NUR YILDIZ -10538733448

7- ÖMER ÜNAL -60187056238

8- SELMA BEDİR -56260187128

DAVA : Elbirliği Mülkiyetinin Paylı Mülkiyete Çevrilmesi

Mahkememizde görülmekte olan yukarıda esas ve karar numarası yazılı davanın yapılan açık yargılaması sonucunda mahkememizce 09/09/2026 tarihinde;

Davanın KABULÜ İLE; Muris 56278186564 T.C kimlik numaralı Müslüme Bedir'den kalan Ziraat Bankası Konya Şubesindeki 168-110597245-5002 hesap nolu, 110597245 müşteri nolu hesapta bulunan paranın el birliği mülkiyetinin müşterek mülkiyete çevrilmesine, tamamının 320 pay kabul edilerek 61 payın Selma Bedir'e, 61 payın Ahmet Bedir'e, 61 payın Fatma Banaz'a, 61 payın Sevda Arslan'a, 15 payın Hatice Bedir'e, 46 payın Müslüme Nur Yıldız'a, 5 payın Mehmet Ünal'a, 5 payın Hasibe Bedir'e, 5 payın Ömer Ünal'a ait olacak şekilde ödenmesine,

Dair, gerekçeli kararın taraflara tebliğinden itibaren 2 haftalık yasal süre içerisinde Konya Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf kanun yolu açık olmak üzere, karar verilmiştir.

Davalı Selma Bedir'in adına mahkememiz gerekçeli kararının tebliği amacıyla çıkartılan tebligatın adresten ayrılması nedeniyle bila tebliğ iade edildiği, yapılan adres araştırma ve kolluk vasıtasıyla yapılan incelemede güncel adresinin tespit edilemediği anlaşılmakla;

1 - 7201 sayılı Tebligat Kanunun 29. Maddesi gereğince RESMİ GAZETE İLANEN TEBLİĞİNE,

2 - Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı İLAN OLUNUR.06/11/2026

Basın No: ILN02591832

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