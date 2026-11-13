KOCAELİ 2. AĞIR CEZA MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI

T.C.KOCAELİ 2. AĞIR CEZA MAHKEMESİ

Dosya No : .51638699-2026/488-Ceza Dava Dosyası

İLAN

Davacı Hazine tarafından mahkememizin 2026/488 Esas sayılı dosyası ile Davalılar Dursun ve Gülsüm oğlu, 04.03.1968 Ankara doğumlu Davut BEDİR ile Hüseyin ve Habibe oğlu, 20.11.1964 Altındağ doğumlu Hadi ÇAĞDIR aleyhine açılan Rücuen Tazminat davasında dava dilekçesi ve duruşma günü davalılara tebliğ edilememiştir.

7201 Sayılı Tebliğat Kanunu'nun 28 ve 29 maddeleri gereğince aleyhlerine açılan rücuen tazminat davasının 18/02/2027 günü saat 10.00'da duruşmasının yapılacağı hususunun İLANEN tebliğine,

Anılan dava dilekçesi ile duruşma gününün 7201 Sayılı Tebliğat Kanunun 31. maddesi gereğince ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra davalılara tebliğ edilmiş sayılacağı ilan olunur.10.11.2026

Basın No: ILN02593658

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