İSTANBUL GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. İSTANBUL GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

2026/499 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/499 TLMT. sayılı dosya numarası ile satış ilanı, satış şartname tutanağı ve bilirkişi raporuna erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

Özellikleri : İstanbul İli, Beşiktaş İlçesi, Abbasağa Mahallesi, Uzuncaova Caddesine cepheli, tapunun 329 ada, 10 parsel numarasında kayıtlı Uzuncaova Caddesinden, 78 dış kapı numarası alan bina dahilinde, 674,57 m² miktarlı Kat irtifakı tesisli, Arsa vasıflı ana taşınmazda kain, 7276000/245192000 arsa paylı, 1.Bodrum Kat, (3) bağımsız bölüm nolu Dairenin tamamı niteliğindedir. Adres: Abbasağa Mahallesi, Uzuncaova Caddesi, No:78, Bodrum Kat, D: 3 Beşiktaş / İSTANBUL

Kıymeti : 8.000.000,00 TL

KDV Oranı : %20



Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 18/01/2027 - 13:37

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Bitiş Tarih ve Saati : 25/01/2027 - 13:37 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 10/02/2027 - 13:37

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Bitiş Tarih ve Saati : 17/02/2027 - 13:37

10/11/2026 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

Basın No: ILN02594130

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