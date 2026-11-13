T.C. İSTANBUL 54. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

İ L A N

DOSYA NO : 2026/172 Esas

KARAR NO : 2026/425

Elde veya Üstte Taşınan Eşyayı Çekip Almak Suretiyle Hırsızlık suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 24/09/2026 tarihli ilamı sanık İbrahim Çolgan hakkında 2 yıl 9 ay 10 gün hapis cezası verilmiş olup, dosyanın müştekisi olan Hossein ve Shahin oğlu, 1983 doğumlu, KAMRAN FORGHANI tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28. maddesi gereğince trajı 50.000 in üzerindeki Gazetede ve bir internet haber sitesinde Basın İlan Kurumu vasıtasıyla ilan edilerek ilan edilen bu metnin yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılmasına,

Tebliğ tarihinden itibaren 2 hafta içerisinde mahkememize verilecek bir dilekçe veya mahkememiz yargı çevresi dışında olması halinde bulunduğu yer Nöbetçi Asliye Ceza Mahkemesine verilecek bir dilekçe ile veya Mahkememiz zabıt katibine beyanda bulunarak Bölge Adliye Mahkemesi ilgili Ceza Dairesine istinaf yasa yoluna başvurma hakkının bulunduğu, istinaf edilmediği takdirde ise kararın kesinleşeceği İLANEN TEBLİĞ olunur.11.11.2026

Basın No: ILN02593637

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