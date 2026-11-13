İSTANBUL 34. SULH HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C. İSTANBUL 34. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2024/1083 Esas

09.11.2026

2.İLAN



İSTANBUL 34. SULH HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNDEN

Davacı HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI tarafından mahkememizde muris NESİM POLİKAR hakkında veraset ilamı verilmesini talebiyle açılan davanın yapılan açık yargılaması sırasında verilen ara kararı gereğince;

Mişail ve Merkade'den olma 28/07/1913 doğumlu 18452254810 TC kimlik numaralı NESİM POLİKAR'ın nüfus kayıt bilgileri ile birlikte mirasçıları anne-baba, kardeş ve kardeş çocukları ve büyükbaba, büyükanne, amca, dayı, teyze, hala (l. zümre ve 2. zümre ve çocuklarına ilişkin) kayıtlarına ilişkin herhangi bir bilgi ve kayda mahkememizce yapılan yazışmalara rağmen ulaşılamadığından,

Mirasçılarının vesaikleriyle birlikte TMK'nun 594 maddesinin 1. fıkrası gereğince ilan tarihinden itibaren BİR YIL içerisinde İstanbul 34. Sulh Hukuk Mahkemesi Hakimliğinin 2024/1083 esas sayılı dosyasına müracaat etmeleri, etmedikleri takdirde muris NESİM POLİKAR'ın mirasının tamamının HAZİNEYE DEVROLUCAĞI, İLANEN DUYURULUR.

Basın No: ILN02594134

#ilan.gov.tr