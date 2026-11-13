İSTANBUL 14. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C. İSTANBUL 14. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

İLAN



DOSYA NO : 2026/411 Esas

KARAR NO : 2026/434

Hırsızlık suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 16/09/2026 tarihli ilamı ile sanık İbrahim Kızanç hakkında TCK 142/2-h maddesi gereğince 4 YIL 2 AY hapis cezası verilmiş olup, Djedidi Hora oğlu, 29/06/1988 doğumlu katılan RADHWANE MOSBAHI tüm aramalara rağmen bulunamamış, Gerekçeli Karar tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 11.11.2026

Basın No: ILN02593451

#ilan.gov.tr