ESKİL İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. ESKİL İCRA DAİRESİ

2026/24 TLMT.



TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/24 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Aksaray İl, Eskil İlçe, MERKEZ Mahalle/Köy, GÖKTÖMEK Mevkii, 1601 Ada, 14 Parsel, Bilirkişi raporuna göre ; Taşınmaz merkezin batı konumludur. Taşınmazın çevresinde benzer özellikte tarım arazileri bulunmakta olup kadastro yola cephesi bulunmaktadır.Taşınmaz Kumlu- Tınlı, Killi toprak yapısında, Az Kireçli toprak, Su Tutma kapasitesiYüksek, Taşınmaz Taşlılık sorunu yoktur, Hafif eğimli bir arazide bulunmakta olup Arazi sınıflandırılmasına göre 3. Sınıf Tarım Arazisi, taşınmazın bulunduğu bölge, işlemeli tarıma uygunluk açısından sulanabilir tarım arazisi özellikleri taşıdığı görülmüştür. Dava konusu taşınmaz ham kadastro parseli olup, 1/100.000?lik Çevre Düzeni Planına göre Tarım Arazisi olarak ayrılan kısımda kalmaktadır. Taşınmazın tamamı borçlu adına kayıtlı olduğu, Taşınmaz parselin çevrede yapılan inceleme, bilgi ve belgelere dayanarak mahalli fiyat, rayiç, emsal alım satım bedelleri dikkate alınmış, parselin mevcut konumu, mevkisi, cephesi, topoğrafik yapısı, toprak yapısı, verimliliği, arz-talep, ulaşım, sosyal ve ticari imkanlar ile arazi büyüklüğüne göre bu kalite bir tarlanın alım satım değerinin 10.812.955,00 TL edebileceği kanaati oluşmuştur. Detaylı bilgilereesatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/24 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Adresi : Aksaray İli, Eskil İlçesi Merkez Mahallesi Göktömek MevkisiEskil / AKSARAY

Yüzölçümü : 99.658,58 m2

İmar Durumu :Yok

Kıymeti : 10.812.955,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Diğer : PARSEL AKSARAY OVASI KORUMA ALANI İÇERİSİNDEDİR. ONAYLANMAMIŞ İMAR PLANLARI İLE ONAYLI KÖY YERLEŞİK ALANLARI İÇERİSİNDE KALMAMASI HALİNDE 5403 SK KAPSAMINDA İZİN ALINMADAN TARIMSAL ÜRETİM AMACI DIŞINDA KULLANILAMAZ-TÜRKİYE CUMHURİYETİ ZİRAAT BANKASI A.Ş 14/11/2023TARİHLİ İPOTEK ŞERHİ

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 15/12/2026 - 10:55

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Bitiş Tarih ve Saati : 22/12/2026 - 10:55 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 07/01/2027 - 10:55

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Bitiş Tarih ve Saati : 14/01/2027 - 10:55

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

Basın No: ILN02590122

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