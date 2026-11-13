ELAZIĞ 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ SATIŞ MEMURLUĞU

T.C. ELAZIĞ 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2022/2887 Esas

23.10.2026

İLAN

Davacı , ŞEVRİN SORGUCU ile Davalı , RESUL SORGUCU arasında mahkememizde görülmekte olan Ortaklığın Giderilmesi (Miras Nedenli), Ortaklığın Giderilmesi (Paylı Mülkiyette) davası nedeniyle; Davaya konu Elazığ Çarşı Mah. Ada No: 272 Parsel No 272 Parsel No 15'de bulunan Zemin Bağımsız Bölüm 13, Zemin Bağımsız Bölüm 15, Zemin Bağımsız Bölüm 16 numaralı taşınmaz bağımsız maliki davalı 184*****184 TC kimlik numaralı Resul Sorgucu'nun adresi tüm aramalara rağmen tespit edilemediğinden adı geçenin duruşma günü olan 19/01/2027 günü saat 10:30'da mahkememizde hazır bulunmadığı veya kendisine temsilen bir vekil göndermediği takdirde yargılamanın yokluğunda devam edilip karar verileceği hususu ilan olunur.

Basın No: ILN02593453

#ilan.gov.tr