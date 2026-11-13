EDREMİT 2. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ
DOSYA NO : 2019/678
SANIK : Arif KARTAL- Mehmet Sena ve Hatice oğlu, 21/01/1993 dğ.lu
Ağrı Tutak Dönertaşnüf.kay.
SUÇ : Basit Yaralama
SUÇ TARİHİ : 01/10/2019
UYGULANAN KANUN MADDESİ : 5237 Sayılı TCK'nın 86/2, 62/1, 53/1-2-3, 58/1-6
VERİLEN CEZA : 5 Ay Hapis Cezası
KARAR TARİHİ : 17/11/2020
EK KARAR TARİHİ : 13/10/2026 (Aynen İnfaz Ek Kararı)
Yukarıda kimliği yazılı sanığa ait bilinen ve tespit edilen tüm adreslerine tebligat çıkarılmasına rağmen tebligat yapmanın mümkün olmadığı tespit edilmiş olduğundan, 7201 Sayılı Tebligat Kanunu'nun 28-31.maddeleri gereğince bu hüküm özetinin sanığa gazete ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı ve tebliğden iki hafta sonra kararın kesinleşmiş sayılacağı ilanen tebliğ olunur.
Basın No: ILN02593130
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