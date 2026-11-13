T.C. BAKIRKÖY 11. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ



Abdulğani oğlu Nardane'den olma 28.06.1989 doğumlu 12761908600 T.C kimlik numaralı KADRİ YETÜT hakkında; Bakırköy 11. Asliye Ceza Mahkemesinin 30/09/2026 tarih 2018/469 esas 2026/442 sayılı kararı ile, Alkol veya Uyuşturucu Maddenin Etkisi Altındayken Araç Kullanma suçundan 5237 sayılı Türk Ceza Kanunun 179/3 maddesi kapsamında hakkında DÜŞME kararı verilmiştir.

İşbu ilan metninin 7201 sayılı Tebligat Kanunun 28-29 ve müteakip maddeleri uyarınca YURT GENELİNDE YAYIN YAPAN BİR GAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE,

İlan tarihinden itibaren 15 gün sonra sanığa tebliğ edilmiş sayılması ile iki haftalık süre içinde yasal yola başvurmadığı takdirde kararın kesinleşeceği ve ilan masrafının sanıktan tahsil edileceği hususu ilanen tebliğ olunur.11.11.2026

Basın No: ILN02594073

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