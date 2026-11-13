T.C. AYDIN 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ



Sayı :2023/3250 Esas

Mahkememizin 2023/3250 Esas sayılı dava dosyasında görülmekte olan Elbirliği Mülkiyetinin Paylı Mülkiyete Çevrilmesi davasında dahili davalı OKAN ZENGİN'e tebligatın tebliğ edilememesi nedeniyle ilanen tebligat yapılmasına karar verilmiş olup; İşbu ilanın gazetede yayım tarihinden itibaren 7 gün sonra bilirkişi raporunun dahili davalı 24172285720 TC kimlik numaralı OKAN ZENGİN'e tebliğ edilmiş sayılacağı, 2 haftalık kesin süre içerisinde bilirkişi raporuna HMK 281. maddesi gereğince tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde itiraz etmediği taktirde bilirkişi raporuna itiraz etme hakkından vazgeçmiş sayılacağı, duruşma gününün 17/12/2026 günü saat 10:40'a bırakılmasına karar verildiği hususu ilanen tebliğ olunur.20.10.2026

Basın No: ILN02593653

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