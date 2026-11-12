T.C.TERME 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

ESAS NO : 2026/671 Esas

Davacılar İBRAHİM BÜLBÜL, ZEKERİYA BÜLBÜL ile davalılar HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI TERME MAL MÜDÜRLÜĞÜ, SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI, TERME BELEDİYE BAŞKANLIĞI arasında mahkememizde görülmekte olan Tapusuz Taşınmaz Tescili (Kişilerce Açılan) davası nedeniyle;

Dava konusu taşınmazın bulunduğu Samsun ili Terme ilçesi Akçay Mahallesinde, Doğusunda 218 ada 5 parsel , Batısında dere bulunan, Güneydoğusunda 218 ada 6 parsel, Güneyinde 227 ada 1 parsel , Kuzeyinde 218 ada 3 parsel sayılı taşınmazlar arasında bulunan 7251.18 m² yüz ölçümüne sahip fındık bahçesi vasfında tescil harici bırakılan taşınmaz üzerinde üstün hak iddia edenler var ise ilan tarihinden itibaren 3 ay içerisinde Mahkememizin 2026/671 Esas sayılı dosyalarına müracaat etmeleri TMK. 713 Md. 4-5 Fıkraları gereğince ilan olunur.

Basın No: ILN02591785

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