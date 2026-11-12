SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

1-Samsun Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 16.01.2026 tarihli, 2-1/11 sayılı kararı gereği; mülkiyeti Belediyemize ait, aşağıdaki tabloda İlçesi, Mahallesi, Ada No.su, Parsel No.su, Alanı, Niteliği, İmar Durumu, Muhammen Satış Bedeli ve Geçici Teminat Bedeli belirtilen "Arsa" vasıflı 1 adet taşınmazın, tanzim olunan şartnamesine göre ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 36. maddesi uyarınca Kapalı Teklif Usulü ile %25'i peşin, geri kalanına 3095 sayılı "Kanuni Faiz ve Temerrüt Faizine İlişkin Kanunda" yer alan kanuni faiz oranı uygulanması ile birlikte, taksit ödemesine sözleşme tarihinden itibaren 2 ay sonra başlanılması ve 24 ayda 12 eşit taksitle ödenmek üzere satışı yapılacaktır.

İlçe Mahalle Ada Parsel Yüzölçüm

(m²) Nitelik İmar Durumu 2026 Yılı

Muhammen

Satış Bedeli Geçici

Teminat Bedeli İLKADIM TOYBELEN 15034 5 2.495,63 Arsa E:1.00-

Yençok:2 kat Akaryakıt ve Servis İstasyonu 150.000.000,00 ₺ 4.500.000,00 ₺



2- İhale Şartnamesi, Samsun Büyükşehir Belediyesi Emlak ve İstimlâk Dairesi Başkanlığı/Emlak Şube Müdürlüğünden ücretsiz temin edilir.

3- Bahse konu İhale; 26.11.2026 tarihinde, Perşembe Günü Saat 14.30'da Kale Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi No:2 İlkadım / SAMSUN adresinde bulunan Samsun Büyükşehir Belediyesi Meclis Binasının 1.Katındaki Toplantı Salonunda, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 36. maddesi gereğince Kapalı Teklif Usulü ile yapılacaktır.

4- Teklif verecek şahıs/firmalar, ayrıntılı bilgi için Samsun Büyükşehir Belediyesi Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığına şahsen veya 0362 431 60 90/2345-2346-2349-2340 no.lu telefonlar ile başvuruda bulunabileceklerdir.

5-İhaleye Katılacak Olanlardan İstenecek Belgeler:

A. İstekli gerçek kişi ise:

a. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

b. İkametgâh Belgesi (İlçe Nüfus Müdürlüğünden veya e-devlet üzerinden alınacaktır.)

c. İhaleye girecek kişinin noter onaylı imza beyannamesinin aslı (Noterde tanzim edilecektir.)

d. Adres Beyannamesi (Belediyemizin Emlak Şube Müdürlüğü'nde tanzim edilecektir.)

e.İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunanın noter tasdikli vekâletnamesi ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza beyannamesinin aslı (Noterde tanzim edilecektir.)

f. Geçici teminat (2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nda belirtilen geçici teminat olarak kabul edilen değerler-Belediyemiz Gelirler Şube Müdürlüğü veznesine yatırılarak makbuz alınacaktır.)

g. İhaleye katılanın Büyükşehir Belediyesine problemli borcu ve ilişiği olmadığına dair belge (Belediyemizin Gelirler Şube Müdürlüğü'nde tanzim edilecektir.)

h.2886 sayılı D.İ.K'e göre ihalelere katılmaktan yasaklı ve cezalı olmadığına dair belge (Belediyemizin Emlak Şube Müdürlüğünden tanzim edilecektir.)

ı. Yer Görme Belgesi ve Taahhütname (Belediyemizin Emlak Şube Müdürlüğünden tanzim edilecektir.)

B. İstekli tüzel kişi ise:

a. Ticaret Odası'ndan veya diğer resmi makamdan şirketin siciline kayıtlı ve halen faaliyette olduğuna dair belge

b. Şirketin adına ihaleye girecek kişi veya kişilerin bu şirketin vekili olduğuna dair noter onaylı vekâletnamenin ve imza sirkülerinin aslı

c.Tebligat için adres göstermesi, telefon bildirmesi

d. Geçici teminat (2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nda belirtilen geçici teminat olarak kabul edilen değerler-Belediyemiz Gelirler Şube Müdürlüğü veznesine yatırılarak makbuz alınacaktır.)

e. İhaleye katılanın Büyükşehir Belediyesine problemli borcu ve ilişiği olmadığına dair belge (Belediyemizin Gelirler Şube Müdürlüğü'nde tanzim edilecektir.)

f. 2886 sayılı D.İ.K'e göre ihalelere katılmaktan yasaklı ve cezalı olmadığına dair belge (Belediyemizin Emlak Şube Müdürlüğünden tanzim edilecektir.)

g. Yer Görme Belgesi ve Taahhütname (Belediyemizin Emlak Şube Müdürlüğü'nde tanzim edilecektir.)

C. Ortak girişim ise:

Ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya kişilerin her birinin (A) ve (B) fıkralarında belirtilen esaslara göre ayrı ayrı hazırlayacakları belgeler.



6-Kapalı Teklif Usulüne göre ihalede; teklifler ilanda belirtilen saate kadar, sıra numaralı alındılar karşılığında İhale Komisyonu Başkanlığına (Samsun Büyükşehir Belediyesi Meclis Binası Kale Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi No:2 İlkadım / SAMSUN adresinde bulunan İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı Yazı İşleri ve Kararlar Şube Müdürlüğüne) verilir. Alındı numarası zarfın üzerine yazılır. Ayrıca istekliler ilanda belirtilen ihale saatine kadar Komisyon Başkanlığına ulaşmış olmak şartıyla 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 37. madde hükümlerine uygun olarak düzenleyecekleri teklifleri iadeli taahhütlü bir mektupla da gönderebilirler. Bu takdirde dış zarfın üzerine Komisyon Başkanlığının adresi Samsun Büyükşehir Belediyesi Meclis Binası (Kale Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi No:2 İlkadım / SAMSUN) ile hangi işe ait olduğu, isteklinin adı, soyadı ve açık adresi yazılır. Posta ile gönderilecek tekliflerin ilanda belirtilen ihale saatine kadar Komisyon Başkanlığına ulaşması şarttır. Posta ile göndermelerde olabilecek gecikmeler kabul edilmez. Komisyon Başkanlığına verilen teklifler herhangi bir sebeple geriye alınamaz ve teklif sahibi ihalede hazır bulunmadığı takdirde ve posta ile gönderilen veya teslim alınan dosyalarda bulunan teklifler son ve kesin teklif olarak kabul edileceği ilan olunur.

Basın No: ILN02588651

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