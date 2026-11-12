ORDU 1. AİLE MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C. ORDU 1.AİLE MAHKEMESİ



İLAN METNİ

ESAS NO : 2024/287 Esas 09/11/2026

DAVACI: TUBA YALÇIN (170******78)

DAVALI: GAZİ YALÇIN (245*****248)

Davacı Tuba YALÇIN ile davalı Gazi YALÇIN arasında mahkememizin 2024/287 Esas sayılı dosyası ile görülmekte olan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma) davasının 14/05/2026 tarihli duruşmasının 2 numaralı ara kararı ile davacı Tuba Yalçın'a duruşma gününün ilanen tebliğine karar verildiğinden;

Duruşma günü olan 08/12/2026 günü saat 09:15'de duruşmaya gelmediğiniz veya gelip de davayı takip etmediğiniz takdirde dosyanın işlemden kaldırılacağı, duruşmaya gelmediğiniz takdirde diğer tarafın yargılamaya devam etmek istemesi durumunda yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz ve diğer tarafın muvafakatiniz olmadan iddia ve savunmasını genişletebileceği yahut değiştirebileceği, tahkikatın sona erdiği duruşmada sözlü yargılamaya geçileceği, sözlü yargılama için duruşmanın ertelenmesi hâlinde tarafınıza ayrıca davetiye gönderilmeyeceği ve 6100 sayılı HMK'nın 150. maddesi hükmü saklı kalmak kaydıyla, yokluğunuzda hüküm (Nihai Karar) verileceği hususları tarafınıza İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.(6100 sayılı HMK md. 147/2).

Basın No: ILN02592046

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