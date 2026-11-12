T.C. KOCAELİ 3. SULH HUKUK MAHKEMESİ



ESAS NO : 2025/741 Esas

DAHİLİ DAVALI: ZÜBEYDA AKTAŞ

Mahkememizce yurtdışı ikametgah adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup,yapılan çağrılara cevap vermediğiniz belirtilerek tebligat mahkememize iade edilmiştir. Tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Durusma Günü: 13/01/2027 günü saat:14:40'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, aksi taktirde yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, dava dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

Basın No: ILN02592109

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