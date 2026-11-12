T.C.HALFETİ SULH HUKUK MAHKEMESİ

ESAS NO : 2024/150 Esas

MİRASÇI : MUSTAFA ŞAHİN -T.C. 29879419256 - ŞANLIURFA ili, HALFETİ ilçesi, AŞAĞIGÖKLÜ mah/köy, 7 Cilt, 24 Aile sıra no, 76 sırada nüfusa kayıtlı, ŞEYHO ve HADİCE oğlu/kızı, 01/01/1975 dogumlu,

Vasiyetname Açılması (Noter) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkemenizce adresinize çıkartılan tebligatların iade edilmesi, tarafınıza tebligat yapılamaması nedeniyle duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Durusma Günü: 22/01/2027 günü saat: 10:10'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız veya kendisini bir vekille temsil ettirmesi, belirlenen gün ve saatte mazeretsiz bir şekilde duruşmaya gelmediği, kendisini bir vekille de temsil ettirmediği takdirde yargılamaya yokluğunda devam edileceği ve yokluğunda hüküm verileceği hususunun dava dilekçesi ile duruşma gün ve saatinin ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra davalıya tebilğ olunmuş sayılacağı, duruşma gün ve saatinin davetiye ile tebliği yerine kaim olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

Basın No: ILN02591851

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