GAZİANTEP 15. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

GAZİANTEP 15. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ



ESAS NO : 2024/239 Esas

İLAN

Dava konusu Gaziantep İli, Şehitkamil İlçesi, Büyükpınar Köyü (sammezrası), Derebağ Mevkiinde bulunan 951, 952, 953, 954, 967 parsellerde bulunan ve batısı yola bakan taşınmaz hakkında TMK'nın 713. Maddesi 4. Ve 5. Fıkraları uyarınca zilyetlik iddiasının olup olmadığı hakkında ilan yapılmasına karar verilmiş olup, zilyetlik iddiası bulunanların yazılı olarak mahkemeye başvuru yapmaları gerektiği, başvuru yapılmaması halinde yargılamanın hak sahiplerinin yokluğunda mahkememizin2024/239 Esas sayılı dosyası üzerinden yürütülerek karara bağlanacağı ilan olunur. 06/11/2026

Basın No: ILN02591782

#ilan.gov.tr