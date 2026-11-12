DÜZİÇİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

KAT KARŞILIĞI İNŞAAT YAPIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Osmaniye İli Düziçi Belediye Başkanlığından:

1 - İHALE KONUSU:

Mülkiyeti Düziçi Belediye Başkanlığına ait olan, Osmaniye ili, Düziçi ilçesi, İrfanlı Mahallesi, Cemal Algan Caddesi, 3045 ada 1 parsel numaralı taşınmaz üzerine kat karşılığı olarak 23 adet iş yeri inşa edilmesi işi, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 35/a maddesine göre kapalı teklif usulü ile Belediyeye bırakılacak bağımsız bölümlere ilave olarak belirlenen muhammen bedelin artırımı suretiyle ihale edilecektir.

2 - İHALE KONUSU İŞİN YAPILACAĞI TAŞINMAZ:

İLİ İLÇESİ MAHALLESİ /CADDESİ ADA PARSEL TOPLAM ARSAALANI (m²) TOPLAM İNŞAATALANI (m²) OSMANİYE DÜZİÇİ İRFANLI MAHALLESİ,CEMAL ALGAN CADDESİ 3045 1 2.586,52 3.606,74

3 - İHALENİN NEREDE, HANGİ TARİH VE SAATTE YAPILACAĞI:

İhale, 25.11.2026 tarihinde Çarşamba günü, saat 10:00 'da, Düziçi Belediye Başkanlığı, Belediye hizmet binası adresinde bulunan Belediye Encümen Salonunda yapılacaktır.

4 - ŞARTNAMENİN ALINACAĞI YER:

İhale şartnamesi, Düziçi Belediye Başkanlığı hizmet binasında bulunan Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden 500 TL bedel karşılığında temin edilebilecektir. (İhale dosyası istekli veya isteklinin vekillerine verilir.)

5 - İŞİN NİTELİĞİ, NEVİ VE MİKTARI:

Düziçi ilçesi İrfanlı Mahallesi, Cemal Algan Caddesi, 3045 ada, 1 parsel numaralı taşınmaz üzerine kat karşılığı olarak iş yerleri inşa edilecektir. Paylaşım, bağımsız bölüm net alanları toplamı baz alınarak, toplam inşaat alanının yaklaşık %34,5'una denk gelen, işbu şartnamenin eki olan mahal listesinde Belediye sütununda işaretli bağımsız bölümlerin idareye bırakılması suretiyle yapılacaktır.

İhale, Belediyeye bırakılacak bağımsız bölümlere ilave olarak teklif edilecek nakit 30.000,00 Türk Lirasını en yüksek teklif eden istekli üzerinde bırakılacaktır. Belediyeye bırakılacak bağımsız bölümler üzerine teklif edilecek nakdin muhammen bedeli 30.000,00 TL'dir. İhale sonucu ortaya çıkan ihale bedeli, ita amiri onayından sonra 2886 sayılı Kanun'da belirtilen süreler içerisinde peşin olarak ödenecektir.

Tüm bir bütünlük içerisinde yürütülecektir. İdarenin onayı ile vaziyet planında (bina yerleşimleri vb.) değişiklik yapılabilecektir. İdarenin uygun görüşü ile proje tatbiki sırasında ve sözleşme süresince meydana gelebilecek uygulama imar planı değişikliklerinden kaynaklı emsal değişikliklerinin uygulanması sırasında belirtilen vaziyet planı, idarenin onayı ile yapılacak istişare sonucunda değiştirilebilecektir. Mahal listesinde belirtilen Belediyeye bırakılacak bağımsız bölüm sayısı ve net alanları bu değişikliklerle azaltılamaz. Emsal artışı olduğu takdirde Belediye, alınan bağımsız bölüm oranı ile ihale bedeline göre pay alacaktır.

Yüklenici, tüm bölümlerde teknik şartnameye uygun 1. sınıf malzeme kullanacak olup kendi payına düşen kısımlar ve çevre düzenlemelerinde kullandığı malzemelerin (vitrifiye, tesisat, elektrik, yer döşemesi vb.) aynısını Belediye payına düşen kısımlarda ve çevre düzenlemelerinde de kullanacaktır.

6 - TAHMİNİ BEDEL VE GEÇİCİ TEMİNAT BEDELİ:

Toplam inşaat alanına göre inşaat bedeli, çevre düzenleme bedeli ve tefrişat bedeli toplamı yaklaşık maliyet bedeli olarak alınmış olup buna göre;

Yaklaşık maliyet: 71.427.312,00 TL

71.427.312,00 TL Arsa bedeli: 65.250.000,00 TL

65.250.000,00 TL Muhammen bedel: 30.000,00 TL

30.000,00 TL Toplam yaklaşık maliyet: 136.707.000,00 TL

Geçici teminat bedel; yaklaşık maliyet + arsa bedeli + muhammen bedel toplamının %3'ü olan; 4.101.219,36TL'dir.

7 - İHALEYE GİREBİLME ŞARTLARI:

İhaleye katılacak gerçek ve tüzel kişi veya kişilerin aşağıdaki belgeleri vermesi ve geçici teminatı yatırması gerekir.

A. İkametgâh belgesi (Tüzel kişiler için D/a bendindeki belgenin verilmesi yeterlidir.)

B. Tebligat için Türkiye'de adres göstermesi.

C. Gerçek kişilerin T.C. kimlik numarasını, tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasını bildirmeleri.

D.

a. Özel hukuk tüzel kişileri için tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış sicil kayıt belgesi.

b. Gerçek kişiler için ticaret veya sanayi odası veya esnaf ve sanatkârlar odası siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge.

c. Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin her birine ait D/a ve D/b bentlerinde belirtilen esaslara göre temin edilecek belgeler.

E. İhalenin ilan edildiği yıla ait noter tasdikli imza sirküleri.

a. Gerçek kişi olması halinde imza sirküleri.

b. Tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirküleri veya vekâletname ile imza sirküleri.

c. Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin E/a ve E/b bentlerindeki esaslara göre temin edecekleri belgeler.

F. İsteklinin şirket olması halinde şirket tüzüğü ile şirket ortaklarını, hisse oranlarını ve görevlerini belirten belge.

G. İstekliler adına vekâleten ihaleye katılma söz konusu ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin ihalenin yapıldığı yıla ait noter tasdikli vekâletnameleri ve noter tasdikli imza sirküleri.

H. İhale şartname bedelinin ödendiğine dair makbuz.

I. İşe ait şartnamenin 10. maddesinde yazılı geçici teminatın yatırıldığını gösteren makbuz.

J. İsteklilerin ortak girişim olması halinde bu şartnameye ekli örneğe uygun olarak hazırlanmış noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalanmış ortaklık sözleşmesi.

K. İsteklinin vergi borcu olmadığına dair vergi dairesinden ihalenin yapılacağı yılda alınmış belge.

L. İsteklinin prim borcu olmadığına dair SGK'dan ihalenin yapılacağı yılda alınmış belge.

M. İhale konusu taşınmazın yerinde görüldüğünü belirtir idareden temin edilecek "Yer Gördü Belgesi".

N. İşe ait şartnamenin eki örneğe ve 11. maddede belirtilen şartlara uygun olarak hazırlanmış teklif mektubu.

O. İşe ait şartnamenin 8. maddesinde belirtilen iş deneyimine sahip olduğuna dair belge.

P. İhalelere katılmaktan yasaklı olmadığına dair beyanname.

Q. İhale konusu iş kapsamında işin devamı süresince aşağıda belirtilen personeli istihdam edeceğine dair taahhütname. (Yüklenici, idarenin izni ile inşaat yapım işini alt yüklenicilere yaptırabilir. Bu durumda teknik personel bildirimini alt yüklenici verecektir.)

1 adet en az 5 yıl deneyimli inşaat mühendisi (şantiye şefi).

1 adet en az 5 yıl deneyimli mimar.

1 adet en az 5 yıl deneyimli makine mühendisi.

1 adet en az 5 yıl deneyimli elektrik mühendisi.

1 adet en az 3 yıl deneyimli inşaat teknikeri.

1 adet en az 3 yıl deneyimli harita mühendisi.

8 - YETERLİK DEĞERLENDİRMESİ:

Yeterlik değerlendirmesi Belediye Encümenince (İhale Komisyonu) yapılacaktır. İhalede yeterlik alabilmek için 7 inci maddede belirtilen belgelerin asıllarının veya noter tasdikli suretlerinin eksiksiz olarak ve kapalı zarf içinde, Düziçi Belediye Başkanlığı Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne hitaben yazılacak dilekçeye ekli olarak ihale tarihinden en geç bir gün önce 24/11/2026 Salı günü mesai bitimine kadar alındı karşılığı müdürlük Emlak İstimlak Müdürlüğüne verilmesi gerekir. Değerlendirme sonucunda yeterlik alan istekliler ihale saatinde, bütün isteklilerin huzurunda Belediye Encümeni (İhale Komisyonu) tarafından açıklanacaktır. Yeterlik müracaatında bulunmayan veya yeterlik alamayan isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılarak teklif zarfları açılmadan ve başkaca herhangi bir işleme tabi tutulmadan kendilerine iade edilecektir. Yeterlik alan isteklilerin teklifleri değerlendirmeye alınacaktır.

9 - YETERLİLİK KRİTERLERİ:

1. İlan tarihinden sonra temin edilmiş, tarih, sayı ve banka kaşesini ihtiva eden çift imzalı ve Genel Müdürlükten teyitli kullanılmamış nakit kredisi veya kullanılmamış teminat mektubu kredisini veya serbest mevduatını gösterir yerli veya yabancı bankalardan alınacak belgeler (banka referans mektubu). İsteklinin bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayrinakdi kredisi ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatının bahse konu işin yaklaşık maliyetinin %10'undan az olmaması gerekir. Yukarıdaki kriter, mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunulmak suretiyle de sağlanabilir. İş ortaklığında ortaklardan biri, birkaçı veya tamamı tarafından ortaklık oranına bakılmaksızın bu yeterlik kriteri sağlanabilir.

2. İlan tarihinden geriye doğru son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu işe benzer işlerdeki deneyimini gösteren tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesi; takribi bedelin %50'sinden az olmamak kaydıyla ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren, 11.06.2011 tarih ve 27961 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan, 17.06.2011 tarih ve 27967 sayılı Resmî Gazete'de düzeltme yapılmış olan "Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları" Tebliği'nde yer alan B II ve B III grubu işleri yaptığına dair iş deneyimini gösteren belge. (İsteklinin ortak girişim olması halinde ortaklardan birinin istenen şartları sağlaması durumunda diğer ortaktan ayrıca iş deneyimi aranmaz.)

Mühendis veya mimarların aldıkları lisans eğitimine uygun iş deneyimi olarak mezuniyet belgelerini sunmaları durumunda;

a) İş deneyimi bulunmayan mühendis veya mimarların, toplam süresi on beş yılı geçmemek kaydıyla mezuniyetlerinden sonra geçen her yıl için Kamu İhale Kanunu'nun 62. maddesinin birinci fıkrasının (h) bendinde belirtilen tutar kadar iş deneyimi dikkate alınır.

b) İş deneyimi bulunan mühendis veya mimarların, on beş yıllık sınırlamaya tabi tutulmaksızın mezuniyetlerinden sonra geçen her yıl için Kanunun 62. maddesinin birinci fıkrasının (h) bendinde belirtilen tutar kadar iş deneyimi dikkate alınır.

3. İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait bilançosu veya gerekli bölümleri ya da bunlara eşdeğer belgeleri ibraz etmesi gerekir. Bu belgelerin serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından onaylı olması gerekmektedir.

a) Cari oranının (dönen varlıklar / kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması.

b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar / toplam aktif) en az 0,15 olması.

c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50'den küçük olması.Bu üç kriter birlikte aranır. (İsteklinin ortak girişim olması halinde ortaklardan birinin istenen şartları sağlaması durumunda diğer ortaktan önceki yıla ait bilançosu veya gerekli bölümleri ya da bunlara eşdeğer belgeleri aranmaz.)

10 - UYGULANACAK İHALE USULÜ:

İhale, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 35/a maddesine göre kapalı teklif usulü ile Belediyeye bırakılacak bağımsız bölümlere ilave olarak belirlenen muhammen bedelin artırımı suretiyle yapılacaktır.

11 - TEKLİFLERİN HAZIRLANMASI:

Teklifler yazılı olarak şartnamede belirtilen usule uygun şekilde hazırlanacaktır.

12 - TEKLİFLERİN VERİLMESİ:

Teklifler, ilanda belirtilen saate kadar sıra numaralı alındılar karşılığında Düziçi Belediye Başkanlığı Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne verilecektir. Alındı numarası zarfın üzerine yazılacaktır. Teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. Bu takdirde dış zarfın üzerine idarenin adresi ile hangi işe ait olduğu, isteklinin adı ve soyadı ile açık adresi yazılır. Posta ile gönderilecek tekliflerin ilanda belirtilen saate kadar idareye ulaşması şarttır. Postadaki gecikme nedeniyle işleme konulmayacak tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tespit edilir. İdareye verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz. Saat ayarında Türkiye Radyo ve Televizyon (TRT) İdaresinin saat ayarı esastır.

13 - ARTIRIM TEKLİFLERİ:

Teklifler, ihale dosyasındaki teklif mektubu örneği ile sunulacak olup bunun dışındaki teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır. İhale komisyonunca oturumda hazır bulunan isteklilerden teklif alınması aşamasında bedel artırımı, ihale komisyonunun belirleyeceği asgari artırım dilimleri üzerinden yapılacaktır. İhale, muhammen bedeli en fazla artıran istekli üzerinde bırakılacaktır.

14 - İDARENİN YETKİSİ:

Düziçi Belediye Başkanlığı ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Belediye Encümeni, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 29. maddesi gereğince ihaleyi yapıp yapmamakta ve en uygun teklifi tespit etmekte serbesttir.

Basın No: ILN02589550

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