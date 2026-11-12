T.C. AKSARAY 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ



ESAS NO : 2026/151 Esas

DAVALILAR : ZEYNEP KAYA - 675*****602 - Battal Kızı, 1951 doğumlu, LELYSTRAAT 14 4142 ZH LEERDAM / HOLLANDA KRALLIĞI

Davacı tarafından aleyhinize açılan Aksaray İli Merkez İlçesi Tatlıca Köyü 1254 Parselde kayıtlı taşınmazdaki ev ve müştemilatı, kayıt damı, Ahır, Samanlık, Çardak, Kümes, Su kuyusu, bir çok sayıda bağ ile meyveli ve meyvesiz ağaçlar, avlu duvarı ve avlu içi zemini vs. parsel üzerinde bulunan her türlü yapı ve bitkinin mülkiyetinin (muhdesatın aidiyetinin) (Ramazan Kaya mirasçılarına) müvekkillere aidiyetinin tespiti davasının yapılan yargılamasında;

Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

28/01/2027 tarihi saat 09:00'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde H.U.M.K.'nun 3156 sayılı yasa ile değişik 213/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, Dava Dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

Basın No: ILN02592850

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