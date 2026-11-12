ADANA GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. ADANA GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ



2025/1024 ESAS

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/1024 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Adana İl, Çukurova İlçe, KABASAKAL Mahalle/Köy, 14804 Ada, 10 Parsel, A BLOK 3.KAT 16 NOLU BB. Nolu Bağımsız Bölümde kayıtlı taşınmaz tam hisse ile malik adına kayıtlıdır. a) **Parselin konumu ve özellikleri:** Bağımsız bölümün bulunduğu parsel 129058 nolu sokakla 129080 nolu sokağın kesiştiği kavşakta, Adana Çukurova Görsel Sanatlar Lisesinin ~360 m.kuzeybatısında, Kabascalık Mezarlığının ~700 m. doğusunda yer almakta olup, şehrin önemli ana arterlerinden olan Prof. Necmettin Erbakan Bulvarına ~80 m. mesafededir. Söz konusu parsel geometrik şekli itibariyle dikdörtgeni andırmakta olup, topoğrafik olarak düz arazi niteliğindedir. Sitenin girişi 129058 nolu sokaktan sağlanmaktadır. Parsel üzerinde betonarme karkas sistemle yapılmış üç adet blok bulunmaktadır. Sitenin etrafi ihata duvarıyla çevrilerek çevre düzenlemesi yapılmıştır. Açık otoparkı, oyun alanları ve yüzme havuzu mevcuttur ancak havuz bu gün için kullanılamaz durumdadır.Mevki itibariyle apartman tipi konutların ve boş arsaların yoğunlukta olduğu bir mıntıkadayer almaktadır. Şehir merkezine, sosyal, kültürel ve idari merkezlere ulaşım kolaydır. Elektrik, yol,çiğge suyu ve kalmazayları b) Ana binanın özelliği: Dava konusu bağımsız bölümün bulunduğu bina betonarme karkassistemle bodrum kat, zemin kat 14 normal kat ve 1 çekme katlı yapılmıştır. IV/A grubu yapı sınıfındadır. Binanın her katında 4 mesken bulunmakta olup çift asansörlüdür. Giriş kapısı camlı alüminyum kapı, girişi mermer, dış cephesi sıvalı ve boyalıdır.Bağımsız bölümün özelliği:** Kar irtifakına esas mimari projesine göre dava konusu bağımsız bölümün genel brüt yapı alanı 112,50 m² dir. 1 Salon+mutfak, 3 oda, banyo, wc+lavabo, balkon, antre ve holden meydana gelmektedir. Döşeme kaplamaları seramik ve laminant parke, duvarları plastik boya, tavanı alçı kartonpiyerli ve plastik boyalı, iç kapıları panel kapı, dış kapısı çelik kapı, pencere doğramaları pvc, dolapları mdf esaslı ankastre dolap, ıslak hacimleri seramiktir. Taşınmazın ısıtılması kat kaloriferiyle sağlanmakta olup, doğal gaz tesisatıdır. Efektif yıpranma oranının % 4 olduğu görüşüne varılmıştır.

Adresi : Kabasakal Mahallesi Prof. Dr. Necmettin Erbakan Bulvarı, No: 473/1 Diamondland Verse Sitesi A Blok Kat: 3 DaireNo: 16 Çukurova Çukurova / ADANA

Yüzölçümü : 10.205,93 m2

Arsa Payı : 65500/10205930

İmar Durumu: Bilirkişi raporunda '' Çukurova ilçe belediyesi imar planı dahilinde bulunmaktadır. E: 1.60 , TAKS: 0.60 , ayrık nizam, Tic.+Konut alanında kaldığı ilgili belediyenin resmi web sitesinden öğrenilmiştir. '' olarak belirtilmiştir.

Kıymeti : 5.056.068,41 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler: Diğer : TAŞINMAZ TAPU TAKYİDATINDAKİ GİBİDİR

Diğer : Malik bizzat gelmeden tasasrrufi işlem yapılamaz.(Elektronik sistem üzerinden yukarıda belirtiğim hisselerim üzerine tapu müdürlüğüne bizzat gitmeden tasarrufu işlem yapılmamasına yönelik belirtmenin tesis edilmesini, bu belirtme kaldırılmadan hissem üzerinde hiçbir şekilde vekaleten işlem yapamayacağımı, bu belirtmenin mahkemeler, icra müdürlükleri ,şe diğer kamu kurumlarından gelen taleplerin karşılanmasına engel teşkil etmediğini ve bu belirtmenin kaldırılması için bizzat talebimin olması gerektiğini bildiğimi, belirtmenin tüm sonuçlarını kabul ettiğimi kabul ve taahhüt ederim.)

Kira Şerhi : '' 0.01- TL bedel karşılığında kira sözleşmesi vardır. ( 13/06/2023 tarih kira başlangıç tarihli, 99 yıllığına Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. lehine '' lehtar olarak TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ görünmektedir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 24/02/2027 - 11:30

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Bitiş Tarih ve Saati : 03/03/2027 - 11:30 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 24/03/2027 - 11:30

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Bitiş Tarih ve Saati : 31/03/2027 - 11:30

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

Basın No: ILN02592103

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