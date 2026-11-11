YALOVA 5. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C. YALOVA 5. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ



ESAS NO : 2026/274 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

1-TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM ANONİM ŞİRKETİ tarafından 54 KV (GEMLİK-FORD) BRŞ.N. - AKSA AKRİLİK Enerji İletim Hattı'nın güzergahına isabet eden taşınmazlar ile ilgili olarak mülkiyet ve irtifak hakkı kurulması amacıyla TEİAŞ Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu'nun 29.04.2014 tarih ve 8-181 sayılı kararı ile kamu yararı kararı alındığı, kamu yararı kararının Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı'nın 21.05.2014 tarih ve 772-7238 sayılı kararı ile onaylanarak kesinleştiği, 2942 sayılı yasanın 30. maddesi uyarınca aşağıdaki dosya davalılarına irtifak ve direk yeri mülkiyetinin devri için talepte bulunulduğu, ancak davacı idare ile aşağıdaki dosya davalıları arasında uzlaşma sağlanamadığı, bu nedenle dava konusu taşınmazların kamulaştırma bedellerinin tespiti ile kamulaştırılan yerin davacı idare adına tescili için Hakimliğimizde dava açılmıştır. Kamulaştırma kanunun 10.maddesi uyarınca kamulaştırma belge özetlerinin ilanına karar verilmiştir.

2-Dava konusu taşınmazlar;İL :YALOVA,

Sıra İlçe Mevki Ada Parsel Kam. Alan Vasfı Taşınmaz Malikleri 1 Çiftlikköy Kılıçköy 229 5 1.661,01 m2 'lik irtifak hakkı ve 194,25 m2 direk yeri Tarla 1-ECEMSU TAŞKAN

2-FAYİK SÖZERİ

3-İLHAN BAYRAKTAR

4-SAMİ SÖZERİ

5-SİNAN TAŞKAN

6-ŞEFİKA AKGÜN 2 Çiftlikköy Kılıçköy 229 6 168,41 m2 irtifak hakkı ve 61,75 m2 direk yeri Tarla 1-ECEMSU TAŞKAN

2-FAYİK SÖZERİ

3-İLHAN BAYRAKTAR

4-SAMİ SÖZERİ

5-SİNAN TAŞKAN

6-ŞEFİKA AKGÜN

3-Taşınmaz malikleri, ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal ve adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabileceklerdir.

4- 30 gün içerisinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların ve yürütmenin durdurulması kararını aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde kamulaştırma işlemi kesinleşecek ve mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmazın mal mülkiyeti davacı idare adına tescil edilecektir.

5-Mahkememizce tespit edilecek kamulaştırma bedeli Yalova Vakıflar Bankası Şubesine veya Yalova Ziraat Bankası Şubesine bloke edilerek, karar verildiğinde ve bu karar kesinleştiğinde maliklere ödenecektir.

6-Yukarıda dosya numarası yazılı dosyaların ön inceleme duruşması 15.12.2026 günü saat 10.00 'dan itibaren Yalova 5.Asliye Hukuk Mahkemesi duruşma salonunda yapılacaktır.

7-Davalıların konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delilleri tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkemeye yazılı olarak bildirmeleri gerekmektedir.

8-Davalıların davayı bizzat veya temsilcileri aracılığı ile takip etmeleri aksi takdirde yargılamanın yokluklarında yapılarak karar verileceği 2942 sayılı kanunun 10.maddesi uyarınca kamuoyuna ilanen duyurulur.

Basın No: ILN02590044

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