MİLAS SULH HUKUK MAHKEMESİ SATIŞ MEMURLUĞU

T.C. MİLAS (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU



2025/14 SATIŞ

TAŞINMAZIN İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Ortaklığın satış suretiyle giderilmesine karar verilen taşınmaz satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/14 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

Taşınmazın Özellikleri : Muğla İl, Milas İlçe, Bahçeburun Mahalle 104 Ada, 151 Parsel, Taşınmaz tarla niteliğinde

Yüzölçümü : 5.002,73 m2

İmar Durumu :Satış ilanında mevcuttur.

Kıymeti : 5.002.730,00 TL

KDV Oranı : %10

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 04/12/2026 - 10:09

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Bitiş Tarih ve Saati : 11/12/2026 - 10:09 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 04/01/2027 - 10:09

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Bitiş Tarih ve Saati : 11/01/2027 - 10:09

Taşınmazın Özellikleri : Muğla İl, Milas İlçe, Bahçeburun Mahalle 102 Ada, 181 Parsel, Taşınmaz zeytinlik niteliğinde.

Yüzölçümü : 6.891,47 m2

İmar Durumu : Satış ilanında mevcuttur.

Kıymeti : 1.722.867,50 TL

KDV Oranı : %10

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 04/12/2026 - 11:20

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Bitiş Tarih ve Saati : 11/12/2026 - 11:20 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 04/01/2027 - 11:20

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Bitiş Tarih ve Saati : 11/01/2027 - 11:20

Özellikleri : Muğla İl, Milas İlçe, Bahçeburun Mahalle 102 Ada, 179 Parsel Taşınmaz zeytinlik niteliğinde.

Yüzölçümü : 6.823,04 m2

İmar Durumu : Satış ilanında mevcuttur.

Kıymeti : 1.705.760,00 TL

KDV Oranı : %10

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 04/12/2026 - 13:45

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Bitiş Tarih ve Saati : 11/12/2026 - 13:45 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 04/01/2027 - 13:45

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Bitiş Tarih ve Saati : 11/01/2027 - 13:45

Basın No: ILN02590054

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