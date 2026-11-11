MİLAS SULH HUKUK MAHKEMESİ SATIŞ MEMURLUĞU
2025/14 SATIŞ
TAŞINMAZIN İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Ortaklığın satış suretiyle giderilmesine karar verilen taşınmaz satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/14 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
Taşınmazın Özellikleri : Muğla İl, Milas İlçe, Bahçeburun Mahalle 104 Ada, 151 Parsel, Taşınmaz tarla niteliğinde
Yüzölçümü : 5.002,73 m2
İmar Durumu :Satış ilanında mevcuttur.
Kıymeti : 5.002.730,00 TL
KDV Oranı : %10
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 04/12/2026 - 10:09
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Bitiş Tarih ve Saati : 11/12/2026 - 10:09
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 04/01/2027 - 10:09
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Bitiş Tarih ve Saati : 11/01/2027 - 10:09
Taşınmazın Özellikleri : Muğla İl, Milas İlçe, Bahçeburun Mahalle 102 Ada, 181 Parsel, Taşınmaz zeytinlik niteliğinde.
Yüzölçümü : 6.891,47 m2
İmar Durumu : Satış ilanında mevcuttur.
Kıymeti : 1.722.867,50 TL
KDV Oranı : %10
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 04/12/2026 - 11:20
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Bitiş Tarih ve Saati : 11/12/2026 - 11:20
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 04/01/2027 - 11:20
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Bitiş Tarih ve Saati : 11/01/2027 - 11:20
Özellikleri : Muğla İl, Milas İlçe, Bahçeburun Mahalle 102 Ada, 179 Parsel Taşınmaz zeytinlik niteliğinde.
Yüzölçümü : 6.823,04 m2
İmar Durumu : Satış ilanında mevcuttur.
Kıymeti : 1.705.760,00 TL
KDV Oranı : %10
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 04/12/2026 - 13:45
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Bitiş Tarih ve Saati : 11/12/2026 - 13:45
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 04/01/2027 - 13:45
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Bitiş Tarih ve Saati : 11/01/2027 - 13:45
Basın No: ILN02590054
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