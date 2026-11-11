T.C. İSTANBUL 25. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

ESAS NO : 2023/55 Esas

KARAR NO : 2026/156 Karar

Davacı Zeynep Öztürk tarafından davalılar Ali Haydar Coşkun ve diğerleri aleyhine mahkememizde açılan Vasiyetnamenin Tenfizi davasının yapılan açık yargılaması sonucu 31/03/2026 tarihinde karar verilmiş ve verilen karar davalı Ali Haydar Coşkun'a tebliğ edilemediğinden Tebligat Kanunu 28. Madde uyarınca hükmün ilanen tebliği gerekmiştir.

HÜKÜM : 31/03/2026 tarihli ilam ile; Davanın kabulüne, Kadıköy 14.Noterliğinin 25/04/2021 tarih 10547 yevmiye numaralı muris Fatma Coşkun'un vasiyetnamesinin tenfizine, Buna göre; muris adına kayıtlı İstanbul, Kadıköy, Bostancı Mah. 1146 ada, 5 parsel, 11 katlı çatı arası olan betonarme bina ve arsası vasıflı gayrimenkuldeki 7.kat 21 nolu bölümde muris Fatma Coşkun adına kayıtlı 1/4 hissesinin iptali ile davacı Zeynep Öztürk adına tesciline dair istinaf yolu açık olmak üzere karar verilmiş olup, hüküm özetinin ilan tarihinden itibaren bir haftalık süre sonunda davalı Ali Haydar Coşkun'a tebliğ edilmiş sayılacağı ilanen tebliğ olunur. 05/11/2026

Basın No: ILN02590636

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