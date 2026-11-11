GÖYNÜK 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C.GÖYNÜK 1.ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ



ESAS NO : 2025/381

KARAR NO : 2025/508

Davacı , TEİAŞ GENEL .MÜD. ile Davalılar , FATMA ALCAN, İLKER ALCAN, SAVAŞ DÖRTYOL arasında mahkememizde görülmekte olan Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil) davasında yapılan açık yargılaması sonunda;

Davanın KABULÜ İLE;

1-Bolu ili Göynük ilçesi Kilciler Köyü 132 ada 62 parsel sayılı taşınmazda 22/09/2025 tarihli Fen Bilirkişisi Soner Başarslan tarafından düzenlenen rapora ekli krokide "IR" harfi ile gösterilen 390,27 m² irtifak alanının takyidatlardan ari şekilde davacı TEİAŞ LEHİNE DAİMİ İRTİFAK HAKKI TESİSİNE VE TAPUYA TESCİLİNE, kararın infazında 22/09/2025 düzenleme tarihli Fen Bilirkişisi tarafından düzenlenen raporun ve ekli krokinin gözetilmesine,

2-Bolu ili Göynük ilçesi Kilciler Köyü 132 ada 62 parsel sayılı taşınmazda 22/09/2025 tarihli Fen Bilirkişisi Soner Başarslan tarafından düzenlenenrapora ekli krokide "IR" harfi ile gösterilen 390,27 m² irtifak alanının kamulaştırma bedelinin 20.510,06-TL olduğunun TESPİTİNE,

3-Taşınmaz üzerindeki İPOTEK, haciz vs takyidatın hükmedilen bedele yansıtılmasına karar verilmiştir.

Davacı TEİAŞ Vekili 17/04/2026 UYAP düzenlenme tarihli istinaf dilekçesi ile Mahkememiz 12/11/2025 tarih, 2025/381 esas 2025/508 karar sayılı kararının bedel yönünden müvekkil idare lehine kaldırılmasına karar verilmesini talep etmiştir.

Yapılan yargılama sırasında davalı İlker ALCAN'a yapılacak tebligata ilişkin her ne kadar Paris Başkonsolosluğu'na yazılmışsa da davalıya ulaşılamadığından davalıya gerekçeli karar ve davacı vekilinin istinaf dilekçesi İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.

Basın No: ILN02590163

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