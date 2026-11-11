T.C. BODRUM 6. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

İ L A N

DOSYA NO : 2024/534

KARAR NO : 2026/491

Dolandırıcılık suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 30/06/2026 tarihli ilamı ile 157/1. maddesi gereğince 1 YIL 15 GÜN HAPİS, 4.150,00 TL ADLİ PARA cezası ile cezalandırılan Ahmet ve Reyhan oğlu, İzmir ili, 10/01/1980 doğumlu, 47059174658 T.C. Numaralı, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, sanık Mehmet GÜVENTÜRK tüm aramalara rağmen bulunamamış, mahkememiz kararı tebliğ edilememiş, bu nedenle mahkememiz kararının ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Mahkememizin 30/06/2026 tarih, 2024/534 Esas ve 2026/491 sayılı kararının Hüküm Özeti;

" SANIK MEHMET GÜVENTÜRK YÖNÜNDEN;

1-Sanığın "Dolandırıcılık" suçunu işlediği mahkememizce sabit görüldüğünden, eylemine uyan 5237 sayılı TCK'nın 157/1. maddesi uyarınca aynı Yasanın 61/1. maddesindeki ölçütlerden suçun işleniş biçimi ve sanığın suç kastının ağırlığı ve meydana gelen zarar miktarı dikkate alınarak dikkate alınarak takdiren ve teşdiden 1 YIL 3 AY HAPİS ve 100 GÜN ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

2-Sanığa verilen cezanın sanığın geleceği üzerindeki olası etkileri göz önüne alınarak 5237 sayılı TCK'nın 62/1 maddesi gereğince cezadan takdiren 1/6 oranında indirim yapılarak 1 YIL 15 GÜN HAPİS ve 83 GÜN ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

3-Oluş ve kabule göre sanık hakkında başkaca kanuni veya takdiri arttırım ya da indirime yer olmadığına,

4-Sanığın sosyal, ekonomik ve diğer şahsi halleri gözönünde bulundurularak 83 gün birimi para cezasının 50 TL olarak belirlenmesi ile neticeten 4.150,00 TL ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

5-Sanığa verilen adli para cezasının miktarı ile sanığın mahkememizce tespit edilen ekonomik durumu, sanığın ödeme gücü ve şahsi halleri nazara alınarak, adli para cezasının ödenmesi için TCK.nun 52(4) maddesi uyarınca sanığa takdiren mehil verilmesine ve taksit yapılmasına yer olmadığına,

Sanığın neticeten 1 YIL 15 GÜN HAPİS ve 4.150,00 TL ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

6-Sanık hakkında 24.11.2015 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Anayasa Mahkemesi'nin 08.10.2015 tarih 2014/140 Esas, 2015/85 karar sayılı kararındaki iptal edilen hususlar gözetilerek,15/04/2020 gün ve 13100 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak aynı gün yürürlüğe giren 7242 sayılı Kanun'un 10. maddesi ile 5237 sayılı TCK'nın 53. maddesinde yapılan değişiklikte göz önünde bulundurularak 5237 sayılı TCK'nun 53/1-2-3. maddelerinin UYGULANMASINA,

7-Sanığın tekerrüre esas sabıkası bulunduğu anlaşılmakla şartları oluşmadığından oluşmadığından TCK 50, 51 ve CMK 231 maddesinin uygulanmasına yer olmadığına,

8-Sanığın İzmir 36. Asliye Ceza Mahkemesinin 2018/491 esas ve 2019/1133 karar sayılı ilamıyla hapis cezasına mahkum olduğu, kararın 23/11/2022 tarihinde kesinleştiği, 16/01/2024 tarihinde yerine getirildiği, kararın yerine getirilmesinden itibaren TCK m.58/2'de aranan süreler dolmadan yeniden kasıtlı bir suç işlediği anlaşılmakla verilen hapis cezasının TCK' nın 58 ve 5275 sayılı Kanunun 108 maddeleri gereğince MÜKERRİRLERE ÖZGÜ İNFAZ REJİMİNE GÖRE ÇEKTİRİLMESİNE, (2. Kez)

9-Sanık Mehmet Güventürk hakkında yapılan yargılamada sarfına neden olduğu tebligat gideri 240,00 TL, uzlaştırma gideri 650,00 TL, posta gideri 122,00 TL olmak üzere toplam 1.012,00 TL yargılama giderinin sanık Mehmet Güventürk'ten tahsili ile hazineye irat kaydına,

Dair, 5271 sayılı Kanunda 7499 sayılı Kanunun 19. maddesi ile yapılan değişiklik itibari ile 5271 sayılı CMK'nın 273. maddesi gereğince gerekçeli kararın tebliği tarihinden itibaren 2 hafta içerisinde mahkememize verilecek veya mahkememize gönderilmek üzere havale ettirilecek dilekçe ile veya tutanağa geçirilmek üzere zabıt katibine beyanda bulunmak suretiyle, sanığın ceza infaz kurumunda bulunması halinde ise; zabıt katibine veya bulunduğu ceza infaz kurumu ve tutukevi müdürüne beyanda bulunmak veya bu hususta bir dilekçe vermek suretiyle Denizli Bölge Adliye Mahkemesine İlgili Ceza Dairesine İSTİNAF kanun yolu açık olmak üzere mütalaya uygun olarak verilen karar açıkça okunup gerekçesi ana hatları ile anlatıldı. 30/06/2026" 05/11/2026