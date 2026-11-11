AKHİSAR 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

AKHİSAR 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU tarafından aşağıda ekli listede dava dosya nosu ili, ilçesi, ada ve parsel nosu ile vasfı, yüzölçümü malikinin ad ve soyadı yazılı bulunan taşınmaz hakkında kamu yararı olmak üzere ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU tarafından Kamulaştırma Kanununun 10.maddesi uyarınca tescil davası açılmış olup: Kamulaştırmayı yapan İdarenin adı: ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU olduğu, Kamulaştırma Kanununun 4650 sayılı yasa ile değişik 14. maddesi uyarınca bu tebligatın yapıldığı tarihten itibaren 30 gün içersinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası ya da adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabilecekleri; Açılacak iş bu davalarda husumetin ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU olduğu; Kamulaştırma Kanununun 14. maddesinde öngörülen süre içinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri taktirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve Mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden kamulaştırmayı yapan idare adına tescil edileceği; Mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedelinin Vakıfbank Akhisar Şubesine hak sahibi adına yatırılacağı; konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delilleri tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içinde Mahkememize yazılı olarak bildirmenizin gerektiği, aşağıda adı geçen davalının Akhisar 2. Asliye Hukuk Mahkemesinde 10.02.2027 günü saat 10.10'dan itibaren yapılacak duruşmaya gelemediği veya kendisini bir vekil ile de temsil ettirmedikleri takdirde yargılamaya yokluğunda devam edileceği ve karar verileceği hususu Kamulaştırma Kanununun 10. maddesi uyarınca ilan olunur.

DOSYA NO DAVALILAR 2026/255 Esas TAHİR AKDAĞ 2026/256 Esas ALİ ALPHAN 2026/257 Esas MEHMET PEHLİVAN 2026/258 Esas NEŞE GÜNAY 2026/259 Esas KADİR AKBURAK 2026/260 Esas GÜLLÜ GENÇER 2026/261 Esas MUSTAFA ACAR 2026/262 Esas SEVNAZ İNŞAAT İTHALAT İHRACAT ANONİM ŞİRKETİ 2026/263 Esas GÜLLÜ GENÇER

İLİ: MANİSA

DOSYA NO İLÇE MAH./KÖY ADA NO PARSEL NO 2026/255 Esas Akhisar Akkocalı 104 1 2026/256 Esas Akhisar Akkocalı 104 4 2026/257 Esas Akhisar Akkocalı 104 7 2026/258 Esas Akhisar Akkocalı 104 10 2026/259 Esas Akhisar Akkocalı 104 15 2026/260 Esas Akhisar Akkocalı 104 18 2026/261 Esas Akhisar Akkocalı 105 4 2026/262 Esas Akhisar Akkocalı 105 8 2026/263 Esas Akhisar Akkocalı 105 9

Basın No: ILN02590043

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