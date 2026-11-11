AKHİSAR 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ
AKHİSAR 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU tarafından aşağıda ekli listede dava dosya nosu ili, ilçesi, ada ve parsel nosu ile vasfı, yüzölçümü malikinin ad ve soyadı yazılı bulunan taşınmaz hakkında kamu yararı olmak üzere ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU tarafından Kamulaştırma Kanununun 10.maddesi uyarınca tescil davası açılmış olup: Kamulaştırmayı yapan İdarenin adı: ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU olduğu, Kamulaştırma Kanununun 4650 sayılı yasa ile değişik 14. maddesi uyarınca bu tebligatın yapıldığı tarihten itibaren 30 gün içersinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası ya da adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabilecekleri; Açılacak iş bu davalarda husumetin ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU olduğu; Kamulaştırma Kanununun 14. maddesinde öngörülen süre içinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri taktirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve Mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden kamulaştırmayı yapan idare adına tescil edileceği; Mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedelinin Vakıfbank Akhisar Şubesine hak sahibi adına yatırılacağı; konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delilleri tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içinde Mahkememize yazılı olarak bildirmenizin gerektiği, aşağıda adı geçen davalının Akhisar 2. Asliye Hukuk Mahkemesinde 10.02.2027 günü saat 10.10'dan itibaren yapılacak duruşmaya gelemediği veya kendisini bir vekil ile de temsil ettirmedikleri takdirde yargılamaya yokluğunda devam edileceği ve karar verileceği hususu Kamulaştırma Kanununun 10. maddesi uyarınca ilan olunur.
|DOSYA NO
|DAVALILAR
|2026/255 Esas
|TAHİR AKDAĞ
|2026/256 Esas
|ALİ ALPHAN
|2026/257 Esas
|MEHMET PEHLİVAN
|2026/258 Esas
|NEŞE GÜNAY
|2026/259 Esas
|KADİR AKBURAK
|2026/260 Esas
|GÜLLÜ GENÇER
|2026/261 Esas
|MUSTAFA ACAR
|2026/262 Esas
|SEVNAZ İNŞAAT İTHALAT İHRACAT ANONİM ŞİRKETİ
|2026/263 Esas
|GÜLLÜ GENÇER
İLİ: MANİSA
|
DOSYA NO
|
İLÇE
|
MAH./KÖY
|
ADA NO
|
PARSEL NO
|
2026/255 Esas
|
Akhisar
|
Akkocalı
|
104
|
1
|
2026/256 Esas
|
Akhisar
|
Akkocalı
|
104
|
4
|
2026/257 Esas
|
Akhisar
|
Akkocalı
|
104
|
7
|
2026/258 Esas
|
Akhisar
|
Akkocalı
|
104
|
10
|
2026/259 Esas
|
Akhisar
|
Akkocalı
|
104
|
15
|
2026/260 Esas
|
Akhisar
|
Akkocalı
|
104
|
18
|
2026/261 Esas
|
Akhisar
|
Akkocalı
|
105
|
4
|
2026/262 Esas
|
Akhisar
|
Akkocalı
|
105
|
8
|
2026/263 Esas
|
Akhisar
|
Akkocalı
|
105
|
9
Basın No: ILN02590043
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