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AKHİSAR 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

Giriş Tarihi:

AKHİSAR 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU tarafından aşağıda ekli listede dava dosya nosu ili, ilçesi, ada ve parsel nosu ile vasfı, yüzölçümü malikinin ad ve soyadı yazılı bulunan taşınmaz hakkında kamu yararı olmak üzere ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU tarafından Kamulaştırma Kanununun 10.maddesi uyarınca tescil davası açılmış olup: Kamulaştırmayı yapan İdarenin adı: ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU olduğu, Kamulaştırma Kanununun 4650 sayılı yasa ile değişik 14. maddesi uyarınca bu tebligatın yapıldığı tarihten itibaren 30 gün içersinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası ya da adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabilecekleri; Açılacak iş bu davalarda husumetin ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU olduğu; Kamulaştırma Kanununun 14. maddesinde öngörülen süre içinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri taktirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve Mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden kamulaştırmayı yapan idare adına tescil edileceği; Mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedelinin Vakıfbank Akhisar Şubesine hak sahibi adına yatırılacağı; konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delilleri tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içinde Mahkememize yazılı olarak bildirmenizin gerektiği, aşağıda adı geçen davalının Akhisar 2. Asliye Hukuk Mahkemesinde 10.02.2027 günü saat 10.10'dan itibaren yapılacak duruşmaya gelemediği veya kendisini bir vekil ile de temsil ettirmedikleri takdirde yargılamaya yokluğunda devam edileceği ve karar verileceği hususu Kamulaştırma Kanununun 10. maddesi uyarınca ilan olunur.

DOSYA NO DAVALILAR
2026/255 Esas TAHİR AKDAĞ
2026/256 Esas ALİ ALPHAN
2026/257 Esas MEHMET PEHLİVAN
2026/258 Esas NEŞE GÜNAY
2026/259 Esas KADİR AKBURAK
2026/260 Esas GÜLLÜ GENÇER
2026/261 Esas MUSTAFA ACAR
2026/262 Esas SEVNAZ İNŞAAT İTHALAT İHRACAT ANONİM ŞİRKETİ
2026/263 Esas GÜLLÜ GENÇER

İLİ: MANİSA

DOSYA NO

İLÇE

MAH./KÖY

ADA NO

PARSEL NO

2026/255 Esas

Akhisar

Akkocalı

104

1

2026/256 Esas

Akhisar

Akkocalı

104

4

2026/257 Esas

Akhisar

Akkocalı

104

7

2026/258 Esas

Akhisar

Akkocalı

104

10

2026/259 Esas

Akhisar

Akkocalı

104

15

2026/260 Esas

Akhisar

Akkocalı

104

18

2026/261 Esas

Akhisar

Akkocalı

105

4

2026/262 Esas

Akhisar

Akkocalı

105

8

2026/263 Esas

Akhisar

Akkocalı

105

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Basın No: ILN02590043
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