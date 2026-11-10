TURGUTLU 2. SULH HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C. TURGUTLU 2. SULH HUKUK MAHKEMESİ



TASFİYE MEMURLUĞU



Sayı : 2026/35 Tereke 05.11.2026



ALACAKLILARA ÇAĞRI (BASİT TASFİYE İLANI)

18950512900 TC.kimlik nolu EROL ÇANLI'nın terekesinin; Turgutlu 2.Sulh Hukuk Mahkemesinin 2026/1171 esas 2026/1705 karar sayılı kararı ile mirasın TMK m. 612 gereğince iflas hükümlerine göre tasfiyesine ve tasfiyenin basit usulde yürütülmesine karar verilmiştir. Alacaklıların, borçluların ve istihkak iddia edenlerin ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde alacak, borç ve iddialarını bildirmeleri, alacak kayıtları için başvuru harcı ve tebliğ giderlerini peşin ödemeleri gerektiği; süresinde bildirilmeyen alacakların sıra cetvelinde dikkate alınmayacağı; bu müddet içinde bir alacaklının giderleri peşin vererek tasfiyenin adi şekilde yapılmasını isteyebileceği İİK m. 166 ve 218 gereğince ilan olunur.

Basın No: ILN02587947

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