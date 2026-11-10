T.C. TRABZON 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

ESAS NO : 2026/124 Esas

DAVALI : FATMA BALABAN T.C. Kimlik No: 397........842

Davacı Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından dava konusuTrabzon İli, Ortahisar İlçesi, Yeşilyurt Mah. 4264 ada, 70 parselde kain taşınmazın yol alanı içerisinde kalması nedeniyle miras bırakanınız Abdulhalim oğlu Kazım ARSLAN 676.........140 aleyhine açılan Kamulaştırma (Bedel Tespiti ve Tescil) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkemenizce tespit edilen adresinize dava dilekçesi, tensip zaptı, dahili davalı dilekçesi ve bilirkişi raporu ekli davetiye çıkarılmış olup, "adreste tanınmadığınız" gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi, tensip zaptı, dahili davalı dilekçesi ve bilirkişi raporunun ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Dava dilekçesinin tarafınıza tebliğinden itibaren iki haftalık yasal süre içerisinde ilk itirazlarınız ile birlikte esas hakkındaki cevaplarınızı ve varsa tüm delillerinizi yazılı olarak mahkememize bildirmeniz, başka yerlerden getirtilecek belge ve dosya varsa buna ilişkin açıklama yapılması ve buna ilişkin gerekli gider avansının yatırılması aksi takdirde davacının iddialarını inkar etmiş sayılacağınız, ilaveten 20/09/2026 tarihli bilirkişi raporunda dava konusu taşınmazın kamulaştırma bedeli toplamının 241.348,96.TL olacağı tespit edildiği, Bilirkişi raporuna HMK 281. maddesi gereğince tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde itiraz etmediğiniz taktirde bilirkişi raporuna itiraz etme hakkından vazgeçmiş sayılacağınız hususları ilanen İHTAR OLUNUR.

Duruşma Günü: 11/12/2026 günü saat: 10:08'de duruşmada bizzat hazır bulunmanız veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde H.U.M.K.'nun 3156 sayılı yasa ile değişik 213/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, Dava Dilekçesi ile Tensip Zaptı tebliği ve duruşma günü bildirir tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur.

Basın No: ILN02587702

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