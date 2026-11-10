PATNOS 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C. PATNOS 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

KAMULAŞTIRMA İLANI

Dosya Esas No : 2026/161 Esas

Kamulaştırmayı Yapan İdare : BOTAŞ (Boru Hatları İle Petrol Taşıma A.Ş.)

Davalılar : Ahmet Kaya, Asya Görer, Atilla Kaya, Ayşe Kaya, Bahar Kaya, Binnur Kaya, Birgül Akkuş, Burhan Kaya, Cafer Kaya, Cahit Kaya, Cedide Mayda, Cemil Kaya, Derya Toprak, Edanur Aydın, Ekrem Kaya, Elif Çelen, Emrah Kaya, Esat Kaya, Fatih Kaya, Fehim Kaya, Fesih Kaya, Fuat Kaya, Gülçin Kaya, Gülistan Kaya, Habib Kaya, Habip Kaya, Hakan Kaya, Hazal Kaya, Herdem Kaya, Hüsna Aydın, İkramiye Kaya, İlhan Kaya, İnci Dönmez, İpek Güzelaydın, Kerem Kaya, Keziban Çiçek, Keziban Kaya, Leman Kaya, Mahmut Kaya, Maşallah Kaya, Mehmet Nedim Kaya, Mekan Kaya, Menaf Kaya, Nebile Kaya, Nefide Kaya, Nurcan Göksu, Osman Kaya, Özgür Kaya, Pınar İlhan, Rıdvan Kaya, Saadet Sari, Saide Kaya, Sefer Kaya, Sehernaz Kaya, Selçuk Kaya, Servet Kaya, Sureya Yıldız, Suttı Kaya, Suzan Kaya, Tahsin Kaya, Ümit Kaya, Yıldız Çetin, Yusuf Kaya, Zeynep Kaya

Davacı Botaş Boru Hatları İle Petrol Taşıma A.Ş. tarafından Ağrı ili, Patnos ilçesi, Uzunca köyü 0 ada 26 parsel sayılı taşınmazın 1605.26 m²'lik kısmının daimi irtifak hakkının 886.89 m²'lik kısmının 2 yıl süre ile geçici irtifak hakının kamulaştırma işlemine başlanmış olup, mahkememizde bedel tespiti ve tescil davası açılmıştır.

2942 Sayılı Yasa Hükümleri uyarınca kamulaştırılmasına karar verilen taşınmaza ilişkin;

a-İlgililerin ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde kamulaştırmayı yapan idare aleyhine idari yargıda iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabilecekleri, kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların dava açtıklarını belgelendirmedikleri takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malın kamulaştırma yapan idare adına tescil edileceği,

b-Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedelinin hak sahipleri adına Vakıflar Bankası Patnos Şubesine yatırılacağı,

c-Konuya ve taşınmazın değerine ilişkin varsa delillerini ve savunmalarını ilanın tebliği tarihinden itibaren 10 gün içerisinde mahkemeye yazılı olarak bildirmeleri gerektiği,

d-İşbu ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 7 gün sonra tebliğ yerine geçeceği 2942 Sayılı Yasa'nın 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.09/10/2026

Basın No: ILN02585513

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