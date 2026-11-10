GERCÜŞ 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
Giriş Tarihi:
T.C. GERCÜŞ 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
ESAS NO : 2025/357 Esas
Davalı : 1- BATMAN GERCÜŞ MALMÜDÜRLÜĞÜ- GELİR SERVİSİ
Davalı : 2-YASSICA KÖYÜ TÜZEL KİŞİLİĞİ
Davacı : 3- BİLAL SİZER
Davacı vekili, Gercüş İlçesi Yasıca Köyü sınırları içerisinde yer alan, kadastro görmemiş ve davacının 20 yılı aşkın süredir malik sıfatıyla zilyetliğinde bulunan taşınmazların davacı adına tespitini ve tapuya tescilini talep etmiştir.
Durusma Günü: 08/12/2026 günü saat: 09:40
Basın No: ILN02588246
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