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DENİZLİ 2. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
T.C. DENİZLİ 2. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2026/32 SATIŞ
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Taşınmaz satışa çıkarılmıştır.

Açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresinden 2026/32 sayısıyla erişilebilir Denizli İl, Pamukkale İlçe, Gözler Mah, 266 Ada, 46 Parsel, 39.220,55 m2, 4.844.914,54 TL KDV: %10

1.Artırma 25/11/2026-12:20- 02/12/2026 -12:20 2. Artırma 28/12/2026-12:20-04/01/2027-12:20
Denizli İl, Pamukkale İlçe, Gözler Mah, 264 Ada, 7 Parsel, 6.268,59 m2, 1.290.640,00 TL KDV: %10
1.Artırma 25/11/2026-13:50- 02/12/2026 -13:50 2. Artırma 28/12/2026-13:50-04/01/2027-13:50

Basın No: ILN02590129
#ilan.gov.tr