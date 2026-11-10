DENİZLİ 2. SULH HUKUK MAHKEMESİ
Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
T.C. DENİZLİ 2. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
2026/32 SATIŞ
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Taşınmaz satışa çıkarılmıştır.
Açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresinden 2026/32 sayısıyla erişilebilir Denizli İl, Pamukkale İlçe, Gözler Mah, 266 Ada, 46 Parsel, 39.220,55 m2, 4.844.914,54 TL KDV: %10
|1.Artırma
|25/11/2026-12:20- 02/12/2026 -12:20 2. Artırma 28/12/2026-12:20-04/01/2027-12:20
|1.Artırma
|25/11/2026-13:50- 02/12/2026 -13:50 2. Artırma 28/12/2026-13:50-04/01/2027-13:50
Basın No: ILN02590129
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